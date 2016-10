Атака дроном

Сенсационную новость распространил портал WikiLeaks со ссылкой на американское издание TruePundit: Хиллари Клинтон в бытность главой Госдепартамента США намеревалась устранить Джулиана Ассанжа с помощью дрона. «Can't we just drone this guy?» - такое сообщение содержится в секретной переписке национального комитета Демократической партии США. Один лишь этот факт может серьезно повлиять на ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах. А между тем WikiLeaks пообещали представить общественности куда больше интересного. Так портал разоблачений своеобразно решил отпраздновать свой юбилей: 4 октября WikiLeaks исполняется 10 лет. Вероятнее всего, данная переписка имела место быть в 2010 году. Тогда WikiLeaks публиковал много военных секретов о войнах, которые США вели в Афганистане и Ираке. Государственные структуры США крайне озаботились этим фактом: проблема была поставлена перед Госдепартаментом. Предлагались разные варианты ее решения: начиная от разных форм давления на сам портал WikiLeaks до выделения вознаграждения за поимку самого Ассанжа, который жил в Автралии, и его экстрадиции в США. Впрочем, как сообщает издание TruePundit, Хиллари, несмотря на предложение «просто атаковать того парня дроном», считала его легкой целью. Интересно, что боевые дроны в качестве средства ликвидации неугодных США лиц широко применяются в зонах боевых действий. Например, именно при помощи дрона в мае этого года был ликвидирован прежний лидер запрещенного в России движения «Талибан», мулла Омар. Удар по его группе был нанесен в одном из районов Пакистана, недалеко от границы с Афганистаном. Почти сразу же Пакистан выразил возмущение тем, что американцы применили беспилотник на территории суверенного государства без разрешения, нарушив тем самым международное право. США, в свою очередь, заявили, что Мансур нес непосредственную угрозу для солдат американской армии, а доступ в горный район был затруднен, поэтому было решено использовать боевой дрон. Разумеется, трудно вообразить американские беспилотники в Австралии или, скажем, в Европе: фраза Клинтон, сказанная в адрес Ассанжа, вполне может выглядеть как обычная шутка. Однако куда больший интерес представляют еще не опубликованные материалы. Ранее сам Ассанж намеревался выступить перед публикой прямо с балкона посольства Эквадора в Лондоне, где он скрывается с 2012 года. Однако из соображений безопасности он отказался от выступления. Также он опроверг распространенное ранее заявление о намерениях «похоронить» предвыборную кампанию Клинтон. Тем не менее, грядущие публикации, по его словам, окажут серьезное влияние на президентскую гонку. «У нас много материала, в том числе о выборах в США. Это тысячи страниц, касающиеся различных аспектов избирательной кампании Хиллари Клинтон", - заявил Ассанж в эфире телеканала Fox News. Основатель WikiLeaks пообещал публиковать по одному новому материалу в неделю вплоть до самих президентских выборов. Ожидается, что будет опубликовано около 10 разоблачительных материалов. Интересно, что телеканал Fox News, распространивший опровергнутое позже Ассанжем заявление о намерении похоронить всю предвыборную кампанию кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, в Штатах считается своеобразным рупором Республиканской партии. Слитые данные явно добавляют очков Дональду Трампу. Однако, похоже, в борьбе компроматов телеканал немного перестарался: запись программы с Ассанжем была сделана еще три недели назад, однако с тех пор никаких подтверждений представлено не было. Кусок переписки со словами Хиллари об Ассанже и о стратегии борьбы с WikiLeaks был подтвержден лишь небольшим текстовым файлом с частного почтового сервера для переписки, в подлинности которого пока есть сомнения. Сайт WikiLeaks известен тем, что с 2006 года публикует секретную информацию самых разных стран и ведомств мира, взятую из анонимных источников либо предоставленную информаторами. Основателем сайта стал Джулиан Ассанж – журналист и телеведущий из Австралии. Главная миссия, которую ставили перед собой создатели сайта – донести важные сведения до всего человечества.