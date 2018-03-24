ВАЗ запускает производство

Массовое производство легковых автомобилей в Советском Союзе началось с запуском Волжского автомобильного завода. Легковой сектор автопрома в СССР был, но он не мог удовлетворить всех запросов советского человека.

«Москвич» стоил дорого, «Запорожец» постоянно ломался, «Волга» для обычного человека была практически недоступна. Основой всех этих автомобилей были иномарки, не стал исключением из этого правила автомобиль «Жигули», который собирали в Тольятти. Этот волжский город был выбран в качестве места строительства автозавода, по ряду причин – транспортной доступности, здесь проходила трасса общегосударственного значения, находился крупный железнодорожный узел в Куйбышеве, а также наличия электроэнергии, которую вырабатывала Жигулёвская ГЭС. Отсюда же, от имени Жигулевских гор, пошло название автомобиля – «Жигули».

Автомобильный завод, который стал крупнейшим в СССР, был построен с помощью итальянского концерна «Фиат».

Первая линия Волжского автомобильного завода (ВАЗ) была принята 24 марта 1971 года, она будет выпускать 220 тысяч автомобилей в год. Завод начал с автомобиля ВА3-2101 «Жигули», созданного на базе автомобиля ФИАТ-124, обладателя международной награды «Европейский автомобиль года» в 1967 году. ВА3-2101 был малолитражным заднеприводным автомобилем с пятиместным кузовом, двигателем мощностью в 62 лошадиные силы и максимальной скоростью 140 километров в час.

Завод, построенный с почти с полным комплексом производства, не только собирал автомобили, но и производил чугунное, алюминиевое и стальное литье, горячую и холодную штамповку, изделия из металлокерамики, двигатели, шасси, кузова и все другие узлы; различный инструмент, оснастку и специальное оборудование.

«Жигули» стали первым массовым автомобилем в Советском Союзе. Эта машина резко изменила жизнь советского человека, придав ей оттенок благополучия. Быть обладателем «Жигулей» было очень престижно.

В современной России из всех других концернов, производящих легковые автомобили, только АвтоВАЗу удалось сохранить производство отечественных машин.

Далее в рубрике