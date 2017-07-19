Закрепиться на Шипке

Страшные притеснения, которым подвергалось православное население Балкан со стороны турок-мусульман, не могло оставить равнодушным русских людей.

Восстание в Герцеговине, поднятое сербами в 1875 году, поддержал герой Туркестана генерал Михаил Черняев. Он возглавил отряды сербских ополченцев и своим примером привлек на сторону сербов семь тысяч русских добровольцев. Вскоре на бедственное положение балканских христиан обратило свой взор и царское правительство. Дипломатические меры действия не возымели, и в апреле 1877 года Россия вступила в войну с Турцией.

Через первую серьезную преграду Дунай, той весной сильно разлившийся, русская армия переправилась достаточно быстро. Предстояло преодолеть вторую естественную преграду – Балканский хребет. Для этой цели был сформирован Передовой отряд под командованием генерал-лейтенант Иосифа Гурко, включавший в себя 5800 пехотинцев, в том числе 2500 болгарских ополченцев, 3700 конницы и 32 орудия.

«Генерал Вперед», так солдаты называли Гурко, действовал в соответствии со своим прозвищем, быстро и решительно. Уже 25 июня он занимает Тырново – древнюю столицу Болгарского царства, а 30 июня начинает и в два дня оканчивает переход через труднейший Хаинкиойский перевал.

Продвижение вглубь Болгарии по замыслу русского командования, должно было сопровождаться присоединением к нашему войску народного ополчения. Так, после взятия Тырново, один болгарин прибежал в соседний городок Габрово и радостно сообщил: «Москвичи идут!»

Местные тут же организовали отряд гражданской милиции, выставили посты, чтобы отбить возможную атаку турок. Вскоре сюда прибыли отряды русских под руководством генерала Николая Святополка-Мирского, им предстояло атаковать Шипку с севера.

А с юга должен был атаковать Передовой отряд Гурко, «генерал Вперед» еще в Тырново, получив сведения о расположении и численности турецкого гарнизона на Шипке, в обход Шипкинского перевала двинулся на Казанлык. За шесть дней Гурко прошел 120 верст, разбил у Казанлыка отряд турок и встал у Шипкинского перевала с южной стороны.

В соответствии с планом, утром 5 (17) июля отряд Святополка-Мирского предпринял наступление на Шипку, на которой располагался пятитысячный гарнизон под командованием Хулюсси-паши. Русские овладели одним из постов противника, достигли вершины Караджа, но под угрозой оказаться отрезанными, отступили обратно в Габрово.

6 (18) июля атаку со своего направления предпринял и Гурко, но из-за того, что ему не удалось скоординировать действия с отрядами Святополка-Мирского, атака провалилась.

Шипкой отряд Святополка-Мирского овладели на следующий день 7 (19) июля, накануне Гурко предложил Хулюсси-паши сдаться, командир гарнизона ответил согласием, он понимал, что без провианта его солдаты долго не продержаться. Но в то же время он схитрил, отправил сдаваться лишь малую часть башибузуков, а основные силы ушли горными тропами в сторону Филиппополя (ныне Пловдив).

Русским достались 8 орудий противника и всё оборудование гарнизона, наши потери составили около 400 человек.

«В награду мужества, храбрости и распорядительности, оказанных при взятии Казанлыка и Шипки» генерал Гурко был награжден орденом Святого Георгия III степени.

Победы генерала Гурко перед взятием Шипки посели панику среди турок. «Существование государства висит на волоске», - такие умонастроения царили в ставке султана.

А русским войскам вскоре придется удержать занятый перевал, оборона Шипки станет славной страницей в истории русского оружия.

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