Юрию Лужкову - 80!
Юрий Лужков / фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Юрий Лужков / фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Почти два десятилетия Юрия Лужкова на посту мэра Москвы - пусть противоречивая, но яркая глава в ее истории

21 сентября 1936 года в семье рабочего-плотника родился будущий мэр Москвы и… предвестник одного поистине исторического события в новейшей истории России. Речь о Юрии Лужкове – одной из самых противоречивых фигур современной России – отношение к «мэрскому» периоду которого даже спустя пять лет после отставки еще не сформировалось в общественном мнении окончательно.  

Свой путь во власть Юрий Лужков начал при брежневском «застое» - в 1975-м году он избирается депутатом Бабушкинского районного Совета Москвы, а уже два года спустя переходит на законотворческую работу в Моссовет, где пересидит трех генсеков, встретит перестройку и 1990-й год - новое десятилетие, которое для Москвы пройдет под его знаком. Уже в 1987-м году по предложению тогда еще первого секретаря Московского городского комитета КПСС Бориса Ельцина он станет первым замом главы Мосгорисполкома и возглавит городскую комиссию по кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности, где встретит любовь всей своей жизни – секретаршу Леночку – в будущем основателя и владельца девелоперской группы «Интеко» Елену Батурину.  

Мэром столицы Российской Федерации Юрий Лужков стал 6 июня 1992 года после того, как его предшественник Гавриил Попов был вынужден едва ли не бежать со своего поста на фоне продовольственного кризиса. Москвичам невысокий и явно очень деловой голова пришелся по вкусу – настолько, что  в дальнейшем он трижды переизбирался на свой пост – в 1996 году набрал 87,5% голосов избирателей, в 1999-м – 69,89%,  в 2003-м - 74,81 % голосов избирателей.

Но не только в истории Москвы Юрий Лужков уже гарантированно остался в качестве одного из самых ярких ее руководителей со времен основания. Еще за 18 лет до возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань, в конце  1996 года Лужков поднял в Совете Федерации вопрос о признании города-героя Севастополя частью территории России, а также о признании самого факта отторжения Крыма и Севастополя от России как акта, противоречащего международному праву.

Верхняя Палата инициативу московского мэра поддержала и можно сказать, что некоторый фундамент под «Крым наш» был заложен уже тогда – просто законсервирован политически. Но сами севастопольцы, сами крымчане поняли, что бывшей Большой Родине до них все же есть дело. И донесли это понимание через почти пару десятилетий, придя в марте 2014-го на избирательные участки.

Последние годы правления Лужкова на посту мэра при этом противоречивы и их критика во многих аспектах справедлива – явные промахи в архитектуре и «организации пространства», довольно неповоротливая столичная муниципальная бюрократия, неуместные, если не сказать вызывающе отчаянные амбиции, вызвавшие недовольство в Кремле.

Все это было, всему этому десятилетия спустя еще даст свою оценку мудрая История. Но сегодня, в 80-летний юбилей мы просто скажем Юрию Лужкову «Спасибо» за далеко не самые худшие для Москвы годы.

И, конечно, за Севастополь, поддерживаемый при Лужкове Москвой не только на словах.

Отступать есть куда Далее в рубрике Отступать есть куда204 года назад Кутузов спас Россию, решив сдать французам Москву

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО