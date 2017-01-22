Добро пожаловать, мистер Трамп!

Трансляция инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа собрала огромную аудиторию по всему земному шару. Речь Трампа жители планеты слушали везде, и в Москве, и в Европе – где, затаив дыхание, а где – настороженно. Будто речь шла о президенте их собственных стран. По сути, так и есть: нет нужды лишний раз упоминать о том, что изменение политического вектора в Соединенных штатах неизбежно отразится на всем мире. Только вот не все рады грядущим изменениям. Кто и как встретил нового президента?

Площадь перед самим Капитолием была не так многолюдна, как сообщил Skynews, инаугурацию посетило 900 тысяч человек, что на 1 миллион меньше, чем в прошлый раз, когда к президентству приступал Обама. Меньше – да не настолько, как на картинках, распространившихся по сети, где предлагается сравнить количество пришедших на инаугурацию к Обаме (площадь забита под завязку) и к Трампу (еле заполнена). Внимательно следившие за трансляцией возражали, что фото с инаугурации Трампа сделано аж за час до начала церемонии, в то время, как другая фотография сделана уже во время речи Обамы, так что сравнение некорректно.

В то же самое время в окрестностях Капитолия собирались недовольные избранием Дональда Трампа на президентский пост. «Трамп – не мой президент», «Путин победил» - с такими плакатами встречали Трампа. На защиту порядка во время инаугурации нового президента встали суровые американские байкеры. Оказывается, парни в жилетах в Штатах – совсем не такие, какими их рисует массовая культура, от сериала «Сыны анархии» до Хантера Томпсона. Среди них есть «добрые христиане» - совсем как у нас.

Опасаться было чего: ранним утром перед церемонией группа анархистов и антифашистов, судя по нашивкам и символике на одежде, устроила погромы в Вашингтоне, круша витрины банков и кофеен. Демонстрация была жестко разогнана. Девизом хулиганов была фраза «Make Racists Afraid Again» - переделанный предвыборный лозунг самого Трампа.

Но вряд ли байкеры рискнули бы сунуться на следующий после инаугурации день Марш женщин – так назвали его организаторы из числа левых и феминистских организаций, намекая на то, что Трамп – ужасный сексист. А не рискнули сунуться потому, что добрым христианам, да и вообще сколь-нибудь прилично воспитанным людям не пристало смотреть на якобы креативные маскарадные костюмы в виде женского полового органа, а также слушать со сцены матерную речь основательно одряхлевшей поп-креаклессы Мадонны. Да и потом, 600 тысяч остервенелых теток – это серьезно. К слову, Марш женщин прошел не только в Вашингтоне, но и в других городах США, и не только: марши в розовых шапках прошли также в Сиднее, Лондоне, Париже и Барселоне. Таким образом, это стала самая масштабная акция протеста против кого-либо из президентов США.

По другую сторону океана особую настороженность вызвала речь Трампа. Кто не слышал трансляцию или не ознакомился с текстовой версией – умоляем, сделайте это как можно скорее. Это прекрасная речь, менее короткая и многословная, чем речи других президентов, но куда более содержательная. Трамп показал себя не как эксцентричный миллиардер, дорвавшийся до власти ради развлечения. В своей речи он предстал истинным защитником национальных ценностей и интересов простых людей, обличил вашингтонскую элиту, игнорирующую эти интересы. «20 января 2017 года войдет в историю как день, когда люди вернули себе власть», - заявил Трамп.

Речь Трампа заставила понервничать немало политиков по обе стороны земного шара – тех, кто принадлежит теперь уже не к такой всемогущей, как казалось, либеральной тусовке. Недаром СМИ назвали эту речь «зловещей» и «враждебной». Мусульманский мир встретил Трампа легкой паникой. Арабские СМИ сравнили инаугурацию Трампа с избранием Папы Римского. Видимо, им невмоготу было смотреть, как американские священнослужители молятся за нового президента перед лицом Христа и подчеркнуто читают Нагорную проповедь. «Трамп начинает свою инаугурацию в церкви с чтения Библии…вы, призывающие к цивилизованности, это ли не шизофрения и террор?» - написал один из арабских пользователей в Твиттер. Реакция мусульман, в общем, понятна. Но то, что от Трампа как черти от ладана побежали разнообразно обиженные меньшинства, феминистки, странноориентированные левые, любители мигрантов, радикальные атеисты – любо-дорого посмотреть.

Кажется, что мир встретил Трампа не слишком-то по-доброму. Но мы прекрасно знаем, что картинка в СМИ – это одно, а истинные настроения людей – совсем другое. Про текущую предвыборную кампанию эксперты говорили: Трамп стал президентом потому, что за него вышло голосовать большинство, которое до этого просто сидело дома и смотрело телевизор. Нам всем одно время казалось, будто либерализм и его ценности – толерантность, доведенная до абсурда, пестование всевозможных меньшинств, воинствующий атеизм и прочие радости современного Запада – и правда исповедуются большинством. Однако оказалось, что это совсем не так. СМИ, принадлежащие правящим элитам, отражают лишь их собственное мировоззрение. Так что пока интернет и прогрессивная общественность злословили в адрес новоизбранного президента – настоящее большинство следило за трансляцией у себя дома, с улыбкой на лице. Теперь мы знаем свою силу и то, что мир никогда больше не будет прежним. Леволиберальные ценности низвергнуты, а их место займут христианство, национализм и консерватизм. Добро пожаловать, мистер Трамп. Мы долго Вас ждали.

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