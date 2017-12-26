Джавелины едут в наши края

Дональд Трамп одобрил поставки летальных типов вооружений на Украину, в том числе — противотанковые ракеты «Джавелин». Несмотря на то, что на словах американский президент то и дело клянется в восстановлении нормальных отношений с Россией, на деле каждый шаг Трампа лишь увеличивает пропасть между нашими странами и ведет за опасную черту.

Уж не знаем, то ли Трамп всерьез импичмента испугался, то ли демократы нашли, за какое место больнее его ухватить, но от прекрасного Дональда-победителя Хиллари времен предвыборной кампании не осталось и следа. И пусть эксперты то и дело говорят о том, что многие из этих решений сделаны под давлением тех или иных советников — России все равно. Подписал — значит, так решил президент.

Впрочем, официального заявления Белого дома на этот счет пока нет. Но слишком много авторитетных источников в американской прессе подняли эту тему — и The Wall Street Journal, и AP. В данной ситуации весьма показательно скорее отсутствие вообще какой-либо реакции от официалов — раньше все подобные заявления комментировались представителями Белого дома почти сразу же. И раньше, как не трудно догадаться, Белый дом всячески отрицал поставки летального вооружения Украине.

Американцы еще с 2014 года рассматривали вопрос поставок оборонительных типов вооружений Киеву. Прежний президент США Барак Обама так и не рискнул подписать указ о поставках серьезного оружия Украине: мол, украинцы все равно не смогут получить преимущество, даже с таким вооружением, а вот Россия в ответ может активизировать свою деятельность вокруг Донбасса. Возможно, Обама, в отличие от Трампа, слушал нужных людей: категорически против таких поставок выступали европейские лидеры, включая Ангелу Меркель, пишет The Wall Street Journal.

Украинцы положили глаз на противотанковые комплексы «Javelin» и вот, похоже, можно к Новому году не спрашивать у Санты о том, что в мешке. «Как и договаривались с президентом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном», - заявил украинский президент Петр Порошенко и назвал американское оружие в руках украинских воинов «трансатлантической прививкой от российского вируса агрессии».

Конечно, Украина не первый год получает от западных стран летальное, в том числе и наступательное оружие. Однако это никак не помогает Киеву переломить ситуацию в Донбассе в свою пользу. Украинцы воюют с польским, румынским, болгарским, прибалтийским оружием в руках. Не так давно к списку соучастников военных преступлений в Донбассе — иначе это назвать нельзя — присоединилась и Канада. Однако именно официальное признание американцев, мирового гегемона номер один, подводит все прежние танцы вокруг оружия под опасную черту.

Это - официальное «добро» на массовые убийства и применение силы, при полном молчании Европы. Это поощрение так называемой «партии войны» в Киеве, которые только и ждут команды, чтобы стереть Донбасс вместе с его народом с лица земли. «Поставка любых вооружений сейчас, подчеркивание того, что они открывают какие-то новые каналы поставок вооружений, по сути дела поощряет, прежде всего, воинственное крыло в Киеве, подталкивает на силовой сценарий. В этом вся опасность», - цитирует замглавы российского МИД Григория Карасина агентство «РИА Новости».

Учитывая, что в последние недели ситуация в Донбассе вновь накалилась, кому-то очень нужно довести температуру до высшей отметки.

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