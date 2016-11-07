Балканы снова рванут?

Прокуратура Черногории выступила с сенсационным заявлением: за недавней попыткой переворота в стране стояла группа русских националистов, спонсируемая из России. По сведениям, имеющимся у правоохранительных органов, в день выборов в Черногории - 16 октября - этой группой планировалось убийство премьера страны, провоцирование массовых беспорядков и захват парламента. Главная цель – отменить вхождение Черногории в НАТО.

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич упомянул, что конкретных доказательств причастности России к попытке переворота у черногорской стороны нет. Сама преступная группа, по его словам, состояла из выходцев из России, Сербии и Черногории. Прокурор также намекнул, что в этом могли быть замешаны члены оппозиционного блока «Демократический фронт», который выступает против вступления страны в НАТО. Оппозиция ратует за дружественные отношения с Россией и Сербией, а также считает признание статуса Косово ошибкой.

Сорвавшийся переворот

Напомним, что 16 октября в Черногории прошли парламентские выборы, победу в которых одержала прозападная «Демократическая партия социалистов», возглавляемая премьер-министром страны Мило Джукановичем. Сразу после объявления результатов Джуканович подтвердил курс на ориентацию Черногории на Евросоюз и НАТО. «Мы защитили свою страну и право управлять своим будущим», заявил премьер. Правда, после окончательного подсчета голосов стало ясно, что ни одна из партий не набрала большинства голосов, и все решит коалиция. В каком виде она будет и с кем – вопрос остается открытым.

Спустя 10 дней, 26 октября, Джуканович подал в отставку с поста премьера. Ранее в тот же день он заявил о готовящемся антиправительственном мятеже, обвинив в его организации сербских активистов. Всего было арестовано 20 граждан Сербии, среди которых был, например, бывший начальник жанрадмерии Сербии Братислав Бата Дикич, находящийся под следствием в самой Сербии из-за серии убийств, совершенных служащими его ведомства.

Сербская сторона оказала серьезную помощь в расследовании этого инцидента и в предотвращении переворота. О том, что на Джукановича готовилось покушение, заявил премьер-министр Сербии Александр Вучич. В самой Сербии также прошли задержания. «Имеются все доказательства того, что эти люди связаны с событиями в Черногории, участвовали в организации преступной деятельности на территории того государства, и должны были координировать действия другой группы уже на месте», заявил сербский премьер.

Он также не исключил, что за всем этим могут стоять иностранные государства – как на Востоке, так и на Западе. Вучич рассказал, что в Сербии действует большое количество иностранных шпионов, за последнее время были разоблачены несколько российских и один американский агент.

При чем здесь Россия

Разговоры о возможной причастности нашей страны к планируемому перевороту в Черногории появились после того, как из Сербии в конце октября были высланы несколько российских граждан. Масла в огонь подлил и неожиданный визит в Сербию секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Оициальный Белград по-прежнему придерживается курса на доверительные отношения с нашей страной, и прямо Россию ни в чем не обвинял: это сделали сербские СМИ. То, что визит Патрушева никак не связан с готовящимся переворотом в Черногории и планировался еще несколько месяцев назад, заявил глава МВД Сербии Нейбоша Стефанович.

«То, о чем мы беседовали, входит в стандартные переговоры. Мы говорили о борьбе против терроризма, организованной преступности, контрабанде наркотиков», заявил он в эфире национального сербского телевидения. Однако сербские газеты со ссылкой на свои источники сообщили, что Патрушев приехал в Белград как раз для того, чтобы вывезти в Россию троих арестованных россиян и сгладить назревающий скандал. Никаких сведений о задержанных россиянах нет и у посольства России в Белграде.

Информации о том, что же на самом деле происходит и кто именно и где задержан, и правда недостаточно, однако в некоторых СМИ проскакивала любопытная информация. Например, по данным «Ъ», среди людей, выданных Сербией Черногории, оказался лидер националистической организации «Сербские волки». Он на протяжении нескольких месяцев воевал на стороне непризнанных народных республик Донбасса и обзавелся обширными связями с российскими ополченцами.

Конечно, России крайне невыгодна интеграция Черногории и Сербии в западные структуры – ЕС и НАТО. Однако ситуация там принципиально не меняется из года в год, и все это время Кремль, по сути, смотрел на все происходящее на Балканах сквозь пальцы.

Куда идет Черногория

Как известно, ни один переворот не происходит на пустом месте. Теми, кто хотел его организовать после парламентских выборов в Черногории, был выбран крайне удачный момент. Дело в том, что в стране и правда зреет недовольство Мило Джукановичем: он фактически находится у власти более 20 лет, фактически с самого распада Югославии - то в качестве премьера, то в качестве президента. То, что Джуканович подал в отставку, можно рассматривать как некое компромиссное решение: скорее всего, он пошел на этот шаг, чтобы успокоить оппозицию, а заодно, как полагают эксперты, прицеливается к следующим президентским выборам, которые должны пройти в Черногории в 2018 году. Просто так Джуканович из власти не уйдет. Вопрос о вступлении в НАТО является для черногорцев крайне важным. Плюс ко всему в стране не самая простая экономическая ситуация. А значит, что ситуация в Черногории уже давно стоит в шаге от глобального политического кризиса.

Массовые акции протеста, которые, если верить прокуратуре Черногории, должны были перерасти в беспорядки и переворот, начались еще 27 сентября. Сразу после выборов полиция разогнала палаточный городок протестующих у здания парламента в Подгорице. В результате возникших беспорядков в больницы города были доставлены несколько десятков человек. Пострадали также и сотрудники полиции.

Изначально протест носил исключительно мирный характер. В Черногории люди действительно устали от Джукановича, который так долго находится у власти, но, с другой стороны, и протесты против его прозападной политики стали в общем-то делом обычным, а лозунги на протестных плакатах из года в год одни и те же: остановить сотрудничество с НАТО и восстановить дружбу с Россией.

Уши Запада

Пружина, как это часто случается, лопнула аккурат после громкого и нарочитого визита западных агентов влияния в Черногорию. Приезд генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Черногорию переполнил чашу терпения: на улицы вышли тысячи недовольных политикой правительства Джукановича, с которым генсек НАТО провел встречу за день до выборов. Он приехал агитировать за вступление Черногории в НАТО. Как ожидается, официальное приглашение страна может получить уже до конца этого года. Силовой разгон мирного лагеря случился сразу после отъезда высокопоставленных НАТОвских гостей в Черногорию.

Вступление Черногории в НАТО происходит при очевидном сопротивлении населения: все опросы год из года показывают крайне негативное отношение большинства черногорцев к Северо-Атлантическому альянсу. Все эти годы Мило Джуканович, по сути, втаскивал страну за уши в НАТО против ее воли. При активном сопротивлении самых разных сил – общественных организаций, партий и так далее – до сих пор это не удавалось сделать. При этом правительство Черногории упорно отказывается провести референдум по вопросу вступления в Альянс, что вызывает еще больше негодования у населения.

То, что Черногория и Сербия давно стали полем большой игры между Россией и США, ни для кого не секрет. Это подтверждает и тот факт, что в этих странах сейчас особенно активно действуют разведывательные управления двух стран, о чем упоминал, в частности, Александр Вучич. В дополнении к этому сербская газета Blic на прошлой неделе сообщила, что двое высокопоставленных чиновников уголовной полиции Сербии якобы передавал ЦРУ секретные данные.

О связях американской разведки с делами вокруг событий в Черногории говорят и на Украине: по информации, которая распространялась в ряде украинских СМИ, именно СБУ передала американской разведке данные о сербах, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Кроме того, в момент обострения ситуации в Черногории, планировалось и покушение на сербского премьера Вучича, его даже перевезли на какое-то время в особо охраняемое и безопасное место.

Внутренняя история

Никита Бондарев, руководитель группы Балканских исследований РИСИ, считает, что этот переворот если и был кому-то выгоден, то уж точно не России. «Джуканович просто пытается оправдаться перед своими западными партнерами за то, что он, по сути, 27 лет находится у власти, и не собирается с ней расставаться. Для этого он и ищет руку Москвы – посмотрите, как активно Россия влияет на происходящее, и для этого вам нужен я». Ни о каких реальных связях российской власти или представителей российского бизнеса с оппозицией Черногории говорить не приходится.

По мнению Бондарева, вся эта провокация была устроена самим Мило Джукановичем. Арест заговорщиков был крайне выгоден премьеру: аккурат перед выборами в стране было введено чрезвычайное положение, избирательные участки охранял спецназ, на многие из них не были допущены ни представители прессы, ни наблюдатели. В некоторых районах были отключены мессенджеры, социальные сети и интернет, словом, были созданы идеальные условия для манипуляций. По сути, выборы прошли в атмосфере государственного террора. Все это – исключительно внутричерногорская история, уверен эксперт.

«Что на самом деле происходит на Балканах – так это арест высокопоставленных чиновников, сливающих информацию ЦРУ. По последним данным, таких людей было много, целая группа». Однако об этом в наших газетах почему-то не пишут, сетует эксперт.

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