«Абэ-японские» Курилы

Потуги по урегулированию российско-японских противоречий рискуют оказаться безрезультатными, по крайней мере, до конца 2016 года. Выступая перед парламентом премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что не отказывался от намерения вернуть стране «северные территории». Речь идет о четырех южнокурильских островах: Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи.

«Мы думаем усиленно вести переговоры с российской стороной, чтобы, развивая отношения в самых широких областях, включая экономику, решить вопрос о возвращении четырех островов и заключить мирный договор», — сказал Абэ. По его словам, он обсудит эти вопросы с Владимиром Путиным «в тихой обстановке» во время его декабрьского визита в Японию.

«Решив территориальную проблему и положив конец ненормальному положению, когда 71 год спустя после войны у нас нет мирного договора, мы сможем получить большие возможности для японско-российского сотрудничества, в том числе в энергетике», — подчеркнул Абэ.

«Движение вперед»

Только за последний месяц Абэ два раза успел пообщаться с Путиным. Первый раз — на экономическом форуме во Владивостоке и второй раз — на саммите G20. «Что касается мирного соглашения, мы смогли довольно подробно обсудить этот вопрос между собой», — рапортовал премьер. Как выразился Абэ: «я почувствовал, что мы движемся вперед».

В Токио отлично осознают масштаб инвестиционного голода, который испытывает Россия и, особенно Дальний Восток. 1 сентября 2016 года Аюэ учредил в своем кабинете должность министра по вопросам экономического сотрудничества с Россией. Еще весной японские компании выразили готовность вкладывать в регион миллиарды долларов. В настоящее время российские и японские власти разрабатывают планы создания совместных экономических институтов.

Намерения Токио и благожелательный настрой Москвы рождают вполне логичное, на первый взгляд, предположение о параметрах сделки между Путиным и Абэ, исходя из того, что ни один из островов в итоге не окажется под юрисдикцией Японии:

- Япония получает значительные экономические привилегии, включая концессии на эксплуатацию природных ресурсов на Дальнем Востоке, Сибири и Курильских островах;

- С большой вероятностью в декабре будет отменен визовый режим между двумя странами. Японские граждане смогут без проволочек посещать и оставаться в РФ на ПМЖ. Несложно сделать вывод, что первым делом японцы начнут осваивать драгоценные «северные территории»;

- Россия, помимо инвестиций, получает от Токио мирный договор и поддержку интересов в Азиатско-тихоокеанском регионе;

- Токио расширяет российским добывающим компаниям доступ на рынок нефти и газа. Сейчас Россия занимает примерно 10% японского рынка энергоресурсов и может значительно увеличить эту долю.

Как бы цинично это ни звучало, «мягкая колонизация» Токио спорных островов в обмен на инвестиции и покупку энергоносителей - наиболее оптимальный путь для нормализации отношений двух держав. И сложнее всего встать на него будет Японии, а не РФ. Абэ придется приложить колоссальные усилия, чтобы объяснить японскому обществу и оппозиции оригинальный способ возвращения «зернышек» в состав страны.

Российское общество, наоборот, воспримет сделку спокойно. Для наших граждан первостепенное значение имеет только официальная принадлежность островов. Несмотря на бравые рапорты Абэ, трудно представить, что Владимир Путин с имиджем «собирателя земель» после Крыма решит отдать даже клочок территории РФ (хотя один прецедент был). Японская газета «Иомиури» видит ситуацию следующим образом: Токио готов согласиться на передачу Хабомаи и Шикотана и потом будет продолжать вести переговоры по поводу Итурупа и Кунашира.

С точки зрения россиян подобная сделка равносильна предательству национальных интересов. Примечательно, что и для японцев данный «компромисс» абсолютно неприемлем. Страсти нарастают и, наверное, достигнут максимума накануне визита Путина в Японию, когда два лидера должны остановиться на каком-либо варианте.

На правах победителя

О судьбе Курильской гряды можно гадать бесконечно, но вариант, описанный «Иомиури», вполне правдоподобен. Стоит признать, что у Москвы достаточно уязвимые позиции в территориальном вопросе, если посмотреть на него с позиции

международного права. В 1855 году Российская империя отказалась от претензий на Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, а в 1875 году передала Японии все острова Курильской гряды в обмен на право владения Сахалином.

В 1905 году Россия потерпела поражение в войне с Японией и была вынуждена согласиться на уход из Южной части Сахалина. В феврале 1945 года СССР пообещал вступить в войну с Токио, если США и Великобритания дадут добро на возвращение утраченных территорий, включая Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва свои обязательства выполнила, однако союзники пошли на хитрость.

Отношения бывшей антигитлеровской коалиции с Токио формально были окончательно урегулированы с принятием Сан-Францисского мирного договора 8 сентября 1951 года. Документ подтверждает, что Япония отказывается от Курил и Южного Сахалина, но при этом не уточняет, какому государству достаются эти территории. Москва отказалась подписывать договор и взяла курс на двустороннюю нормализацию отношений с Токио.

В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая открыла путь для переговорного процесса. Ключевым пунктом документа стало обещание Москвы передать Токио Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора! В этом контексте имеет смысл вспомнить договор 2004 года о передаче КНР острова Тарабарова и прилегающих к нему островков.

С одной стороны, это разрешило политические противоречия с Китаем и заложило основу для развития стратегического партнерства. С другой - Москва создала прецедент, который Токио наверняка использует в качестве рычага давления и примера компромисса по территориальным разногласиям. Если подойти к ситуации с Курилами объективно, то козырей у РФ в переговорном процессе немного. Россия заняла Курилы на правах победителя, и на этом мы поставим точку.

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