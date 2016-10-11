Чего боится Израиль?
фото: С-300В4

фото: С-300В4

Еврейское государство видит угрозу в укреплении военного присутствия РФ в Сирии

Российско-израильские отношения могут принять новое качество после размещения С-300В4 и решения России сделать порт в сирийском Тартусе постоянной военно-морской базой. Об этом с тревогой сообщают израильские СМИ. В частности, большие опасения вызывает тот факт, что Россия получила возможность контролировать небо над западной частью Сирии и при необходимости сбивать самолеты и ракеты иностранных государств.

План Путина-Нетаньяху

Спустя год после начала военной операции в Сирии в Израиле не изменилось негативное отношение к российскому присутствию. В Тель-Авиве полагают, что Дамаск передает полученное из РФ оружие отрядам ливанской «Хезболлы», которые воюют на стороне Башара Асада. Сирийского президента на официальном уровне воспринимают как «спонсора терроризма», имея в виду поддержку борющейся с Израилем «Хезболлу».

Даже с появлением в САР российской авиагруппы Тель-Авив не прекратил наносить воздушные удары, которые ни разу не прокомментировало Минобороны РФ. Также за минувший год выросла частота телефонных бесед и встреч теа-а-тет между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. О чем регулярно говорят два лидера - секрет, но достоверно известно, что между военными РФ и Израиля функционирует горячая линия во избежание недопонимания и столкновений в воздушном пространстве.

Тель-Авив заинтересован в продолжение бомбежек территории САР, которую он считает зоной своих интересов. Израиль видит угрозы национальной безопасности в союзе Дамаска и «Хезболлы» и наличии у шиитских радикалов российского оружия. В свою очередь Москве необходимо обеспечить лояльность Тель-Авива к военному присутствию в Сирию, которое совершенно очевидно будет «всерьез и надолго». Ссориться с самой боеспособной армией на Ближнем Востоке - непозволительная бравада.

Каким бы прагматичным ни казалось российско-израильское взаимодействие по Сирии, у двух держав совершенно разные цели: Тель-Авив принадлежит лагерю противников Асада и всячески подчеркивает презрение к судьбе Сирии, Москва, наоборот, старается поддерживать правительственные войска и восстановить единство арабской республики. Противоречия дают о себе знать, и с расширением военной инфраструктуры РФ в САР они будут неизбежно возрастать.

Заблудившийся беспилотник

Большой переполох в Израиле вызвал инцидент 17 июля 2016 года, который фактически проигнорировали ведущие российские СМИ. В этот день российский беспилотный летательный аппарат залетел в подконтрольное Израилю воздушное пространство. БПЛА пересек границу на севере Голанских высот (в 1981 году Совбез ООН признал эту территорию незаконно аннексированной) и долетел до одной из деревень в бывшей демилитаризованной зоне. На перехват беспилотника был поднят истребитель F-16.

По информации газеты Haaretz, по горячей линии израильтяне связывались с российскими коллегами примерно семь раз в течение 20 минут. При этом Минобороны РФ отрицало, что залетевший на Голанские высоты БПЛА принадлежит России. В Тель-Авиве решили уничтожить неопознанный объект. Однако израильский истребитель, а потом и зенитно-ракетный комплекс Patriot промахнулись. В общей сложности было выпущено три ракеты.

После обстрела время российский беспилотник развернулся и полетел в направлении Сирии. По этому поводу в Израиле провели расследование. Следователи пришли к выводу, что российские операторы задали БПЛА неверные координаты. Целью летательного аппарата был сбор данных о сирийской деревне, где располагались силы мятежников. Российские военные не сразу заметили ошибку, но позже направили аппарат в сторону объекта наблюдения.

Это был первый случай, когда ЦАХАЛ принял решение открыть огонь по российским военным объектам. Кроме того Haaretz сообщает, что в 2015 году российские самолеты неоднократно нарушали воздушную границу Израиля. А газета Maariv утверждает, что в сентябре по израильскому самолету, бомбившему Сирию была выпущена ракета из российского ЗРК. Возможно, речь идет об инциденте в ночь на 13 сентября, когда сирийское агентство SANA заявило о том, что силы ПВО республики сбили истребитель и беспилотный летательный аппарат израильских ВВС

«Красная линия»

Ведущие израильские СМИ с тревогой пишут об усилении позиций РФ в Сирии и инцидентах в воздушном пространстве, которые застали врасплох ЦАХАЛ. «Российско-американская координация провалилась, да и российско-израильская координация уже не та, что раньше. Новая ситуация в Сирии потребует от США принять соответствующие меры, и Израилю тоже потребуется разумно рассчитать свои действия», — пишет 11 октября Maariv.

Газета утверждает, что «развертывание комплекса С-300, ограничивают свободу действия в северной части Сирии, и требуют искать новые методы в случае необходимости действовать в этом регионе». Обозреватели опасаются, что Тель-Авив будет вынужден присоединиться «западно-суннитской коалиции». «Это повлечет за собой улучшение отношений с США, но обострит отношения с Россией. К этому следует подготовиться», — указывает Maariv.

Haaretz также предупреждает о нежелательных последствиях усиления России в Сирии: «Укрепление российских систем ПВО оказывает влияние на любую авиацию, действующую в Сирии и Ливане — израильскую, американскую или любую другую. «Хезболла» входит в возглавляемый Россией блок и участвует в осаде Алеппо на стороне Асада».

Издание считает, что «Хезболла» может попытаться перебросить в Ливан современное оружие, в том числе и российское: «В таких условиях «Хезболла» может попытаться перебросить в Ливан современное оружие, в том числе, российского производства. Израиль ранее называл такой шаг нарушением «красной линии».

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Места: Россия
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