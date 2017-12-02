Человек, который хотел сбросить атомную бомбу на Москву

Судьба красной линией разделяет людей на тех, кто обладает шестым чувством и тех, у кого оно отсутствует. Имена тех, кто в нужный момент не смог спастись, получив интуитивный — тревожно-упреждающий! – сигнал из недр своего сознания.

Это погибшие в результате покушений американские президенты Линкольн и Гарфилд, Мак-Кинли и Кеннеди, а также павшие от рук злоумышленников представители славного семейства Ганди. В этой плеяде имена знаковых персон Великой Русской Истории — Петра Аркадьевича Столыпина и Григория Ефимовича Юсупова, а также Императора Всероссийского Александра II.

А по другую сторону? Те счастливчики, которые прислушались к своему шестому чувству и… выжили, выстояли, победили!

…Уинстон Черчилль мог погибнуть трижды. Нюансы одного из покушений на этого легендарного политика знакомы российской аудитории по кинофильму «Тегеран-43», главные роли в котором исполнили Ален Делон, Игорь Костолевский, Надежда Белохвостикова. Однако события фильма разворачиваются уже в разгар Великой Отечественной войны.

Фото: 24СМИ

А смерть впервые подстерегала Уинстона значительно раньше. Мало кому известно, что Черчилль пришел в политику из «журналистской братии». Во времена англо-бурских баталий (1899-1902) он оказался в эпицентре событий на юге Африки.

…В обычный «испепеляющий» день никому не известный молодой англичанин ехал в поезде по африканской пустыне. То был разведывательный рейд, которым командовал знакомый репортера — капитан Холдейн. Информация об этой «рекогносцировке» каким-то образом стала известна бурам. Вражеская артиллерия подвергла состав убийственному обстрелу!

Черчилль выжил, но оказался в лагере для военнопленных, где, несмотря на невыносимые условия бытия, не падал духом и вынашивал планы побега. Однажды им суждено было увенчаться успехом!

Ночь. Сердце уже тогда в достаточной степени тучного молодого человека, казалось, было готово вырваться из груди от этого стремительного бега по пустыне. Годы спокойной, размеренной британской жизни должен был компенсировать этот отчаянный рывок! Дыхание прерывалось, ноги отказывались бежать, липкий пот резал глаза.

Наконец, показались огоньки африканской деревеньки, каждый житель которой знал, что за поимку беглеца из лагеря полагается награда в размере 25 фунтов.

Вообразите себе! Каково было молодому человеку, находиться меж двух огней, где с одной стороны были преследователи с поисковыми собаками, а с другой – враждебно настроенное племя, попав в руки которого можно было не дожить до рассвета.

И вдруг… внутренний голос подсказал Уинстону постучаться в один из домов. Каково же было его изумление, когда он узнал, что именно в этом (!) доме проживает единственный в округе британский подданный, который, рискуя собой, предоставил Черчиллю такую необходимую в это мгновение воду и показавшийся как никогда вкусным хлеб...

Оказавшись по ту сторону фронта Черчилль стал героем своего времени. Стоит ли удивляться тому, насколько стремительным был взлет молодого человека, который сделал правильный интуитивный выбор и теперь уверенно шагал вверх по карьерной лестнице?

…Прошли годы. Расположившись на Даунинг-стрит, премьер-министр Уинстон Черчилль обедал и обдумывал планы противостояния немецко-фашистским захватчикам. Но внезапно он услышал неясный звук, донесшийся, как бы, издалека. Едва уловимо похолодели руки, мысль о будущем вдруг прервалась, стала расплывчатой. Обрушилась только что гармонично выстраивавшаяся логическая цепочка действий, и… картина будущей жизни стала похожа на скомканный пейзаж, нарисованный на клочке бумаги.

Черчилля вновь настигало непонятное, полузабытое чувство. Когда же он испытывал его? Более 40 лет назад! Премьер-министр решительно встал и властным голосом приказал прислуге: «Всем срочно спуститься в убежище!»

Спустя всего лишь час на месте трапезы премьера зияла воронка от бомбы. А сам сэр Уинстон невозмутимо раскуривал очередную сигару. Внутренний голос шептал, что умрет он не от курения. Слуги, которым он спас жизнь, смотрели на своего господина очарованными глазами.

Леди Интуиция «пригласила Черчилля на свидание» еще раз, когда в один из дней своего «премьерства» он направлялся в сторону автомобиля… и (вдруг!) кто-то невидимый и неведомый… предложил ему сесть не там, где он сидел обычно… Это спасло его от смерти, которая – сядь он где обычно! – могла бы наступить от удара взрывной волной заложенного по пути следования автомобиля премьер-министра фугаса.

А что же атомная бомба? После Второй мировой войны ресурсы его империи были истощены. Черчилль надеялся на то, что переставшие быть «колонией» Великобритании Соединенные Штаты использовали ядерное оружие против России. В частности, он говорил:

«Сейчас выдвигаются аргументы о том, что мы ни в коем случае не должны применять атомную бомбу, если она не будет применена против нас, — говорил Черчилль. — Иными словами, ты не должен стрелять, пока тебя не застрелили. Мне это кажется большой глупостью и весьма опрометчивой позицией, занимать которую никак нельзя!»

Не шестое ли чувство приказало Черчиллю перестать педалировать эту тему, подводя мир к глобальной катастрофе? Вовсе нет. Все лежало в плоскости рационального мышления. В 1949 году у СССР появилось свое ядерное оружие. И ответ Советов мог быть сокрушительным и для Британии, и для США…

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