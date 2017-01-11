Заповедной системе России – 100 лет

Поводом для создания Баргузинского заповедника стало резкое сокращение популяции соболя, к этому привела хищническая охота, которую ради ценного меха безжалостно производили местные охотники.

К началу 1914 года в Баргузинском районе Бурятии осталось не более 30 соболей. Эту проблему выявила экспедиция под руководством зоолога Георгия Доппельмаира.

Она разработала план по созданию заповедника, в Сибири предполагалось создать целую сеть подобных заповедников. Реализовать план помешала начавшаяся вскоре Первая мировая война, в конце 1916 года удалось организовать только один заповедник на восточном побережье Байкала, в Баргузинском крае, он получил название «Баргузинский соболиный заповедник». Он стал единственным заповедником, основанным в царское время.

Популяцию соболя в этом районе удалось восстановить лишь спустя четверть века. Сегодня на 1 квадратный метр заповедника приходится около 2 особей соболей.

Кроме соболя, в зоне охраны оказались десятки других обитателей Баргузинского края – бурый медведь, кабарга, лось, черношапочный сурок орлан белохвост и черный аист; байкальские сиг, хариус, омуль, таймень, заходящие в местные реки, а также уникальные виды растений, многие из которых занесены в Красную книгу.

За всем этим богатством в течение уже 100 лет ведут пристальное наблюдение работники заповедника. Сегодня заповедник имеет возможность подключать к наблюдению за животными обычных граждан. Экологический туризм позволяет понаблюдать за байкальской нерпой, соболями и другими обитателями Баргузинского края, для этого оборудованы специальные площадки.

11 января считается Днем заповедников России. Его отмечают тысячи людей, вовлеченных в заповедное дело.

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