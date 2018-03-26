День русского исхода
День русского исхода

Европа и США начнут «беспрецедентный раунд» выдворения российских дипломатов

Брекзит, растущие разногласия между Европой и США, да и внутри самого европейского союза, похоже, можно оставить в прошлом. Западный мир сплотился против единого врага – России. Великобритании удалось убедить своих союзников выступить единым фронтом против нашей страны: сегодняшний день объявлен днем массовой высылки российских дипломатов из европейских стран из-за дела Скрипаля. К этим мерам готовы и в США. Что ждать от новой политической реальности, когда факты и апелляция к разуму перестают работать?

Вслед за Великобританией к высылке российских дипломатов готовятся в 20 странах Евросоюза. Как сообщила британская газета The Times, поддержать Терезу Мэй и выдворить российских дипломатов готовы во Франции, Германии, Польше, прибалтийских странах, а также в Ирландии, Болгарии, Дании, Голландии и других странах.

Присоединиться к Британии планируют и в США. Как сообщило агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов в понедельник. Правда, решение еще не окончательное: как добавляет агентство, Трамп хочет быть уверен, что эти действия будут происходить в полной координации с европейскими партнерами.

Из-за отравления в Великобритании разведчика, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери 23-х представителей российской дипмиссии уже выдворили из Соединенного королевства. В минувшую пятницу Европейский союз временно отозвал своего посла из России, назвав жест «беспрецедентным шагом». Несмотряна то, что некоторые страны Европы усомнились в причастности России к отравлению Скрипаля (по крайней мере, пока не будут предъявлены неопровержимые доказательства), ЕС выступил единым фронтом вместе с Великобританией, позабыв о недавних разногласиях из-за Брекзита. Это можно назвать победой британской дипломатии: Лондон четко дал понять, что, несмотря на выход из ЕС, у Великобритании и Европы есть общие интересы. И общий враг. Терезе Мэй удалось убедить присоединиться к мерам против России даже те страны, которые поначалу сомневались в необходимости столь жесткой реакции, например, Болгария.

Высылка российских дипломатов – лишь первый шаг в череде скоординированных действий.  Великобритания планирует организовать наступление на Россию по всем фронтам, начиная от заморозки всех российских активов, находящихся за рубежом, пересмотр купленной россиянами недвижимости в странах Евросоюза и выборочный отказ в выдаче виз. «Для государств ЕС было бы полезно выставить из посольств российских шпионов, и им стоило бы задуматься об аресте самолетов Аэрофлота, на которых в прошлом в Британию прилетали устроители атак», - пишет британская The Times. Для противостояния российской угрозе в ход могут быть пущены и более жесткие средства: кибервойска и мощнейшие средства пропаганды – британские СМИ.

Именно это обстоятельство может привести к ограничению вещания российских телеканалов на страны Евросоюза. В Великобритании уже задумываются о приостановке вещания российского телеканала RT. Также могут запретить вещание еще двух каналов – REN TV и НТВ, которые, по мнению британских надзорных ведомств, распространяют по странам Евросоюза «дезинформацию и пропаганду». Запрет на вещание может распространиться на всю территорию ЕС, поскольку указанные телеканалы транслировали «искаженную версию» отравления Сергея Скрипаля, не совпадающую с официальной британской.

Как России реагировать на столь беспрецедентные меры? Впрочем, беспрецедентными их считают только в ЕС: российская же сторона рассматривает высылку дипломатов как обычную дипломатическую меру. И как донести свою позицию до мирового сообщества, если виновник уже заранее назначен, а Россию даже не пытаются услышать? Словно на всем европейском континенте вдруг перестала действовать презумпция невиновности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия столкнулась со «стеной непонимания»: любые попытки, предпринимаемые нашей страной для того, чтобы наладить взаимодействие по делу Скрипаля с Великобританией, попросту не встречают взаимности. А официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в эфире канала «Россия-1», что от британского МИД наша страна получает лишь «неграмотные отписки» на все запросы и ноты по делу отравления бывшего разведчика.

Напомним, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии после отравления в британском Солсбери нервно-паралитическим газом, как считают британские власти – препаратом «Новичок», разработанным в России, и по прямому указанию российских властей. При этом никаких веских доказательств причастности России к этому отравлению так до сих пор и не было предъявлено.

Теги:
События: политика
Организации: МИД
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