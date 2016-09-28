«Букнули» в лужу!

Международная следственная группа (Малайзия, Голландия, Украина, Австралия, Бельгия - JIT) пришла к выводу о том, что 17 июля 2014 года следовавший из Нидерландов Boeing-777 был сбит ракетой ЗРК «Бук». Во время пресс-конференции специалисты заявили, что зенитно-ракетный комплекс был доставлен конвоем с территории РФ, а потом возвращен обратно. Сначала ЗРК отправили в Донецк, а потом через Торез в Снежное, откуда и был совершен пуск.

В доказательство следователи приводят информацию США и Европейского космического агентства, записи телефонных разговоров бойцов ополчения и любительские видеозаписи. На большинстве кадров можно различить белый грузовик Volvo, перевозящий машину, внешне похожую на «Бук». Также были продемонстрированы фотографии дымки в небе над Снежном.

Следователи уверены, что этот шлейф остался после запуска ракеты. Утверждается, что после поражения Boeing-777 «Бук» был транспортирован в Дебальцево, а затем в Луганск и Ростовскую область. Почему был выбран такой витиеватый маршрут, не поясняется.

Следственная группа подозревает около 100 человек, причастных к гибели 298 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа. Стоит отметить, что на презентации доклада ничего не было сказано о мотивах и причинах удара по самолету. Голландский прокурор Фред Вестербеке сухо рапортовал: «Мы не делаем никаких утверждений о виновности России как государства или конкретных людей».

«Неубедительные» доводы России

Журналисты действительно не получили исчерпывающих ответов на вполне логичные вопросы. Докладчики отвечали буквально двумя-тремя предложениями и не сообщили новых фактов, выходящих за рамки представленных выводов. Тем не менее из коротких реплик и текста выступления следует, что материалы Минобороны и концерна «Алмаз-Антей», скорее всего, не учитывались.

Международные специалисты заявили, что не получили исчерпывающих ответов. Некоторые данные следователи якобы не успели изучить, а некоторые - показались им неубедительными. Невольно складывается впечатление, что представители всех стран-участниц расследования проигнорировали, и не взяли к сведению доводы российской стороны, которая сделала акцент на технических возможностях «Бука», а не фото и видео иллюстрациях его присутствия в Донбассе.

Россия основывает доказательство своей непричастности к трагедии на сведениях Минобороны и расследовании производителя семейства ЗРК «Бук-М1» («Алмаз-Антей»). Важно подчеркнуть, что в отличие от Украины, Москва не называет прямо виновника трагедии. Доводы РФ сводятся к тому, что удар по Boeing-777 был нанесен ракетой «земля-воздух» 9М38, которая не стоит на вооружении российской армии. Ракета попала в переднюю левую часть лайнера, но прилетела сбоку – с позиций украинской армии.

Как уточняют в «Алмаз-Антее», установка «Бук» находилась в Зарощенском, которое 17 июля 2014 года контролировали ВСУ. Ранее корпорация раскрыла международной комиссии реальные тактико-технические характеристики «Бук-М1», а в июне опубликовала полную версию доклада. Однако, как утверждает руководство «Алмаз-Антея», следователи не приняли во внимание предоставленные данные. И сегодняшний доклад - тому красноречивое свидетельство.

Российская версия событий никак не вписывается в выводы международных специалистов. Они подробно рассказали о том, как двигался конвой с «Буком», но не ничего не сообщили о траектории полета ракеты и последствиях поражения самолета. Судя по всему, именно этот эпизод является слабой стороной международного следствия, и, наоборот, сильной стороной России. Одно дело - перехват переговоров матерящихся на русском языке мужиков, и другое - доскональное моделирование катастрофы.

Проигранная информационная война

Расследование по Boeing-777 продолжится до 2018 года и, как намекнули международные специалисты, может завершиться судебным процессом. На текущий момент следователи избегают заявлять конкретные обвинения, однако очевидно, какое государство в итоге окажется виновником трагедии. Что собственно неудивительно. Ситуация причастности киевских властей выглядела бы очень странно. Ведь Украина - участница расследования. Нелогично, если Киев будет искать доказательства собственной вины.

Российские эксперты сетуют на низкий уровень квалификации и политическую ангажированность международных следователей. Все пять государств находятся в орбите американского влияния и слабо знакомы с особенностями работы российского ЗРК. Как бы это кощунственно ни звучало, но доверять даже голландским и малазийским специалистам в случае с Boeing-777 не стоит.

Представители этих двух пострадавших государств даже не отрицают, что строят версию крушения самолета на основании лишь одной группы доказательств и говорить об объективности расследования не приходится. Ситуация с малазийским лайнером выглядит чрезвычайно запутанной, а вопрос о причастности какой-либо страны мгновенно приобрел политическую окраску.

К сожалению, на сегодняшний день Россия проигрывает информационную кампанию в сфере катастрофы Boeing-777. Доклад международной группы следователей только укрепляет точку зрения о вине РФ. В первые дни трагедии Москва не смогла распространить единую предварительную версию трагедии даже по государственным ведомствам и СМИ. Что уж говорить про мировые информагентства, которые определяют повестку дня.

Например, более года Следственный комитет якобы располагал доказательствами удара по лайнеру украинским штурмовиком Су-25. Хотя очевидные факты свидетельствовали об обратном, и эта версия давно лишилась всякого смысла. Предельная высота боевого применения «Грача» составляет около пяти тысяч метров, тогда как Boeing-777 летел на высоте более десяти километров. Также ракета «воздух-воздух» наводится на двигатель. У малазийского лайнера двигатель не был поряжен, и это было легко заметить при визуальном анализе обломков.

Могут ли наши власти предоставить «железобетонные доказательства» своей непричастности, если международные следователи окончательно придут к выводу, однозначно порочащему репутацию РФ? Скорее всего, да. Сложно поверить, что в 2014 году в разгар боевых действий у Москвы так плохо работала разведка, и она не отслеживала передвижение военной техники и украинских войск. Возможно, Россия обладает достаточным количеством контраргументов, но не раскрывает их, так как эти данные могут нанести непоправимый ущерб национальной безопасности.

Противник может получить информацию, которая позволит сделать выводы о состоянии оборонной системы РФ, ее сильных и уязвимых местах. В частности, речь может идти о работе радиолокационного оборудования и системах ПВО. Косвенно, об этом свидетельствует предоставление «Алмаз-Антеем» реальных тактико-технических характеристик далеко не самого современного поколения ЗРК «Бук-М1».

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