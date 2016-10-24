Американцам уронили интернет
Американцам уронили интернет

В предвыборной кампании в США кибератаки стали главным козырем

Стало известно, кто обрушил сервера крупнейших американских интернет-сайтов в минувшую пятницу. Ответственность на себя взяла группа под названием New World Hackers. Как сообщило агентство Associated Press, в DDoS-атаке на сервера интернет-провайдера Dyn принимали участие более 10 членов группы. Напомним, что в результате той атаки, которая привела к крупнейшему сбою в интернете США за последнее время, «легли» такие популярные сайты, как Twitter, крупнейший интернет-магазин Amazon, сервис предоставления видеоконтента Netflix, платежная система PayPal, СМИ – Boston Globe и New York Times, сервис поиска и бронирования жилья Airbnb и многие другие. На волне постоянных перепалок между внешнеполитическими ведомствами США и России в штатах говорили о том, что виноваты в этом, конечно же, русские. Есть и другая, более реальная версия. Накануне начали появляться слухи о том, что Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, мертв. После DDoS-атаки в самой WikiLeaks опубликовали сообщение, что Ассанж все еще жив, а WikiLeaks продолжает публиковать сообщения. «Мы просим наших сторонников прекратить уничтожать интернет Соединенных Штатов Америки. Вы доказали свою точку зрения», - гласит сообщение. Хакерская группа New World Hackers, так же, как и хакеры из Anonymous, считаются сторонниками интернет-ресурса WikiLeaks. Так что, скорее всего, крупнейшая атака на американский интернет стала местью за то, что посольство Эквадора лишило Ассанжа выхода во всемирную паутину, что и стало почвой для слухов о его смерти. Впрочем, эксперты по безопасности в США настроены скептически: по их мнению, хакерские группы любят причислять себе громкие атаки, не имея при этом к ним ни малейшего отношения, а доказательств, что это совершили именно они, нет. Тем не менее, эта атака позволила заокеанским экспертам всерьез говорить о том, что это был удар со стороны России по выборам в США, сильнейший за всю американскую историю. Официальные лица были более осторожны в комментариях. Так, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сообщил, что не знает, кто стоит за этой атакой. «Пока у нас нет никакой информации о том, кто может быть ответственным за эти злонамеренные действия», — цитирует его слова РИА Новости. Между прочим, еще 14 октября администрация Барака Обамы рассматривала возможность провести ответную операцию против России – в качестве возмездия якобы за вмешательство России в ход предвыборной кампании в США. Официальные лица ранее не единожды обвиняли Россию в организации атак на США, причем на высшем государственном уровне. Не говоря уже о том, что, как убеждены в Америке, за сливами компромата на Демократическую партию США через WikiLeaks стоят также российские власти. Вице-президент США Джо Байден даже пригрозил, что США отправят «послание» Владимиру Путину – в тот момент, «когда мы выберем, и при тех обстоятельствах, когда это даст наибольший эффект». Кремль был вынужден отреагировать: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения абсурдными, а помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что реакция со стороны Кремля обязательно последует. «Будем, конечно. Это уже на грани хамства. Тем более, упоминаются конкретные деятели из российского руководства», — приводит его слова РИА Новости. Интересно, что тема кибератак стала одной из главных в дебатах между кандидатами на президентский пост Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Последние скандалы, ставшие достоянием широкой общественности, в которых Трампа обвиняли в домогательствах, пошатнули рейтинг кандидата от республиканцев, даже однопартийцы критиковали Трампа и отказывались от публичных встреч с ним, предлагая срочно заменить кандидатуру на выборах, до которых остается, напомним, чуть больше двух недель. Однако хватания женщин за мягкие места – это одно. А лишить американцев просмотра их любимых сериалов (Netflix), покупок онлайн (PayPal и Amazon), не говоря уже о Твиттере – это касается практически каждого американца. И если раньше грозные русские хакеры с простыми обывателями за океаном никак не соприкасались, то теперь, благодаря этой атаке, каждый житель США имел возможность столкнуться лицом к лицу с той самой киберугрозой со стороны России, о которой так долго говорили в далеких властных кабинетах. А значит, что теперь осторожная симпатия к России и Путину со стороны Трампа может действительно стоить ему президентского кресла. Тем не менее, уже в самих Соединенных Штатах эксперты выдвигают весьма убедительные версии о том, что за всеми этими атаками стоит не Россия – да и вряд ли вообще какое-либо конкретное государство. И это – самое пугающее в данной ситуации, поскольку такой расклад не позволит показать пальцем и объявить виноватых. Согласитесь, чуть что, кивать на Россию – было очень удобно. Брайан Кребс, писатель и эксперт в вопросах безопасности, считает, что раньше возможностями для таких масштабных атак действительно обладали только государства. Теперь же их может организовать кто угодно. «Современная реальность заключается в том, что DDoS-атаки превратились в Великого уравнителя между частными игроками и национальными государствами». По мнению экспертов, подобных атак в ближайшем будущем меньше не станет. Во всем мире растет количество так называемых «умных» устройств – принтеров, холодильников, систем видеонаблюдения и даже радионянь, которые могут самостоятельно выходить в интернет, и которые становятся идеальным агентом для распространения вредоносных программ, запускающих атаки. Единственное, что можно сделать в данной ситуации – повышать требования к безопасности гаджетов производителям товаров. В политическом же плане, увы, определенности больше не станет: уж слишком удобно назначать одним махом виновных в технических сбоях, к тому же есть возможность со стороны многих других групп и даже некоторых государств воспользоваться хаосом и безнаказанностью, чтобы проводить DDoS-атаки, не боясь быть пойманными.
Теги:
Места: США
События: выборы
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