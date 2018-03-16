За что белорусы возненавидели «Ленинград»
За что белорусы возненавидели «Ленинград»

Жителей страны-союзницы оскорбил клип «8 марта», в котором снялся цвет белорусской нации

Почти 9 млн просмотров за 9 дней с момента публикации на YouTube. Неслабо, однако! Похоже, Вадим Галыгин сагитировал Сергея Шнурова воплотить один из самых ярких образов в его артистической карьере «матерщинника в обвислой майке» — образ белоруса.

И многим настоящим, а не ряженным белорусам вдруг стало обидно до слез. Цитадель белорусской национальной «свядомсцi» — националистическое издание «Наша Нiва» — запестрило возмущенными заголовками.

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Последовали комментарии по-настоящему видных (в национальном, разумеется, масштабе) деятелей белорусской культуры и искусства.

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Веселый «барин», если кто не понял, это Россия.

Настоящая истерика была устроена и комментаторами.

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Пользователь с ником «Лiтвяк» (сейчас в Белоруссии модно подчеркивать родственные связи с литовским или польским народом, отрицая очевидную для большинства тождественность с русским) предложил местной прокуратуре возбудить уголовное дело. А снявшихся в этом клипе деятелей культуры – народного артиста Белоруссии Анатолия Ярмоленко и заслуженную Ларису Грибалеву, известную российскому телезрителю 00-х по «Утренней почте» с Юрием Николаевым, лишить наград. «Ленинграду» же предлагается запретить навеки вечные приезжать в Минск, а также окружающие его города и села.

«Жыве Беларусь!», «Слава Украине!» - пошла невротичная реакция тут и там от жителей страны, являющейся в экономическом отношении самым привилегированным субъектом Российской Федерации после, разумеется, Чечни.

А тут еще Посла Российской Федерации в Республике Беларусь Александра Сурикова, вероятно, решившего сгладить в какой-то степени углы, угораздило наступить на «больную мозоль» белорусских националистов. Он заявил изданию «Союз».

И понеслось! 

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В подготовке «провокационного» и «вредного для белорусского народа» клипа были поочередно обвинены Президент России Путин, потом ФСБ, потом средства российской пропаганды, а потом все «психически ущербные имперцы», под которыми, вероятно, подразумевается 146% населения России.

Досталось, конечно же, и главным зачинщикам: продажному Галыгину, а также «многострадальному» Шнуру, возникшему в клипе на 20 секунд. Впрочем, он слышал в свой адрес и не такое.  

Ну, что, россияне? Всенародно каяться будем? Чай не впервой! Но давайте для начала разберемся, что и как.

Про что, собственно, клип?

Учитывая, что ставшее камнем преткновения произведение «ленинградского искусства», посмотрели всего 9 млн человек, для остальных приведу краткое содержание (на киношном языке «синопсис»).

Начало клипа венчает минутная «литературная преамбула», в котором создатели отмечают, что клип посвящен проблемам отношений полов.

Белорусский мужик по имени Палыч (Вадим Галыгин) приходит на завод, где его «основательно подогретые» коллеги, в сугубо мужской компании, празднуют 8 марта, как умеют: с водкой-картами-селедкой.

Фото: YouTube

Отметив непривычно презентабельный вид «Палыча», одетого в костюм с короткими штанишками, поверх которого натянута заводская роба с легко разгадываемой аббревиатурой «ЖПХ», заводчане интересуются его планами. Они выясняют, что в разгар наступившего паводка тот решил подарить супруге зимние угги.

— А что ты своей жене подаришь? – интересуется Палыч у Шнура, играющего одного из пьяных работяг.

—Я?! – изумленно смотрит на него по-детски наивными глазами «Ленинградский» лидер. – Я свою «аддзяру» (в переводе на разительно отличающихся от белорусской «трасянки» русский язык это означает «отдеру»). 

Фото: YouTube

Разговорившись с «коллегами, Палыч так и не смог отказаться от предложенных ему 50 грамм. А дальше – все как обычно.

Его избраннице, дожидавшейся нарядного мужика за праздничным столом, с работы, пришлось коротать праздничные часы и минуты в гордом, но тоскливом одиночестве, пуская крокодиловы слезы, снимая накладной шиньон и скорбя о нелегкой женской доле среднестатистической белоруски.

Фото: YouTube

Пронзительным музыкальным лейтмотивом ее непростой жизни, являются вот эти жестковатые, на первый взгляд, строки.

— 8 сакавiка-а-а-а! Лезе у трусы рука-а-а! – залихватски поет нам с экрана белорусское актерское сообщество, занятое в клипе. Рискну предположить, что написан шедевр, вероятно, самим Вадимом Галыгиным. Белорусским, кстати, гражданином, родившемся в городе Борисове, что под Минском, но проживающим, как и многие нацеленные на успех белорусы, в Москве.

Кого-то (и даже очень многих) продукт творческого тандема Галыгина и Шнура может покоробить. Кому-то (и, вполне возможно, большинству) поздравление прекрасных белорусских или русских дам такими текстами покажется донельзя пошлым. Может быть, так оно и есть.  

Но является ли созданный клип поводом для международного скандала, и оправданы ли эти вот уже 9 дней раздающиеся тут и там вопли об оскорблении белорусского народа?

Давайте разбираться внимательно и по пунктам. Есть клип. Предлагаю потратить 5 минут жизни и посмотреть его еще раз.

Как человек, долгие годы работавший в российской кинокомпании, офис которой был размещен в городе Минске, я могу засвидетельствовать: большинство снявшихся в этом клипе актеров мне знакомы. Все они, за исключением гражданина Российской Федерации Сергея Шнурова, известного на все постсоветское пространство своим специфически-хулиганским творчеством, являются гражданами Республики Беларусь.

Среди них народный артист Анатолий Ярмоленко, сыгравший роль дирижера в Сельском доме культуры, заслуженная артистка Республики Беларусь Лариса Грибалева, заслуженный артист Эдуард Горячий, актер театра-студии киноактера Сергей Власов и многие другие. Отказалась участвовать в мероприятии, разве что, известная эротическими фотосессиями местная теледива Анна Бонд.

Фото: соцсети

Причина? Не дали главную роль.

Клип «8 сакавiка», ужаснувший многих своей «мегапошлостью», стал для занятых белорусских актеров логическим продолжением съемок в российских сериалах и «мувиках».

Самый разнообразный «телекинокорм» безостановочно «клепали» в Минске с середины 90-х. В те далекие годы на экраны выходила «Каменская», снятая на 95% в Белоруссии, как, в общем-то, и большинство российских фильмов.

— Смотрите! Театр Янки Купалы в кадре мелькнул! – задорно верещали смотревшие кино белорусы. И никто не сетовал в те годы, что вот, дескать, «российские оккупанты» не дают развиваться белорусскому национальному кинематографу, подряжая местных лицедеев на съемки «русского мыла» или, каких-то клипов.  

Не сетуют они и сегодня, когда в союзной стране, на фоне известных украинских событий, наблюдается очередной подъем национального самосознания.

Наоборот! В Белоруссии все с нетерпением ждут: когда же, наконец, вернется очередной российский кинопрохиндей? Когда опять «запрягут в кадр» на съемки очередной «стрелялки» или «рыдалки» штук триста белорусских артистов с их скромными (не в пример российским!) ценниками.  

Не вернется. И не начнут. Кое-какие проекты до сих пор реализуются в Минске и окрестностях, но прежнего «кинопотока» уже не будет. Реки обмелели в 2014 году. 

До 2014 года снимать хоть клипы, хоть фильмы в Белоруссии было выгодно. Во-первых, дешевле. Это Серебряков по его собственному признанию по сей день получает 300-400 тысяч рублей за сутки съемок. Белорусского народного артиста вполне можно снять за 60 тысяч. И даже дешевле.

А качество игры? Ну, что… качество. Не ГИТИС, конечно. Не «Щепка». И не ВГИК. Но мы ж один народ. Вы забыли? И белорусской рабочей силе всегда рады в российском кинематографическом (и не только) производстве.

До 2014 года объект в Москве стоил 2000 долларов в сутки. Особняк или элитную квартиру в Минске ушлый локейшн-менеджер мог снять за 1000. Но началась известная война, российский рубль рухнул на 100% с лишним. И в Белоруссии, где, как в банановых республиках, многое привязано к доллару, все выгоды «сошли на нет».

Подмосковье, Брянская, Вологодская, Смоленская область – стали новыми местами для съемки, где в рации и матюгальники русские режиссеры кричат и сегодня «Камера, мотор… Начали!!!».

Поэтому многие белорусские актеры уже поменяли волны Средиземного моря на ласковые и родные воды Нарочи. Но, чтобы вернуться на берега Кипра, все надеются, что завтра на «Беларусьфильм» приедет кто-то из россиян с предложением снять эротическое кино, где «лезе у трусы рука» не в образном, а в самом что ни на есть прямом смысле слова. И вот тогда у дверей, за которыми будет проходить кастинг, возникнет очередь.

Будут, поверьте, будут в ней стоять и народные, и заслуженные, и стипендиаты, и лауреаты, пожимающие плечами и говорящие: «Эротическое кино… Что в этом крамольного? Что плохого? Вспомните «9 ½ недель»! А русский режиссер-прощелыга будет покрикивать на них в мегафон, да пилить бюджет постановки бензопилой «Дружба», экономя на налогах, не нуждающихся в оформлении, но патриотично настроенных белорусов.

Ну, а как без этого?

За съемки в родном белорусском кино этот же народный или заслуженный артист получит меньше, чем таджикский дворник, работающий в Москве без регистрации и снимающий с друзьями однокомнатную богадельню. Оттого и мелькают в клипе «8 сакавiка» лица обласканных властью, наградами (но не всегда хорошими деньгами) представителей белорусского бомонда.

Но только, пожалуйста, не надо обижаться на россиян. Вовсе не они виноваты в том, что белорусская киностудия, славившаяся когда-то великолепными детскими фильмами «Приключения Буратино», «По секрету всему свету», «Сказка о звездном мальчике», до сих пор стоит на рельсах административно-командного (читай – советского) режима работы. И фильмы, производимые ею, собирают в национальном прокате лишь несколько тысяч долларов.

Дорогие белорусские деятели искусства и культуры, не россияне виноваты, что «у вас опять не получилось». Обратите взоры туда, откуда вы, как правило, ждете званий и наград. Не хотите? Тогда снимайтесь в клипах у вовремя переметнувшегося Галыгина и Шнура, где вам на голову может свалиться сразу несколько месячных зарплат. Ну или… «Эммануэль» белорусского розлива, может, кто из ваших захочет снять? Время покажет.

Аспект второй – не менее важный. Кино – это кино. А реальность? Сегодня в адрес России слышатся упреки, дескать, Галыгин и Шнур донельзя извратили белорусскую реальность.

Мол, белорусская нация в клипе представлена, как (цитирую) «алкаши, дебилы, деграданты, придурки, с трасянковой лексикой олигофренов» (конец цитаты).

Но, опять-таки, причем тут Россия? Есть официальные данные Всемирной организации здравоохранения, которая всё в том же в 2014 году признала: на каждого белорусского мужчину в год приходится 27,5 литров чистого спирта. И то был абсолютный «мировой рекорд» самой пьющей нации мира.  

Правда, в 2017 году этот показатель упал. Так ведь и цены выросли, а зарплаты, во многом зависящие от состояния отечественной (читай – российской) экономики и ее дотаций – не очень.

Что ж еще остается делать людям, живущим «по ту сторону Мордора», ненавидимого многими из них, если не «трескать» «горькую»?

Конечно, можно преподносить реальность в пафосном, лубочно-сказочном виде. И, безусловно, делать это можно и нужно, как в Белоруссии, так и в России, где в последнее время тяготеют к пафосно-патриотическому восприятию реальности, даже больше, чем в стране-соседке.

Вот только право отражать объективную реальность такой, какая она есть, пускай в самом жестком сатирическом ключе, тоже должно быть неотъемлемым. Клип «8 сакавiка», который быстро стал «вирусным», с удовольствием (к счастью или нет) посмотрели и дети, и студенты, и школьники, и учителя. И разгневанные деятели культуры обеих стран, и принявшие заявление от оскорбленных людей «стражи порядка». Те, кто с юмором, посмеялся. Те, кто воспринимает мир иначе, взгрустнул. Люди разные.

Но, дорогие белорусы, это лучше, чем пригонять на концерты «национальных звезд» студентов силой, как это водится в иных «культурных университетах».

Русские тоже много пьют? Это правда. В реальности дела обстоят так. Я не могу себе представить, чтобы на «Северсталь» (Вологодская область, РФ) рабочий пришел в пьяном виде. Либо ушел оттуда «подшофе». Все просто.

«Северсталь» принадлежит «частнику», который, зная склонность многих представителей российского рабочего класса к обильным возлияниям, заставил всех «продуваться» (дышать в трубочку) на входе и выходе с предприятия. И если аппаратура зафиксировала «выхлоп», ты можешь быть свободен «отныне и вовеки».

А как обстоят дела на белорусских заводах?  Признаюсь честно: целый год своей жизни я «халтурил» в роли завлита в одном из минских театров, который расположен в непосредственной близости от завода «МАЗ». Ежедневно, около 14-15 часов, когда белорусские трудяги завершали рабочую смену, начавшуюся в 7 утра, я направлялся в близлежащий кафетерий, где реальность… представала куда более «сильной», чем она отражена в клипе «8 сакавiка» группы «Ленинград».

Один раз, не выдержав, я предложил корреспондентам белорусского издания «TUT.by» проверить, как соблюдается на практике антиалкогольный декрет президента Белоруссии № 1 и административный кодекс, предписывающий белорусам пить водку дома, а не на улицах.

Репортаж заставил вздрогнуть многих. Потомственные литвины (так любят называть себя национально ориентированные белорусы, подчеркивая свою обособленность от русского народа), презрев законы и правила, хлестали прямо у стен родного завода напитки поистине русской крепости. Многие из них справляли нужду, не отходя от кассы, рядом с расположенным неподалеку детским садиком.

Писал и снимал это вовсе не «путинский тролль», а белорусский журналист в 2012 году, когда алкоголизация нищавшего населения восходила на пик. Журналист, после 2014 года занявший ярко выраженную антироссийскую и проукраинскую позицию. Так что обвинить его в «дискредитации» родной страны по «заказу из Кремля» весьма трудно.

Так есть ли что-то плохое в клипе Галыгина и Шнура? Да. И самое плохое – вовсе не пошлость. А беспощадная реальность, с которой можно и нужно бороться, помня об эпиграфе Николая Васильевича Гоголя к его бессмертной комедии «Ревизор». В оригинале эта русская пословица звучит так: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».

А рожи у нас у всех хороши. Вот только боремся мы не с реальным положением вещей, а с «Ревизорами» этой повседневности, которыми поочередно являются для нас то Звягинцев с его «Левиафаном», который не понравился русским, то Галыгин и Шнур с их «поздравительной открыткой» к 8 марта, оскорбившей белорусов. «Левиафан» и «8 сакавiка» — вещи вовсе не одного порядка? Ну, конечно, это факт!

Но такая у нас реальность.

Достаточно общая, если присмотреться.

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