Боинг как улика

«Кто сбил малазийский Боинг» - этот вопрос давно перешел в разряд вопросов аналогичных «кто убил Кеннеди» или «кто взорвал башни-близнецы». В том смысле, что официальных ответов на них, при всей очевидности оных, мы вряд ли когда-нибудь дождемся. Либо, в случае необходимости предъявления обществу какой-либо официальной версии, она будет вызывать слишком много сомнений.

Сомнения – хорошая вещь. Более того, именно сомнение определяет бытие – известный философский факт. Тем полезнее это чувство для журналиста, ищущего правду. Только вот что делать, если эти поиски привели к конфликту с собственным государством? Просить помощи у другого? Как-то по-предательски. Тем не менее, порой это – единственный шанс донести правду до общества.

Именно так и поступил голландский журналист Михель Спеккерс, обратившись к России с просьбой помочь в его журналистском расследовании – после того, как самого Спеккерса задержали в аэропорту Нидерландов по возвращении с Донбасса. По словам прокуратуры Голландии, у него была изъята сумка с «металлическими деталями и объектами, которые могут быть человеческими останками» - сам журналист рассказал Лайф, что нашел их на месте крушения Боинга МН17. «Я не уверен, что это была человеческая кость. Но я взял материал, который нашёл, чтобы сделать журналистское расследование в Нидерландах», — рассказал он.

Еще осенью международная комиссия по расследованию причин крушения на территории Донбасса самолета Boeing рейса MH17 представила предварительные итоги, в которых было сказано, что самолет был сбит при помощи огневой системы «Бук», доставленной с территории России, а затем транспортированной назад в Российскую Федерацию.

Несмотря на многочисленные данные, предоставленные российской стороной, подтверждающие непричастность России и сил ополчения народных республик к катастрофе, голландские следователи не приняли всерьез переданную им информацию. В Москве считают, что все следствие – изначально политизировано, а выводы – предвзяты.

Сомневаясь в итогах расследования, в попытке разобраться в истинной причине трагедии, журналист Михель Спеккерс вместе со своим коллегой Стефаном Беком отправился в Донецк, чтобы снять документальный фильм о жизни Донбасса. Побывали они и на месте крушения самолета, где нашли в больших количествах обломки лайнера – которые, вообще-то, должны были быть собраны еще давно. Их и изъяла голландская полиция. Стражи порядка конфисковали также все цифровые носители журналистов – ноутбуки, фотокамеры, флешки, телефоны и так далее – причем, по словам самого Спеккерса, получить доступ к данным было бы противозаконно со стороны полиции.

«Это значит, что полиция может получить доступ к информации только по решению суда», - сказал Спеккерс агентству ТАСС. – «Однако здесь замешана политика, поэтому сказать что-то определенное, что они будут делать или не будут делать, очень сложно. Надеюсь, что они будут уважать закон, и что я смогу получить обратно собранную информацию».

Позже на своей страничке в Facebook Спеккерс написал, что на тех видеоматериалах, которые им удалось отснять в Донбассе, было много интервью с местными жителями, которые просили не называть их имен. Вполне вероятно, что СБУ Украины сможет получить доступ к этим записям через власти Нидерландов – а значит, безопасность всех этих людей под угрозой.

Примечательно, что к нынешней международной комиссии доверия нет не только у отдельно взятых журналистов, но и у родственников погибших. Еще в мае прошлого года министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай заявил, что их сторона как пострадавшая (именно Малайзии принадлежал погибший самолет) заинтересована в сотрудничестве с Россией в расследовании причин крушения «Боинга».

Летом прошлого года в Германии всплыли документы, которые могли бы способствовать продвижению расследования катастрофы «Боинга» - они были изъяты у частного детектива Йозефа Реша. Местные власти обыскали несколько мест и обнаружили ячейку в одном из банков, в котором находились материалы. Предполагается, что они имеют «резонансное содержание» и помогут следователям выйти на лиц, ответственных за гибель самолета. Правда, позже сам детектив уверял, что так и не нашел ответа на вопрос «кто сбил Боинг» - а если бы и нашел, то все равно бы не сказал из-за обязательств перед заказчиков. «Если бы это стало известно, власти некоторых стран получили бы проблемы, а вместе с ними и жители», рассказал он в интервью немецкому изданию Stern.

Что это за «некоторые страны» - остается лишь гадать. Пока что мы имеем расследование, цель которого – установить причину катастрофы, но не указывать прямо на виновника – и, судя по всему, этим дело и ограничится. Узнать истинные причины трагедии мы не сможем – видимо, слишком неудобна эта правда, которую всеми силами Запад пытается скрыть.

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