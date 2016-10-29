Запуск «Кругобайкалки»

Самый масштабный строительный проект царского времени Транссибирская железнодорожная магистраль окончательно был завершен после ввода Кругобайкальской железной дороги (КБЖД).

Начиная с 16 октября (по старому стилю) 1905 года Евразию можно было пересечь по железной дороге без использования паромов. До запуска КБЖД небольшой отрезок приходилось преодолевать через Байкал, в период навигации паромы-ледоколы «Байкал» и «Ангара» перевозил паровоз, вагоны и пассажиров с грузами, в зимнее время перегонку вагонов осуществляли по железной дороге, проложенной по льду озера.

КБЖД является самым сложным звеном Транссибирской магистрали, дорога проходит по южной оконечности Байкала от города Слюдянка до поселка Байкал по южной части Олхинского плато.

Началу строительства предшествовали изыскательные работы, из четырех возможных путей прокладки дороги выбрали вариант по берегу озера. Западный отрезок дороги от Иркутска до мыса Малый Баранчик был построен к 1900 году, работы на восточным отрезке были начаты в конце 1899 года, самый сложный отрезок от Слюдянки до станции Байкал был построен за 3,5 года.

Национальный состав специалистов и рабочих, задействованных в постройке дороги, был очень обширен, здесь трудились турки, китайцы, японцы, албанцы, греки и австрийцы.

Большой вклад внесли фриулианские (североитальянск ие) мастера, имевшие большой опыт горной работы, что отразилось на архитектуре сооружений, мосты и галереи выполнены в итальянском стиле, тоннели стилизованы под средневековье. На прокладку одного километра дороги в районе каменной гряды уходило по вагону взрывчатки. Всего было пробито 39 тоннелей, построено 470 мостов, виадуков и водопропускных труб.

После укладки вторых путей КБЖД смогла пропускать до 48 пар поездов в сутки.

В конце 1930-х годов было принято решение о прокладке дублирующей железной дороги на участке Иркутск-Слюдянка . После ввода в эксплуатацию Иркутской ГЭС, железная дорога от станции Иркутск до порта Байкал оказалась под водой.

Сегодня «Кругобайкалка», этот уникальный памятник инженерного искусства входит в состав Иркутского отделения Восточно-Сибирск ой железной дороги.

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