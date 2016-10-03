Донбасс отрепетировал выборы
фото ТАСС

фото ТАСС

В непризнанных республиках считают, что праймериз – первый шаг к настоящей независимости

В минувшие выходные в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках прошли первые предварительные выборы – так называемые праймериз. Жители Донбасса выбрали кандидатов в мэры городов и некоторых населенных пунктов, а также в депутаты местных органов самоуправления. Причем с ДНР голосование проходило только в самом Донецке.

Правда, настоящими выборами это назвать пока что нельзя. Люди выбирали тех, кто, по их мнению, достоин участия в настоящих выборах. В республиках подчеркивают: крайне важным было отрепетировать сам выборный механизм, измерить активность избирателей, наладить систему обработки и учета голосов, а главное – обеспечить прозрачность. Ведь именно на этот пункт постоянно ссылаются в Киеве и отказываются согласовывать один из важнейших пунктов минских соглашений – утверждение закона о местных выборах.

Голосовать можно было только по месту прописки. Явка составила 370 517 избирателей. Нарушений как в процессе голосования, так и при подсчете голосов не выявлено. Результаты распределились следующим образом: участники праймериз от движения «Донецкая Республика» победили в 505 округах, от «Свободного Донбасса» в 9 округах. «Что касается победителей, среди участников праймериз на глав местных администраций победителями стали представители «Донецкой Республики», отметил председатель временной избирательной комиссии ДНР Андрей Коржевский. В ЛНР явка составила свыше 61 тысячи человек.

«Мы доказали всему миру свою силу, достоинство и солидарность, когда в 2014 году встали плечом к плечу против жестокости и несправедливости. Теперь настало время для политических побед. Народ ДНР должен показать – мы построили цивилизованное, правовое государство, способное на открытые и честные выборы», - заявил глава ДНР Александр Захарченко, который также пришел проголосовать на праймериз.

Непризнанные республики Донбасса не без гордости отмечают, что праймериз прошли при участии международных наблюдателей. Если верить официальным данным, в ДНР и ЛНР было 84 иностранных наблюдателя из Великобритании, США, Италии, Франции, Грузии, Турции, Израиля и других стран . В этом качестве Донбасс также посетили представители непризнанной республики Южная Осетия, были замечены и такие персоны, как, например, финский правозащитник Йохан Бэкман и известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза. Зарубежные гости оценили уровень подготовки выборов крайне высоко.

«Я очень рад, что я приехал в качестве наблюдателя на праймериз в ДНР. Это образец свободы и демократии для многих стран мира», — заявил представитель Италии Элизео Бертолази.

«В день проведения предварительного голосования выборов в Донецке я хотел бы сказать здешним избирателям: не смотрите на Европу, стройте свою демократию», — призвал жителей Донбасса Джульетто Кьеза. Он отметил, что в действительности западные страны далеки от декларируемых их властями идеалов свободного и справедливого общественно-политического устройства. Так, по словам Кьезы, на Западе практически блокирована объективная информации о ситуации в Донбассе, а все сообщения о конфликте Народных Республик с Украиной носят пропагандистский характер.

В Республиках подчеркивают: данные выборы нисколько не противоречат минским соглашениям и полностью соответствуют стандартам ОБСЕ. Тем не менее, Украина до сих пор отказывается согласовать документ о местных выборах, как того требуют минские соглашения.

Причина – в том, что на выборы в Киеве и в Луганске и Донецке смотрят по-разному. Непризнанные республики сами хотят решать свою судьбу, равно как и то, какие партии должны быть допущены до выборов. Безопасность и организацию выборов Донецк и Луганск также хочет оставить за собой. Киев же считает, что выборы на этих так называемых «особых территориях» должны пройти строго в соответствии с украинским законодательством, а к выборам должны быть допущены участники и представители украинских партий. Безопасность, по мнению Украины, должна обеспечиваться ей же, а непризнанные республики должны к тому моменту полностью разоружиться.

Непризнанные республики, само собой, не могли согласиться с такой трактовкой закона о выборах. Ведь в таком случае участие в выборах смогут принять члены радикальных националистических партий, в том числе запрещенный в России «Правый Сектор», а также участники АТО. После 2 лет кровопролитной войны Донбасс на такое не пойдет.

Недовольна затянувшейся реализацией минского процесса и Европа. Например, Франция настаивает на проведении местных выборов в Донбассе до конца текущего года. В ОБСЕ тем временем разработали особый документ, призванный обеспечить международный контроль за ходом выбором. Согласно ему, специальная группа ОБСЕ будет действовать совместно с местными органами правопорядка.

Россия прошедшие в Донбассе праймериз пока никак не прокомментировала. Однако, как считают политологи, Москва может пойти на признание республик – или признание результатов выборов в них – в случае, если минский процесс окончательно зайдет в тупик.

Российский политолог Алексей Чеснаков, например, считает, что это может произойти в середине 2017 года. «Чем дольше будет длиться процесс урегулирования по тем лекалам, которые существуют, тем меньше вероятности того, что Донбасс может жить с Украиной в одном государстве. Они просто расходятся. Если вы посмотрите на политическую жизнь в самой Украине и на территории Донбасса, вы увидите процессы, которые дальше и дальше разводят их от возможности объединения. И чем дальше, дольше ОБСЕ и другие европейские структуры будут заниматься просиживанием штанов и уговариванием украинской стороны, что ей нужно что-то делать, тем меньше вероятности того, что Донбасс вернется на Украину», считает политолог.

Первоначально выборы должны были пройти еще весной этого года. Однако в рамках минских консультаций выборы было решено перенести на осень. Согласно последней информации, местные выборы в ДНР и ЛНР должны пройти в ноябре 2016 года.

Теги:
Места: ДНР, ЛНР
События: выборы
Конец дипломатии Далее в рубрике Конец дипломатииРоссия и США могут перейти от дипломатических ударов к открытому военному противостоянию

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО