Эта земля была нашей!
фото: wikimedia.org

фото: wikimedia.org

5 октября 2008 года Израиль передал России Сергиевское подворье в Иерусалиме

Для русского православного человека Иерусалим и Святая Земля всегда были самыми желанными местами для паломничества. Паломничество на Святую Землю русские совершали еще в те времена, когда не было удобных и надежных средств передвижения и налаженных коммуникаций. В XIX веке трудности паломничества были в значительной мере облегчены благодаря открытию из российских портов в порты Палестины пароходных маршрутов и учреждению на Святой Земле в 1882 году Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО).

Хотя изначально Общество создавалось для развития паломничества, одним паломничеством оно не ограничивалось. ИППО занималось научной и просветительской деятельностью, так к 1914 году на территории Палестины Общество открыло более чем 100 школ для местного населения.

Усилиями начальника Русской Духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина) и его преемников в собственность Российской империи было приобретено множество земельных участков, имеющих огромную религиозную, историческую и культурную ценность. К 1917 году число объектов недвижимости доходило до 70! Русские создали на Святой Земле развитую инфраструктуру, сеть русских храмов, школ, больниц и гостиниц. По праву можно говорить о Русской Палестине.

Работу всех подворий координировала штаб-квартира Общества, которая находилась на Сергиевском подворье в Иерусалиме. Подворье было построено в 1889 году. Изначально оно называлось Новое, после гибели Великого князя Сергия Александровича Романова было переименовано в Сергиевское. Помимо богомольцев из России подворье принимало русских военных моряков, которые на кораблях патрулировали Средиземное море от Египта до Ливана.

Деятельность Общества на долгие годы прервали сначала Первая Мировая война, а потом и революция 1917 года. Недвижимое имущество оказалось в руках английских колониальных властей. Юридическая принадлежность всех русских объектов в Палестине оказалась под вопросом. В 1923 и в 1945 годах советское правительство направляли ноты Британскому правительству с указанием своих прав на это имущество. Но англичане с ответом не торопились. Ситуация изменилась после образования государства Израиль в 1948 году. Советский Союз объявил себя «единственным собственником» объектов Русской Духовной миссии в Иерусалиме и в 1964 году большую часть этих объектов… продал Израилю за ничтожные 4,5 миллиона долларов. Сделку окрестили «апельсиновой», т.к. большую часть оплаты Израиль произвел апельсинами, которые к тому же сгнили в трюмах барж, не успев в товарном и качественном виде добраться до советского потребителя.

Сергиевское подворье эта печальная участь миновала. Переговоры о возвращении здания законному владельцу велись с 1967 года. Решающее значение на ход переговоров оказал визит в Израиль в 2005 году президента РФ Владимира Путина. После визита Путина Иерусалимский суд передал подворье в российскую юрисдикцию. Историческая справедливость была восстановлена. Сейчас на южной башне подворья возвышается флаг Императорского Православного Палестинского Общества.

Теги:
Мурманску 100 лет Далее в рубрике Мурманску 100 летСамый северный город России был основан 4 октября 1916 года

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО