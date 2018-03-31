1 апреля католики отпразднуют Пасху
1 апреля католики отпразднуют Пасху

Посещение Италии на Страстной неделе и на Пасху подарит незабываемые впечатления

От севера до юга на улицах больших и малых городов Италии в эти дни проходят народные праздники, шествия, религиозные обряды, священные представления, мистерии, которые напоминают о Страстях Господних.

В остающемся неизменным веками краю – на Сицилии Пасху чтут и ревностно соблюдают древние ритуалы и традиции.

От Tрапани до Энны здесь проходит бесконечное число торжественных праздников, ритуалов и молебнов, типичных для стран южного Средиземноморья.

Вот уже более 400 лет каждый год в Страстную пятницу по улицам и переулкам исторической части города Tрапaни проходит Процессия таинств, длящаяся более двадцати четырех часов, во время которой жители проносят скульптурные группы, изображающие Страсти и Смерть Господни.

В Кальтаниссетте в четверг на Страстной неделе по городским улицам шествует процессия из шестнадцати статуй, изображающих этапы Крестного пути.

В Энне почти две тысячи религиозных братьев ремесленнических гильдий, в старинных одеяниях и с капюшонами на головах, проносят на больших подносах 25 символов Страстей Господних. В Aдрано разыгрывают средневековую мистерию «Дьяволата», а Модике можно увидеть священное представление Крестного пути.

Среди самых зрелищных пасхальных событий центральной Италии можно отметить «Взрыв повозки» во Флоренции. Этот праздник восходит к временам Первого крестового похода, призванного освободить Гроб Господень из рук неверных.

По легенде одному флорентийскому крестоносцу, первым поднявшемуся на стены Иерусалима, были подарены три небольших обломка Гроба Господня, в настоящее время хранящиеся в церкви Святых Апостолов.

История гласит, что, освободив Иерусалим, в день Великой субботы крестоносцы собрались в церкви Воскресения Христова и роздали всем благодатный огонь как символ очищения.

К этому событию восходит пасхальный обычай флорентинцев приходить в собор и зажигать небольшой факел от священного огня, пламя которого возгорается из искр, высеченных с помощью каменных обломков. Пройдя по городу в факельной процессии, жители города приносили священный огонь в каждый дом.

Белые волы перевозят повозку от площади Пьяццале-дель-Прато к церкви Святейших Апостолов, и ракета, выполненная в виде белого голубя, зажигает фейерверки, содержащиеся в ней.

Традиция гласит, что, если взрыв произошел, как задумано, и голубь беспрепятственно вернулся назад к алтарю, Флоренцию ждет удачный год…  

Пасхальные торжества, проходящие на острове Искья в Неаполитанском заливе, уходят корнями в глубокую древность.

Вдоль главной улицы городка Форио, самого крупного из шести коммун острова, ближе к полудню пасхального воскресенья можно увидеть мистерию «Бег Ангела», устраиваемую Архибратством церкви Санта-Мария-Визитаповери на площади перед зданием мэрии.

Представление, посвященное встрече Богородицы с Воскресшим Сыном, восходит к XVII веку, периоду католической реформации, когда были крайне популярны мистерии на евангельские сюжеты, такие как Рождество, Страсти Господни, Воскресение.

В представлении принимают участие четверо главных героев: воскресший Иисус, Дева Мария, святой апостол Иоанн, в роли которых выступают три деревянные статуи, выполненные в середине XVIII века, и Ангел (и в этом случае речь идет о позолоченной деревянной скульптуре, вырезанной в мастерской Франческо Моллика около 1620 г.). Сегодня оригинал статуи больше не принимает участия в представлении, его место заняла более поздняя копия, но подлинную фигуру все еще можно увидеть в церкви Архибратства.

Действие разворачивается во время шествия, следующего по главным улицам города: статуи медленно приближаются друг к другу, пока Дева Мария, лицо которой покрыто белой вуалью, не встречает воскресшего Христа, в этот момент ее покрывало спадает, с балконов летят разноцветные конфетти и раздается звон колокольчиков.

В этом обряде, сочетающем религиозность и фольклорные традиции, можно живо почувствовать дух острова Искья и ее народа.

Но безусловно, самое важное пасхальное событие в Италии - Крестный ход, который проходит в Риме.

Вечером в Страстную пятницу службу ведет сам понтифик в окружении народа на протяжении всего пути от Колизея до храма Венеры.

Крестный ход в Риме отличается точностью воспроизведения событий. Так, на последнем отрезке пути, у монастыря святого Бонавентуры на Палатинском холме, создается особая одухотворяющая атмосфера.

Среди руин древнего города и сосен верующие чувствуют себя соучастниками разворачивающегося действа.

Папа лично несет крест от стояния к стоянию или наблюдает из ложи на Палатинском холме, когда крест несут другие. Каждый год одного человека или группу людей просят написать тексты размышлений, которые будут зачитываться при каждом стоянии.

Теги:
События: туризм, Религия
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