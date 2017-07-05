Адвокат: «Карлоса освободит или революция, или здравый смысл»
Адвокат: «Карлоса освободит или революция, или здравый смысл»

Интервью с турецким адвокатом легендарного революционера Карлоса Шакала

В конце марта суд во Франции приговорил одного из выдающихся революционных деятелей XX-го века Ильича Рамиреса Санчеса, известного под прозвищем Карлос Шакал, к третьему пожизненному тюремному сроку по обвинению в совершенном в Париже в 1974 году взрыве.

Карлос в разное время сотрудничал с такими лидерами, как Муаммар Каддафи, Саддам Хусейн и Фидель Кастро. Дерзкие акции Карлоса, совершенные от имени боевого крыла арабской революции вызывали международный резонанс, а блестящие способности оказываться вне досягаемости спецслужб способствовали созданию мифа.

Ему покровительствовала советская Москва, а оружие для революции путешествовало по миру под защитой дипмиссиий Сирийской арабской республики. Базы группы Карлоса имелись в Будапеште, Восточном Берлине и других европейских столицах.

«Шакал» - как его окрестили журналисты – стал иконой революционного движения и новым секс-символом, по популярности превосходящим многих культовых рок-звезд.

После крушения социалистического лагеря Карлос остался без защиты советских товарищей и обманом был пленен французскими спецслужбами. Начиная с 1997 года Карлос отбывает два пожизненных срока без права на помилование. В марте этого года к двум пожизненным добавили третий.

Свои принципам Карлос остался верен: на суде он объявил себя «профессиональным революционером», а после оглашения приговора поднял в воздух кулак со словами «Да здравствует революция!».

Писатель Игорь Молотов поговорил с турецким защитником Карлоса адвокатом Гювеном Иылмазом. Интервью публикуется в России впервые.

Гювен Иылмаз и Игорь Молотов

ИМ: Добрый день, господин Иылмаз! Вы занимаетесь делом, пожалуй, самого известного политического заключенного в мире. Расскажите нам, как это произошло?

- Я уже давно являюсь одним из адвокатов турецкого мыслителя Салиха Мирзабейоглу, по прозвищу Команданте, основателя Интеллектуального Движения «İBDA». Салих Мирзабейоглу был арестован в декабре 1998 года за свои идеи в Турции и в 2002 году, в конце инсценированного судебного процесса, он был приговорен к смерти. Поскольку к этому времени, смертная казнь была отменена в Турции, приговор был заменен на пожизненное заключение. То есть - «сидеть в тюрьме до смерти».

В 2004 году, во время очередного визита в тюрьму, Мирзабейоглу сказал нам найти Карлоса и наладить связи. Что было и сделано: мы нашли французскую тюрьму, в которой он сидит, и написали ему письмо. Таким образом мы установили контакт с Карлосом. Далее, он прислал нам доверенность на участии в качестве адвокатов в его деле. Итак, мы с Хасаном Олчером и Ахметом Арсланом, впервые посетили Карлоса, в 2005 году, в парижской тюрьме Ла Санте. После этого, мы принимали участие в судебных заседаниях и время от времени посещали его в тюрьме.

Из-за своих идей, империалистические институты всегда рассматривали Карлоса в качестве врага. Однако, независимо от того, какая у него идеология и религиозная принадлежность, он дает надежду и цель угнетенным людям во всем мире, которым приходиться стонать под эксплуатацией. В этом контексте, если бы я родился во второй раз и стал юристом, и мне бы предложили выбирать или стать самым известным и самым богатым адвокатом в мире или быть бедным, но стать адвокатом Карлоса, я бы выбрал этого выдающегося человека, рядом с которым я нахожусь по идеологическим соображениям.

ИМ: Расскажите мне о последнем судебном процессе. Для чего был нужен дополнительный пожизненный срок. Это акт запугивания?

- Дело было открыто на основании его причастности к взрыву в аптеке района Сен-Жермен в Париже, в 1974 году, с использованием ручной гранаты. Конечно же, это не было осуществлено Карлосом лично или на основании его указаний. Этот акт, также не имеет какого-либо отношения к Палестинскому Сопротивлению, от лица которого действовал Карлос. Точно также, как и другие судебные производства в отношении него, это судебное дело стало очередным фарсом, для того, что бы лишить Карлоса возможности когда-нибудь покинуть стены парижской тюрьмы. Кроме того, это дело нужно было, чтобы «отмазать» настоящих фигурантов этой террористической атаки.

ИМ: Защита дорогостоящее мероприятие. Получаете ли вы вознаграждение или работаете по идеологическим соображениям? Что тогда привлекло вас в «деле Карлоса»?

- Карлос - это человек, посвятивший свою жизнь борьбе за независимость Палестины, борьбе против сионизма и империализма, продолжающий эту борьбу, находясь в условиях неволи, и считающий себя «живым шахидом (мучеником)». Для любого человека, выступающего против сионизма и империализма, независимо от вероисповедания и идеологии, Карлос – это знамя. Он подтвердил серьезность своих намерений – серьезными поступками. Враги движения делают все, чтобы скрыть истинные мотивы поступков Карлоса объясняя их коммерческими интересами.

С помощью фильмов, книг и журналов они создают образ гангстера, алкоголика и наемника. Это все, конечно, не имеет никакого отношения к борьбе Карлоса. Он кристально честный человек. Это должны помнить все революционеры.

Хотя они достигли частичного успеха в этом направлении, мир начинает узнавать кто-такой Карлос. Например, благодаря вам. Как я уже упомянул в начале идея относительно оказания поддержки ему была подана турецким мыслителем Салих Мирзабейоглу. В этом отношении, как из-за идеологической, так из-за душевной связи, а также в силу нашей революционной солидарности, мы не берем какую-либо плату.

ИМ: Хорошо, давайте поговорим об особенностях содержания Карлоса. Как много у него защитников и по какому принципу их отбирали?

- Насколько мне известно, у Карлоса имеется два французских, один немецкий, один швейцарский, один итальянский, один ливанский и 4 турецких адвоката. Французский адвокат Изабель Кутан-Пейр является ко всему прочему супругой Карлоса. Другой французский адвокат, Франсис Виллемин, осуществляет защиту Карлоса с первых же лет, когда его доставили во Францию. Принимая во внимание то, что Карлос не платит своим адвокатам, я считаю, что и другие мои коллеги находятся рядом с Карлосом в силу своих революционных убеждений.

ИМ: Чем Карлос отличается от большинства террористов?

- Во-первых Карлос не террорист, он является борцом за свободу в борьбе за независимость Палестины. Террористом являются те лица, которые выступают против него и эксплуатирует мир. Помимо того, что Карлос человек действия, он также является теоретиком. В то же время, своими реалистичными и твердыми анализами, этот человек обладает способностью видеть следующий шаг, опережая при этом других людей.

ИМ: Как ему удается существовать в тюрьме? Откуда у него деньги на книги и все остальное?

- Прежде всего скажу, что его содержат в одиночной камере. Уже в течение многих лет он не получает финансовую помощь из Венесуэлы, гражданином которой является. Даже отправка денег, которая осуществляется братьями Карлоса (Владимиром и Лениным – авт.), каким-то образом блокируется. Что касается адвокатов, то я уже говорил: Тут все наоборот, вместо того, чтобы выплачивать деньги своим адвокатам, время от времени адвокаты оказывают ему поддержку. Но несмотря на сложную экономическую ситуацию, Карлос не отчаивается и продолжает борьбу..

ИМ: Вы упомянули, что он содержится в «одиночке»: Знает ли Шакал о Интернете и Facebook? И как он относится к этому?

- Он следит за всем, что происходит в мире, соответственно, знает Интернет и социальные сети, но чтобы пользоваться этим… Об этом не может быть и речи.

ИМ: Вы сказали, что он опубликовал книгу своих работ в Турции. Почему именно Турция, откуда такая популярность?

- Как вам известно, Карлос издал книгу «Революционный ислам». Наряду с этим, он каждую неделю звонит и по телефону дает анализ политической ситуации, стоящей на повестке дня. Мы даже напечатали книгу на турецком языке, под названием "Слово за Карлосом Шакалом", которая состоит из его еженедельных текстов.

Также, как и во всем мире, Карлоса уважают и любят в революционных кругах Турции. Однако, в этом смысле мусульманские и консервативные группы не настолько хорошо осведомлены и обеспокоены положением Карлоса, как революционный сектор.

Тем не менее, в результате нашей твердой позиции относительно Карлоса, многие консервативные мусульмане узнали о том, что Карлос не гангстер, а настоящий борец за свободу. И эта масса людей – сторонников Карлоса - растет с каждым днем.

ИМ: Да, я читал несколько его последних статей - он очень хорошо разбирается в политике и в том, что происходит. Как он получает эту информацию?

- Здесь мы говорим о человеке, который посвятил всю свою жизнь политической борьбе и имел дружбу с многими лидерами государств. Как я уже упоминал ранее, помимо того, что Карлос является человеком действия, также он является теоретиком: его рука выступает не только в качестве направляющей револьвера, но и кулаком в распоряжении идей. Обладая живым и цепким умом, он способен сделать очень точный анализ, даже на основании обрывочной информации. Точно также, как и другие заключенные, всю информацию он получает посредством телевидения, газет, журналов и книг.

ИМ: Верит ли Карлос в его освобождение?

- Он никогда и ни в коем случае не теряет надежду. Теперь, следует дать определение тому, что значит находится в неволе. Ведь в одиночной камере находится только его тело, а не разум, которым продолжает работать на полную мощность. Таким образом Карлос остается свободным человеком даже за решеткой. Вопреки его желанию, и не смотря на шансы, все эти «за» и «против», честные люди всего мира должны принять все меры для освобождения Карлоса из плена. Чего бы это им не стоило.

ИМ: Имеет ли Европа необходимость держать его в тюрьме, когда настоящие террористы сотнями приезжают в европейские столицы?

- Как и во всем мире, во французском праве применяются двойные стандарты. То что, Карлос является революционером, не воспринимается Западом – его выставляют обыкновенным бандитом. Для них то что, он своей борьбой вдохновляет революционно настроенных людей и революционные движения во всех частях мира, является самой страшной стороной этого дела... Они могли бы убить его, но боятся слишком широкой огласки.

Вместе с тем, даже во Франции, которую принято считать страной-символом демократии, судебный процесс над Карлосом был лакмусовой бумагой, показывающей, что закон используется в качестве инструмента политики. При нормальных обстоятельствах, после завершения судебного процесса, подсудимый должен быть возвращен на родину. А этого не произошло.

Процесс над Карлосом, задержанным в результате операции, проведенной ЦРУ в сотрудничестве с Моссадом, начался в 1994 году по сфабрикованным делам во Франции, в стране, выбранная в качестве субподрядчика. События, произошедшие в 1970-х годах, преобразуются в судебный каждые 10 лет. Их целью является - наступление смерти Карлоса в заключении. Он уже является живым шахидом (мученик) и духовно свободен, но я верю, что он и в физическом смысле сможет избавиться от неволи.

ИМ: Вы постоянно имеете беседы с Карлосом. Какие перспективы у революционного движения сейчас?

- Этот ответ на ваш вопрос будет выглядеть немного лозунговым, но это наша вера и наша концепция. Мир спрессовался настолько, что революции будут происходить не только в масштабах одной отдельной страны, но и в континентальном масштабе. Тот хаос, что США внесли на Ближней Восток обернётся огромной бедой для всего западного мира и навсегда изменит существующее господство международного имперпиализма и капитала. Известный историк Тойнби отметил то, что в результате революций континентального масштаба, снова на земле будет справедливость, без разделения на расы, вероисповедания и идеологии.

ИМ: Спасибо, дорогой Гювен, что уделили время. Желаем успехов в деле освобождения Карлоса.

Теги:
Места: Франция
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