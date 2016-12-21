В Дебальцево снова жарко

Возобновившиеся под Дебальцево боестолкновения унесли жизни четырех ополченцев, пятеро – ранены. Потери украинской стороны в ходе неудавшейся атаки – 40 человек. Такие данные привел официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Нам достоверно известно о 40 погибших и более 50 раненых украинских бойцах из состава 54-й бригады и 11-го батальона 59-й бригады "Киевская Русь". Независимые украинские СМИ сообщают о 100 погибших», - приводит слова Марочко ЛуганскИнформЦентр. При этом украинские официальные ведомства приводят цифру в 6 погибших и 19 раненых.

18 декабря со стороны украинских войск была совершена попытка прорыва со стороны поселка Калиновка при поддержке бронетехники. Лишь благодаря усилиям Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) боестолкновения удалось прекратить. «Ситуация могла бы быть хуже, если бы регулярно не вмешивались офицеры российского представительства в СЦКК. На любое нарушение они оперативно запрашивают «режим тишины», — сказали ДАН в оперативном командовании ДНР. – «Именно это дает возможность контролировать ситуацию в этом районе».

Как сообщают СМИ, бойцы ВСУ, осуществившие атаку, находились в состоянии алкогольного опьянения. При попытке прорыва часть батальона попала в окружение – в так называемый «котел». Некоторых военных удалось взять в плен живыми, однако большая часть их погибла, некоторым удалось отступить, потеряв при этом почти всю технику. Как сообщил корреспондент «Русской весны», в Дебальцевском морге находятся как минимум 20 тел военнослужащих ВСУ. О больших потерях со стороны украинцев сообщают и многие украинские СМИ – около 25 погибших и 35 раненых. Многочисленные свидетели с «той» стороны подтверждают большие потери: по их словам, в районе Дебальцева дежурило около 10 машин скорой помощи, которые постоянно увозили раненых бойцов. Сейчас ситуация в Дебальцеве и его окрестностях относительно спокойная. Несмотря на прекращение активных боев, обстрелы окрестностей Дебальцева продолжались вплоть до сего дня.

Игорь Безлер, бывший комендант Горловки и один из лидеров ополчения Донбасса и вовсе сообщил, что за два дня боев украинцы потеряли «двухсотыми» (то есть убитыми) свыше 200 человек. Безлер ссылается на данные, полученные от военнослужащего той самой бригады, которая пошла в наступление.

«За двое суток наступления ВСУ на Светлодарской дуге украинские сми пишут о 5 погибших и 7 раненых. Но дело в том, что украинские сми, более чем уверен, откровенно лгут. Мне в личку пришло сообщение от военнослужащего 54 бригады ВСУ. Они доставили тела погибших военнослужащих в морг г.Артемовска. Вторые сутки доставляют тела с района Грязевских ставков, района Логвиново и Калиновки. Он просил написать, чтобы родственники, у кого родные находятся в АТО, просто им позвонили. Более ста семей не услышат голос родного человека уже никогда. Командование скрывает реальные потери. Морг Артемовска оцеплен. Проверяют телефоны на наличие фотографий и сообщений. Больницы Артемовска переполнены ранеными. Трупы с Артемовского морга вывозят в неизвестном направлении на грузовиках. Многие скажут, что это фейк. Я не буду ничего утверждать. Знаю, что мою страницу читают и на Украине» - написал Безлер на своей странице Вконтакте и призвал украинцев просто позвонить своим родственникам, которые могут находиться в зоне АТО.

Неудавшаяся атака, которая явно не ставила целью начать полноценное наступление, была совершена, по всей видимости, для отвлечения внимания населения от внутренних проблем Украины. Коммунальные тарифы растут, уровень жизни падает, к президенту страны Петру Порошенко с каждым днем все больше вопросов и претензий, а украинское общество все больше разочаровывается в идеалах «Майдана». Только война является гарантией нахождения нынешних властей у трона. При этом состояние экономики Украины таково, что денег нет даже на войну как таковую. Один из украинских волонтеров, который помогал с вывозом раненых после боестолкновения в Дебальцеве, опубликовал в сети видеоролик, в котором подверг острой критике действия Министерства обороны Украины, у которого не нашлось даже автомобилей, чтобы вывезти раненых и погибших.

«Почему мы вывозим официальных «трехсотых» на волонтерских машинах? Почему люди едут на «передок» на разбитых в хлам «Жигулях», волонтерских автобусах и «Газелях»? Почему «Кугуары» и даже обычные микроавтобусы, которые министерство обороны обязано предоставить бойцам, которые воюют, стоят почему-то в Киеве? Почему 25-й батальон не имеет ни одной машины для нормального вывоза «трехсотых»?» - задается риторическим вопросом волонтер Сергей Ермаков.

При этом секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов поблагодарил бойцов ВСУ за удачное контрнаступление под Дебальцево. «Несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанеся ему значительные потери», - распространила пресс-служба ведомства слова Турчинова. Сколько еще солдат своей собственной армии придется закопать в землю, чтобы удержаться у власти нынешнему киевскому режиму?

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