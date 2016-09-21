Юрию Лужкову - 80!

21 сентября 1936 года в семье рабочего-плотника родился будущий мэр Москвы и… предвестник одного поистине исторического события в новейшей истории России. Речь о Юрии Лужкове – одной из самых противоречивых фигур современной России – отношение к «мэрскому» периоду которого даже спустя пять лет после отставки еще не сформировалось в общественном мнении окончательно.

Свой путь во власть Юрий Лужков начал при брежневском «застое» - в 1975-м году он избирается депутатом Бабушкинского районного Совета Москвы, а уже два года спустя переходит на законотворческую работу в Моссовет, где пересидит трех генсеков, встретит перестройку и 1990-й год - новое десятилетие, которое для Москвы пройдет под его знаком. Уже в 1987-м году по предложению тогда еще первого секретаря Московского городского комитета КПСС Бориса Ельцина он станет первым замом главы Мосгорисполкома и возглавит городскую комиссию по кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности, где встретит любовь всей своей жизни – секретаршу Леночку – в будущем основателя и владельца девелоперской группы «Интеко» Елену Батурину.

Мэром столицы Российской Федерации Юрий Лужков стал 6 июня 1992 года после того, как его предшественник Гавриил Попов был вынужден едва ли не бежать со своего поста на фоне продовольственного кризиса. Москвичам невысокий и явно очень деловой голова пришелся по вкусу – настолько, что в дальнейшем он трижды переизбирался на свой пост – в 1996 году набрал 87,5% голосов избирателей, в 1999-м – 69,89%, в 2003-м - 74,81 % голосов избирателей.

Но не только в истории Москвы Юрий Лужков уже гарантированно остался в качестве одного из самых ярких ее руководителей со времен основания. Еще за 18 лет до возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань, в конце 1996 года Лужков поднял в Совете Федерации вопрос о признании города-героя Севастополя частью территории России, а также о признании самого факта отторжения Крыма и Севастополя от России как акта, противоречащего международному праву.

Верхняя Палата инициативу московского мэра поддержала и можно сказать, что некоторый фундамент под «Крым наш» был заложен уже тогда – просто законсервирован политически. Но сами севастопольцы, сами крымчане поняли, что бывшей Большой Родине до них все же есть дело. И донесли это понимание через почти пару десятилетий, придя в марте 2014-го на избирательные участки.

Последние годы правления Лужкова на посту мэра при этом противоречивы и их критика во многих аспектах справедлива – явные промахи в архитектуре и «организации пространства», довольно неповоротливая столичная муниципальная бюрократия, неуместные, если не сказать вызывающе отчаянные амбиции, вызвавшие недовольство в Кремле.

Все это было, всему этому десятилетия спустя еще даст свою оценку мудрая История. Но сегодня, в 80-летний юбилей мы просто скажем Юрию Лужкову «Спасибо» за далеко не самые худшие для Москвы годы.

И, конечно, за Севастополь, поддерживаемый при Лужкове Москвой не только на словах.

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