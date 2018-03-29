Борис I

Крошечное европейское Княжество Андорра, гордо отгородившись от внешнего мира Пиринеями, живет сегодня своей независимой и вполне отвлеченной жизнью. Ее жители немногословны и не любят выделяться из толпы даже цветом одежды. Слившиеся в любви с местным каменным ландшафтом дома с неброскими улицами не блещут яркой рекламой и оживляются туристами лишь к вечеру.

Основанная в 805-м году, согласно легенде, Карлом Великим, создателем «Священной Римской империи германской нации», Андорра почти семь столетий вела скромную жизнь «пиренейского отшельника». В принципе, ей это удавалось. В первую очередь за счет дорог. Были они, судя по летописям, из рук вон плохи и не годились для прохода регулярных армий. Но жителей это вполне устраивало. Поговаривают, что даже когда в их стране появился телеграф, то андоррцы долго еще пилили по ночам столбы и обрезали провода, чтобы иметь поменьше связи с миром...

Однако прогресс неумолим, и когда в 1930-х годах через Андорру все же была проложена современная автомобильная дорога, соединившая соседние страны, государство стало более открытым. В том числе и идей демократии и инакомыслия. Вероятно, мало кто мог в то время даже предположить, что появившийся в этот ветреный момент на границе Андорры белоэмигрант Борис Михайлович Скосырев совсем вскоре взойдет на местный трон, объявив себя, любимого, первым и единственным Андоррским царем Борисом I.

Октябрьский переворот 1917 года круто изменил судьбу многих наших соотечественников, но вот история этого человека, по праву заслуживает аплодисментов. Надо отметить, что прошлое, как собственно, и «постцарское» существование Бориса Михайловича покрыто густым туманом. Известно, что скрываясь от большевиков, он сумел уехать в Великобританию, где некоторое время даже служил в Королевских военно-морских силах.

Представляясь в обществе графом, бароном, да что там, - лучшим другом короля Испании, Скосырев старался завести как можно больше полезных связей в аристократических кругах. Не имея за душой ни рубля и прожигая время в дорогих ресторанах и великосветских салонах, он неожиданно для всех женился на богатой француженке, женщине, старше его лет на десять. Воодушевившись деньгами, Борис решает переехать из Испании, где его уже успели объявить, за неимением паспорта, фигурой «нон грата», в Андорру, которая в то время переживала политическую нестабильность. Имевший за своими плечами некоторый революционный опыт, Скосырев почувствовал в себе энергию вожака. «Андорре нужен монарх!» - решил он и, при поддержке приятелей из бывших русских офицеров, тут же начал провоцировать митинги и манифестации. Призывая андоррцев сместить иностранных опекунов и выкидывая в толпу не менее популярные лозунги, он в итоге, стал настоящим «королем улицы».

И, наобещав Генеральному совету, высшему законодательному и исполнительному органу Андорры, смелый план реформ и невиданный расцвет крохотного государства, Борис, наверное, и сам не ожидал такого быстрого триумфа. В июле 1934 года Скосырев получил практически стопроцентную поддержку местного населения и, из доселе никому неизвестного иностранца – авантюриста превратился в короля Бориса I, а сама Андорра впервые стала монархическим государством. Личной властью господин Скосырев не брезговал и пользовался весьма широко. Издав короткую, всего 17 пунктов, конституцию, он смело назначал и смещал первых лиц государства, выпускал разнообразные указы и манифесты.

Монарх был арестован в своей резиденции осенью 1941 года, после того, как он официально объявил войну Германии. Надо отметить, что андоррцы пытались освободить своего правителя, но их попытка потерпела неудачу. По первой версии его поместили в концентрационный лагерь, где он умер в 1944 году, так и не дождавшись падения нацистского режима. По второй – он сумел сбежать и отправился сначала в Португалию, а потом в Америку, по третьей – его вернули в родные пенаты, где, естественно, сразу арестовали и отправили в ГУЛАГ. Как граф Калиостро, Борис Михайлович растворился среди очередных загадок истории.

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