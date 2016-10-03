Донбасс отрепетировал выборы

В минувшие выходные в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках прошли первые предварительные выборы – так называемые праймериз. Жители Донбасса выбрали кандидатов в мэры городов и некоторых населенных пунктов, а также в депутаты местных органов самоуправления. Причем с ДНР голосование проходило только в самом Донецке.

Правда, настоящими выборами это назвать пока что нельзя. Люди выбирали тех, кто, по их мнению, достоин участия в настоящих выборах. В республиках подчеркивают: крайне важным было отрепетировать сам выборный механизм, измерить активность избирателей, наладить систему обработки и учета голосов, а главное – обеспечить прозрачность. Ведь именно на этот пункт постоянно ссылаются в Киеве и отказываются согласовывать один из важнейших пунктов минских соглашений – утверждение закона о местных выборах.

Голосовать можно было только по месту прописки. Явка составила 370 517 избирателей. Нарушений как в процессе голосования, так и при подсчете голосов не выявлено. Результаты распределились следующим образом: участники праймериз от движения «Донецкая Республика» победили в 505 округах, от «Свободного Донбасса» в 9 округах. «Что касается победителей, среди участников праймериз на глав местных администраций победителями стали представители «Донецкой Республики», отметил председатель временной избирательной комиссии ДНР Андрей Коржевский. В ЛНР явка составила свыше 61 тысячи человек.

«Мы доказали всему миру свою силу, достоинство и солидарность, когда в 2014 году встали плечом к плечу против жестокости и несправедливости. Теперь настало время для политических побед. Народ ДНР должен показать – мы построили цивилизованное, правовое государство, способное на открытые и честные выборы», - заявил глава ДНР Александр Захарченко, который также пришел проголосовать на праймериз.

Непризнанные республики Донбасса не без гордости отмечают, что праймериз прошли при участии международных наблюдателей. Если верить официальным данным, в ДНР и ЛНР было 84 иностранных наблюдателя из Великобритании, США, Италии, Франции, Грузии, Турции, Израиля и других стран . В этом качестве Донбасс также посетили представители непризнанной республики Южная Осетия, были замечены и такие персоны, как, например, финский правозащитник Йохан Бэкман и известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза. Зарубежные гости оценили уровень подготовки выборов крайне высоко.

«Я очень рад, что я приехал в качестве наблюдателя на праймериз в ДНР. Это образец свободы и демократии для многих стран мира», — заявил представитель Италии Элизео Бертолази.

«В день проведения предварительного голосования выборов в Донецке я хотел бы сказать здешним избирателям: не смотрите на Европу, стройте свою демократию», — призвал жителей Донбасса Джульетто Кьеза. Он отметил, что в действительности западные страны далеки от декларируемых их властями идеалов свободного и справедливого общественно-политического устройства. Так, по словам Кьезы, на Западе практически блокирована объективная информации о ситуации в Донбассе, а все сообщения о конфликте Народных Республик с Украиной носят пропагандистский характер.

В Республиках подчеркивают: данные выборы нисколько не противоречат минским соглашениям и полностью соответствуют стандартам ОБСЕ. Тем не менее, Украина до сих пор отказывается согласовать документ о местных выборах, как того требуют минские соглашения.

Причина – в том, что на выборы в Киеве и в Луганске и Донецке смотрят по-разному. Непризнанные республики сами хотят решать свою судьбу, равно как и то, какие партии должны быть допущены до выборов. Безопасность и организацию выборов Донецк и Луганск также хочет оставить за собой. Киев же считает, что выборы на этих так называемых «особых территориях» должны пройти строго в соответствии с украинским законодательством, а к выборам должны быть допущены участники и представители украинских партий. Безопасность, по мнению Украины, должна обеспечиваться ей же, а непризнанные республики должны к тому моменту полностью разоружиться.

Непризнанные республики, само собой, не могли согласиться с такой трактовкой закона о выборах. Ведь в таком случае участие в выборах смогут принять члены радикальных националистических партий, в том числе запрещенный в России «Правый Сектор», а также участники АТО. После 2 лет кровопролитной войны Донбасс на такое не пойдет.

Недовольна затянувшейся реализацией минского процесса и Европа. Например, Франция настаивает на проведении местных выборов в Донбассе до конца текущего года. В ОБСЕ тем временем разработали особый документ, призванный обеспечить международный контроль за ходом выбором. Согласно ему, специальная группа ОБСЕ будет действовать совместно с местными органами правопорядка.

Россия прошедшие в Донбассе праймериз пока никак не прокомментировала. Однако, как считают политологи, Москва может пойти на признание республик – или признание результатов выборов в них – в случае, если минский процесс окончательно зайдет в тупик.

Российский политолог Алексей Чеснаков, например, считает, что это может произойти в середине 2017 года. «Чем дольше будет длиться процесс урегулирования по тем лекалам, которые существуют, тем меньше вероятности того, что Донбасс может жить с Украиной в одном государстве. Они просто расходятся. Если вы посмотрите на политическую жизнь в самой Украине и на территории Донбасса, вы увидите процессы, которые дальше и дальше разводят их от возможности объединения. И чем дальше, дольше ОБСЕ и другие европейские структуры будут заниматься просиживанием штанов и уговариванием украинской стороны, что ей нужно что-то делать, тем меньше вероятности того, что Донбасс вернется на Украину», считает политолог.

Первоначально выборы должны были пройти еще весной этого года. Однако в рамках минских консультаций выборы было решено перенести на осень. Согласно последней информации, местные выборы в ДНР и ЛНР должны пройти в ноябре 2016 года.

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