Большая техасская находка

Геологическая служба США сообщила на своем сайте об открытии крупнейшего в стране сланцевого месторождения нефти и газа. Запасы «черного золота» в этом месторождении на западе штата Техас оцениваются в 20 миллиардов баррелей, а природного газа – 0,4 триллиона кубометров.

«Это крупнейшее месторождение нефти из тех, над которыми мы когда-либо работали, показывает, что даже в тех районах, где уже добыты миллиарды баррелей нефти, есть еще потенциал для обнаружения дополнительных нескольких миллиардов», — сказал координатор программы энергетических ресурсов Уолтер Гуидрош. «Изменения в технологии и промышленной практике могут оказывать существенное влияние на то, какие ресурсы являются технически можно извлечь, и именно поэтому мы продолжаем выполнять оценку ресурсов на всей территории Соединенных Штатов и всего мира».

Глава Министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской назвал новость об открытии месторождения «лукавством». «О каком месторождении может идти речь, если это лишь ресурсы?» - написал министр на своей странице в Facebook. «С 2014 Геологическая служба США на основе новой методики щедро оценивает ресурсы регионов на нелокализованную "продолжительную" нефть - впервые выполнили оценку Балтийской депрессии и т.п.». Министр также пообещал дать поручение ВНИГРИ сделать аналитическое заключение и попросил высказаться российских экспертов в этой области.

Рынок отреагировал на новости об открытии гигантского месторождения небольшим снижением. Главная новость, которую ждут на биржах в связке с нефтью – скорее, итоговое решение стран-участниц ОПЕК: удастся ли им договориться о снижении добычи нефти, или нет. Так что нефть будет то дешеветь, то дорожать. Вместе с тем не стоит забывать, что нефтяная эпоха, несмотря на прогнозы футурологов, далека от завершения. В ближайшие пару десятилетий как минимум человечество по-прежнему будет сильно зависеть от этого ресурса. А мировая экономика, в свою очередь - от цен на него.

В далекой перспективе открытие новых месторождений, разумеется, снизит цены на «черное золото». Но есть и нюансы. Пока что речь идет лишь об открытии месторождения и это при том, что в тех же Штатах есть уже разведанные запасы, просто не освоенные. У американцев есть и сланцевые месторождения, и шельфовые, и огромные месторождения в арктической зоне. На фоне заявлений Трампа о снятии ограничений на добычу нефти в США вряд ли крупные компании ринутся осваивать и разрабатывать их так скоро.

Зато в штате Техас, чья экономика во многом строится именно на нефтегазовой отрасли, нефтехимии, а также энергетики, заявление восприняли с осторожным воодушевлением. Компания Exxon Mobil, чья штаб-квартира находится в Техасе, выпустила по этому поводу заявление. «Мы намерены конструктивно работать с избранным президентом и его администрацией. Основные направления деятельности - налоговая политика, свободная торговля в области энергетики, расширение доступа к внутренним запасам нефти и газа», - подчеркивают в компании.

Кто может потерять на этом – так это мелкие частные нефтяные компании. Нефтедоллары обрушились золотым потоком на штат примерно в то же время, когда и на Россию: несколько лет назад. Однако с падением цен на нефть мелкие компании разоряются, не в силах выдержать конкуренцию с крупными добытчиками. Между тем, это почти 500 буровых установок, на которых работают десятки тысяч человек. Если Трамп всерьез поставит перед собой цель не лишать всех этих людей работы, то расконсервирование добычи будет плавным, чтобы не допустить резких падений цен.

А это значит, что у России в запасе еще есть время – пусть немного, но все же – чтобы снизить зависимость от сырьевого экспорта и попытаться запустить обрабатывающую промышленность и производство. Нефтедолларовых дождей прогноз погоды уже не обещает.

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