Закрепиться на Шипке

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Иосиф Владимирович Гурко. Неизвестный художник

Иосиф Владимирович Гурко. Неизвестный художник

19 июля 1877 года русские войска овладели стратегически важным Шипкинским перевалом

Страшные притеснения, которым подвергалось православное население Балкан со стороны турок-мусульман, не могло оставить равнодушным русских людей.

Восстание в Герцеговине, поднятое сербами в 1875 году, поддержал герой Туркестана генерал Михаил Черняев. Он возглавил отряды сербских ополченцев и своим примером привлек на сторону сербов семь тысяч русских добровольцев. Вскоре на бедственное положение балканских христиан обратило свой взор и царское правительство. Дипломатические меры действия не возымели, и в апреле 1877 года Россия вступила в войну с Турцией.

Через первую серьезную преграду Дунай, той весной сильно разлившийся, русская армия переправилась достаточно быстро. Предстояло преодолеть вторую естественную преграду – Балканский хребет. Для этой цели был сформирован Передовой отряд под командованием генерал-лейтенант Иосифа Гурко, включавший в себя 5800 пехотинцев, в том числе 2500 болгарских ополченцев, 3700 конницы и 32 орудия.

«Генерал Вперед», так солдаты называли Гурко, действовал в соответствии со своим прозвищем, быстро и решительно. Уже 25 июня он занимает Тырново – древнюю столицу Болгарского царства, а 30 июня начинает и в два дня оканчивает переход через труднейший Хаинкиойский перевал.

Продвижение вглубь Болгарии по замыслу русского командования, должно было сопровождаться присоединением к нашему войску народного ополчения. Так, после взятия Тырново, один болгарин прибежал в соседний городок Габрово и радостно сообщил: «Москвичи идут!»

Местные тут же организовали отряд гражданской милиции, выставили посты, чтобы отбить возможную атаку турок. Вскоре сюда прибыли отряды русских под руководством генерала Николая Святополка-Мирского, им предстояло атаковать Шипку с севера.

А с юга должен был атаковать Передовой отряд Гурко, «генерал Вперед» еще в Тырново, получив сведения о расположении и численности турецкого гарнизона на Шипке, в обход Шипкинского перевала двинулся на Казанлык. За шесть дней Гурко прошел 120 верст, разбил у Казанлыка отряд турок и встал у Шипкинского перевала с южной стороны.

В соответствии с планом, утром 5 (17) июля отряд Святополка-Мирского предпринял наступление на Шипку, на которой располагался пятитысячный гарнизон под командованием Хулюсси-паши. Русские овладели одним из постов противника, достигли вершины Караджа, но под угрозой оказаться отрезанными, отступили обратно в Габрово.

6 (18) июля атаку со своего направления предпринял и Гурко, но из-за того, что ему не удалось скоординировать действия с отрядами Святополка-Мирского, атака провалилась.

Шипкой отряд Святополка-Мирского овладели на следующий день 7 (19) июля, накануне Гурко предложил Хулюсси-паши сдаться, командир гарнизона ответил согласием, он понимал, что без провианта его солдаты долго не продержаться. Но в то же время он схитрил, отправил сдаваться лишь малую часть башибузуков, а основные силы ушли горными тропами в сторону Филиппополя (ныне Пловдив).

Русским достались 8 орудий противника и всё оборудование гарнизона, наши потери составили около 400 человек.

«В награду мужества, храбрости и распорядительности, оказанных при взятии Казанлыка и Шипки» генерал Гурко был награжден орденом Святого Георгия III степени.

Победы генерала Гурко перед взятием Шипки посели панику среди турок. «Существование государства висит на волоске», - такие умонастроения царили в ставке султана.

А русским войскам вскоре придется удержать занятый перевал, оборона Шипки станет славной страницей в истории русского оружия.

Теги:
Места: Европа
События: война
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