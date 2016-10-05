Эта земля была нашей!

Для русского православного человека Иерусалим и Святая Земля всегда были самыми желанными местами для паломничества. Паломничество на Святую Землю русские совершали еще в те времена, когда не было удобных и надежных средств передвижения и налаженных коммуникаций. В XIX веке трудности паломничества были в значительной мере облегчены благодаря открытию из российских портов в порты Палестины пароходных маршрутов и учреждению на Святой Земле в 1882 году Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО).

Хотя изначально Общество создавалось для развития паломничества, одним паломничеством оно не ограничивалось. ИППО занималось научной и просветительской деятельностью, так к 1914 году на территории Палестины Общество открыло более чем 100 школ для местного населения.

Усилиями начальника Русской Духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина) и его преемников в собственность Российской империи было приобретено множество земельных участков, имеющих огромную религиозную, историческую и культурную ценность. К 1917 году число объектов недвижимости доходило до 70! Русские создали на Святой Земле развитую инфраструктуру, сеть русских храмов, школ, больниц и гостиниц. По праву можно говорить о Русской Палестине.

Работу всех подворий координировала штаб-квартира Общества, которая находилась на Сергиевском подворье в Иерусалиме. Подворье было построено в 1889 году. Изначально оно называлось Новое, после гибели Великого князя Сергия Александровича Романова было переименовано в Сергиевское. Помимо богомольцев из России подворье принимало русских военных моряков, которые на кораблях патрулировали Средиземное море от Египта до Ливана.

Деятельность Общества на долгие годы прервали сначала Первая Мировая война, а потом и революция 1917 года. Недвижимое имущество оказалось в руках английских колониальных властей. Юридическая принадлежность всех русских объектов в Палестине оказалась под вопросом. В 1923 и в 1945 годах советское правительство направляли ноты Британскому правительству с указанием своих прав на это имущество. Но англичане с ответом не торопились. Ситуация изменилась после образования государства Израиль в 1948 году. Советский Союз объявил себя «единственным собственником» объектов Русской Духовной миссии в Иерусалиме и в 1964 году большую часть этих объектов… продал Израилю за ничтожные 4,5 миллиона долларов. Сделку окрестили «апельсиновой», т.к. большую часть оплаты Израиль произвел апельсинами, которые к тому же сгнили в трюмах барж, не успев в товарном и качественном виде добраться до советского потребителя.

Сергиевское подворье эта печальная участь миновала. Переговоры о возвращении здания законному владельцу велись с 1967 года. Решающее значение на ход переговоров оказал визит в Израиль в 2005 году президента РФ Владимира Путина. После визита Путина Иерусалимский суд передал подворье в российскую юрисдикцию. Историческая справедливость была восстановлена. Сейчас на южной башне подворья возвышается флаг Императорского Православного Палестинского Общества.

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