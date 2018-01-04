Белорусский федеральный округ

Сотни миллиардов долларов дотаций, скидок и кредитов — вот помощь, которую получила от России за годы «независимости» наша «братская» Республика Беларусь. Де-юре она является отдельным государством, а де-факто – дотационным субъектом Российской Федерации. Жители этой страны живут за счет российской казны значительно лучше, чем наши граждане РФ из Псковской и Вологодской, Тверской или Владимирской области. Судите сами:

Белорусские матери находятся в отпуске по уходу за ребенком не до полутора, а до трех лет. Белорусские пенсионеры получают пенсию 10-12 тысяч рублей при стоимости продуктов, которая примерно на 40-50% ниже тех, что лежат на прилавках московских продовольственных магазинов. Сотни тысяч белорусов трудятся в России, имея равные по трудоустройству права с россиянами. Для работы им не требуется ни разрешение на временное проживание, ни вид на жительство в нашей стране.

На Большой пресс-конференции 2017 года глава российского государства Владимир Путин заявил: «Белоруссия получила право беспошлинно получать 24 миллиона тонн нефти, экспортировать их за границу, а полученный доход зачислять в свой бюджет. Речь идет о миллиардах долларов».

Любой россиянин, оказавшийся в Минске, с удивлением взирает на растущие, как грибы, ледовые дворцы, спортивные комплексы, президентские резиденции («Дворцы независимости»). Масштабность и размах этих символов благоустроенности и «государственности» потрясает воображение.

За чей счет этот «банкет»? Ответ очевиден: за счет российских налогоплательщиков. Быть может, Белоруссию можно назвать нашим надежным партнером на международной политической арене? Скорее, самым ненадежным. Ведь белорусское руководство с радостью принимает предложения о сотрудничестве, когда речь заходит о субсидировании экономики Республики Беларусь, и придерживается нейтралитета абсолютно во всех эпизодах, когда Российской Федерации была нужна поддержка так называемого «союзника» и «партнера».

В 2008 году, несмотря на многочисленные сигналы России о необходимости признания независимости Южной Осетии и Абхазии, вопрос отдавался на откуп марионеточному белорусскому парламенту, без которого, якобы, не было возможным решение такого вопроса. А многочисленные «сельхозработники», заседающие в Палате представителей умело перебрасывали этот «мяч» на сторону президента, уверяя, что положительно разрешить «дилемму» может решить он и только он.

Это чистая правда! Ни для кого не секрет, что в Белоруссии все решает только один человек, который на прямой вопрос журналиста о том, будет ли Республика Беларусь признавать независимость Южной Осетии и Абхазии, заявил лишь спустя годы: «Зачем сегодня, с точки зрения даже не мудрого государственного политика, а просто нормального вменяемого политика, будоражить эту проблему и заявлять о признании и признавать? Это не вопрос жизни и смерти для России!».

Красиво сказано. Главное «чОтка».

Причина таких заявлений – вечная попытка белорусского президента сохранить хорошие отношения и с Россией, и с Евросоюзом. ЕС хоть и относится к Белоруссии, как к стране-изгою, где не отменена смертная казнь и принципиально тормозится расследование внесудебных расправ над исчезнувшими много лет назад политиками и журналистами, но, тем не менее, с удовольствием наблюдает за тем, как «ласковое теля, сосущее двух маток», раз за разом «прокидывает» Россию-мать.

Шли годы. Смеркалось. Мы так и не обрели внятной поддержки белорусской стороны по вопросу о признании Крыма неотъемлемой частью Российской Федерации. Напротив, российское руководство до сих пор терпеливо наблюдает за тем, как Белоруссия делает «реверансы» в адрес США. Так, оценивая соглашения «Минск-2» весной 2015 года белорусский лидер заявил: «Я считаю, что без американцев на Украине невозможна никакая стабильность!».

Свой «вклад» в укрепление стабильности в Украине белорусская сторона вносит своеобразно. У вооруженных сил «Незалежной» вдруг откуда ни возьмись появляются белорусские МАЗы. США, что ли, их поставляет?

«Точки У» и САУ «Пион», из которых обстреливаются территории Донбасса, подкатываются на позиции с помощью тягачей, сошедших с конвейера Минского завода колесных тягачей. Откуда они взялись на территории, подконтрольной ВСУ?

Вероятно, оттуда, откуда и российское топливо, которым заправлены украинские самолеты. А еще оптика, беспилотные летательные аппараты, которые удивительным образом напоминают разработки «Синеокой».

По результатам одного лишь 2014 года белорусские ВПК-предприятия, демонстрировавшие более чем скромные показатели, вдруг вышли в топ-10.

Кому продавали продукцию? Знамо кому. Ясное дело, что не ополченцам Донбасса. Но, разумеется, по документам на Украину никакие поставки военной техники из Белоруссии не осуществлялись.

Предательство ли это? Нет. Просто часть белорусской «многовекторной политики», о которой так любит рассуждать президент. Но это президент. А что скажет белорусский народ?

Одним из «модных трендов» стала «белорусизация», которая происходит на фоне антироссийской риторики, отчетливо прослеживающейся в стране. «Доброй» традицией тамошних телевизионных каналов стала блокировка программ, где «всуе» обсуждается политика белорусского президента или происходящие процессы национализации, которая помогает сплотить вокруг А.Г.Лукашенко, мягко говоря, недолюбливавшую его ранее оппозицию.

95% населения Республики Беларусь по-прежнему разговаривают на русском языке. Пребывая в Минске, белорусскую речь можно услышать разве что в одном из национальных театров. Даже в Министерстве культуры страны, возглавленном недавно бывшим университетским проректором по хозчасти, изъясняются на русском языке.

Однако за критику белорусского языка либо за нежелание общаться на нем с кем-то из числа «национал-ревизоров» (представителей националистически настроенной оппозиции) можно и ответить.

Доброй практикой «свядомых» белорусов стали провокационные действия в отношении продавцов, официантов, водителей автобусов, мелких чиновников и даже сотрудников «Белтелекома», которые получая устные вопросы и письменные обращения на белорусском языке, но, отвечая на русском, не только подвергаются травле в СМИ, но и получают штрафы.

Так, страдающий от онкологического заболевания 17-летний Илья Клишевич, выразил в соцсетях свое мнение относительно «национального языка». В частности, юноша написал: «Что здесь такого? По-моему, в нашей стране два государственных языка, кто на каком хочет языке, на таком и разговаривает. В этом нет ничего такого. И белорусский язык мертв».

Важно отметить, что Илья в данной ситуации всего лишь процитировал белорусского велогонщика Василия Кириенко, назвавшего белорусский язык мертвым и заявившего, что его родной язык русский.

Активист Игорь Случак организовал настоящую травлю смертельно больного подростка, пытаясь привлечь его к административной ответственности. Следует отметить, что привлечение к административной ответственности в Белоруссии – это клеймо на всю жизнь, с которым человек может быть лишен права на учебу, работу, будет вынужден бежать из страны на Запад или в Россию, где ему придется начинать жизнь сначала.

Такая практика до недавнего времени активно применялась белорусскими властями в отношении инакомыслящих оппозиционеров, «борцов с режимом». Однако сегодня даже «демократически настроенная оппозиция» на фоне растущих антирусских настроений вдруг образовала уникальный тандем с ненавистной ей властью. «Метафорой» этого «тандема» является изобретенная несколько лет назад белорусскими националистами шутка-прибаутка: «Лучше уж на троне Саня, чем на танке русский Ваня».

Вернемся к больному раком Илье Клишевичу. Как решилась его судьба? Вероятно, получая удовольствие от травли больного мальчика, Случак вынудил мать ребенка валяться у него в ногах не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле слова, прося прощения на коленях:

— Мой ребенок проходит курс химиотерапии и лечится от злокачественного онкологического заболевания. Все административные процессы будут стрессовым фактором, что может вызвать новый виток обострения болезни… Мой сын полностью осознал содеянное и просит у Вас и Ваших сторонников прощения», - такими словами упрашивала активиста забрать его заявление несчастная мать.

Справедливости ради, следует отметить, что организованная любителем белорусского языка травля больного ребенка в соцсетях, СМИ и государственных органах власти пришлась по вкусу далеко не всем белорусским националистам, у многих из которых присутствуют некоторые элементы адекватности, и «спадара Случака» настойчиво попросили угомониться.

Под антироссийскую «раздачу» в Белоруссии могут попасть водители автобусов и троллейбусов, маршруток и такси, которые прикрепили к лобовому стеклу или зеркалу заднего вида георгиевские ленточки или российские флажки. За жалобой «активистов» следует привлечение к административной ответственности, депремирование, профилактические беседы и другие «санкции».

Ну, а уж если твоя пророссийская позиция выражена в СМИ, то белорусские правоохранители, которые не делают ничего без одобрения «свыше», «наскребут» и на уголовное дело. Более года сидят в минском СИЗО белорусские журналисты, сотрудничавшие с российским интернет-порталом «Regnum» — Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко.

Университетский доцент, школьный сторож, а также бывший сотрудник Академии управления при Президенте Белоруссии, реализуя право на свободное выражение своих мнений, назвали белорусский язык диалектом русского. С этим, в общем-то, согласится большинство филологов, полагающих, что основным признаком самостоятельности языка является наличие оригинального синтаксиса, который у русского и белорусского языка общий. Самый страшный «грех» одного из белорусских публицистов, о котором сегодня трубят как правительственные, так и оппозиционные белорусские СМИ, это слово «недогосударство», использованное им в отношении Белоруссии в одной из статей в контексте событий на Майдане.

Момент, конечно, спорный, так сказать, дискутабельный. Можно ли считать по-настоящему самостоятельным и полноценным государством страну, которая 26 лет независимости существует за счет России? Над этим стоит подумать.

Времени подумать у Алимкина, Павловца и Шиптенко, будет немало. Инкриминируемая им статья Уголовного кодекса Белоруссии («Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни» - аналог российской 282-й) предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет (ведь выходившие в разное время статьи никогда не знавших друг друга ранее людей расценены следствием, как… действия в составе организованной группы).

12 лет за мнение? Не многовато ли? Солидно, если учитывать тот факт, что в Белоруссии начальник ГАИ г. Барановичи, который в пьяном виде сел за руль и насмерть сбил женщину, получил всего 7 лет! А выйдет на свободу года через 3-4 и, втихаря, трудоустроится на хорошее место. Куда-нибудь в службу безопасности банка. Бывшие коллеги помогут.

А как относится к устроенному белорусскими властями судилищу «демократически настроенная общественность»? Посмотрим комментарии на оппозиционном белорусском ресурсе www.nn.by, где всегда «топили» за «плюрализм мнений».

Здесь активно ставят лайки под предложениями «накинуть до 15-ти», переквалифицировав обвинение со 130-й («Разжигание») на 356-ю («Измена Родине»)!

И «дизлайки» под замечаниями людей, которые пытаются напомнить об одной простой вещи. Как только репрессивная машина белорусской милиции и КГБ оборачивается против приверженцев Русского Мира, те, кто вчера боролся за демократию и просил введения российских войск для свержения диктатуры, как это сделал небезызвестный подписант смертного приговора СССР Станислав Шушкевич, вдруг начинают «жаждать крови»!

Шеф-редактора российского издания «Регнум», гражданина Республики Беларусь Юрия Баранчика, публиковавшего статьи Алимкина, Павловца и Шиптенко, от этой судебной расправы спасло только то, что он не был выдан Москвой по запросу белорусской стороны.

Кем же инициировано это судилище над людьми, выразившими свое вполне обоснованную точку зрения по поводу не совсем очевидной состоятельности белорусского государства? Националистом из Белоруссии Денисом Рабенком, написавшим заявление в Генпрокуратуру своей страны. Но, следует отметить тот факт, что Рабенок, выступая на правах ключевого свидетеля обвинения, позволяет себе — прямо в суде! — высказывания, куда более «мощные», чем журналисты, сидящие на скамье подсудимых.

- Белоруссию необходимо очищать от «русского мира», даже если с «мясом» вырывать придется, как в Прибалтике, - сказал он и не понес за это никакой ответственности.

Ни добавить, ни отнять!

На все это молчаливо взирает российское посольство в Белоруссии, в очередной раз демонстрирующее неспособность защитить русских людей на чужой территории и лишь скорбно призывающее белорусских судей к «объективному рассмотрению дела» приверженцев русского мира.

В этом, конечно же, сомнений нет. У белорусского правосудия, решающего все ключевые или просто громкие вопросы по звонку из центрального аппарата МВД или Администрации Президента, объективности хоть отбавляй.

- Простите… Мне позвонили из центрального аппарата МВД… Я понимаю, что в ваших действиях нет состава административного правонарушения, но мне приказали… - передала мне через адвоката Анну Бахтину ныне пребывающая на пенсии судья Фрузенского суда г. Минска Людмила Лаппо, когда меня привлекали к административной ответственности за критику белорусской милиции в 2013 году. Бахтину, белорусского адвоката с более чем 30-летним стажем работы, впоследствии лишили лицензии, посчитав ее недостаточно квалифицированной.

Простить вас, судья Людмила Лаппо? Не прощу. Но в качестве компенсации выступлю с «рациональным предложением».

А давайте, действительно, послушаем Рабенка и очистим «дружественную страну» с ее мощной репрессивной машиной, направленной против инакомыслящих, от российских кредитов и дармовых ресурсов хотя бы на полгода. Ведь в Белоруссии эти действия принято именовать не иначе как «российской оккупацией». Давайте восстановим границы, организуем таможни, установим визовый режим, как требуют этого на форумах оппозиционных изданий. Попросим белорусов, работающих в России, вернуться в «родные пенаты».

Но боюсь, что в этом случае уже через месяц белорусский лидер выйдет к российскому руководству с просьбой о вхождении его страны в состав Российской Федерации либо 6-ю областями, либо одним… Белорусским федеральным округом.

В США и Евросоюзе сидят далеко не дураки. Вторая Украина (еще один хомут на шею) им не нужна. А голод – не тетка. В стране с отсталой экономикой он быстро расставит «точки над i».

Такая история.

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