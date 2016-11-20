Знаменитому актеру Алексею Баталову - 88 лет!
Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979).

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979).

Один из самых известных актеров отечественного театра и кино сегодня отмечает свой день рождения

Алексей Владимирович родился 20 ноября 1928 года во Владимире в театральной семье. С пяти лет об Алеше заботился его отчим, писатель Виктор Ардов. В московской квартире, где проживала семья, частыми гостями бывали Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Михаил Зощенко, Борис Пастернак, Илья Ильф и Евгений Петров. Встречи с ярчайшими представителями русской культуры оказали на Баталова решающее действие.

После возвращения из эвакуации, Алексей поступил в Школу-студию МХАТ, в мастерскую Сергея Блинникова и Виктора Станицына, последний был его дядей. Как говорил сам Баталов, «поскольку я родился в семье актеров, то и профессию не выбирал, мне на роду было написано стать актером».

В 1953-1956 годах играл на сцене МХАТ. В 1950-х начал сниматься у кинорежиссера Иосифа Хейфица, благодаря съемкам в фильмах «Большая семья», «Дело Румянцевых», «Дорогой мой человек» получил широкую известность и приглашения от маститых режиссеров. Он снимается у Марка Донского в фильме «Мать», Бориса Бороздина в «Летят журавли», эта картина получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в 1958 году.

У Баталова не было проходных ролей, «Девять дней одного года» режиссера Михаила Ромма (Баталов – лучший актер года согласно опросу журнала «Советский экран»), «Живой труп», «Бег» «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Москва слезам не верит» «Скорость» и другие вошли в золотой фонд советского кинематографа.

Картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» в 1981 году стала обладательницей премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В качестве режиссера-постановщика Алексей Владимирович снял три фильма «Шинель» по повести Гоголя, «Игрок» по Достоевскому и «Три толстяка» по Олеше.

Фильмы с участием Алексея Баталова по прежнему не сходят с российских телеэкранов.

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Места: Россия
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