Юрий Калачников: засекреченный конструктор

Россия обладает ядерным оружием, являющимся надежным гарантом по недопущению развязывания полномасштабной войны. В тоже время локальные конфликты, в которых наша страна вынуждена принимать участие, ведутся более привычными видами вооружения, среди которых ведущее место по-прежнему занимает артиллерия. Одним из самых выдающихся мастеров конструкторского искусства, трудившихся над разработкой и улучшением оружия «бога войны», так называют артиллерию, был Юрий Калачников. Артиллерийское оружие, разработанное под его руководством, было уникальным для своего времени и таким остается до сих пор.

О жизни гения известно немного, гораздо больше о результатах его работы. Юрий Николаевич родился 11 апреля 1928 года в уральском городе Кунгур. Калачников обладал выдающимися математическими способностями, в 1949 году он окончил Ленинградский военно-механический институт, в 1950-м был направлен на работу в специальное конструкторское бюро Пермского машиностроительного завода. На этом предприятии прошел путь от инженера до главного конструктора и директора Специального конструкторского бюро.

В 1967 году бюро, возглавляемое Калачниковым, исполняя правительственный заказ, начало разработку артиллерийской части 240-мм самоходного миномета 2Б8 «Тюльпан». «Тюльпан» должен был сменить буксируемый 240-мм миномет М-240 образца 1950 года, он имел одинаковые с ним баллистические характеристики. Для решения вопроса выстрела-отдачи, Калачников разработал конструкцию опорной плиты, позволяющий переводить миномет в боевое положение. «Тюльпан» был принят на вооружение в 1971 году, за его разработку Юрий Калачников и его коллега Юрий Головкин были удостоены Госпремии. Самоходный миномет 2С4 по своему сочетанию характеристик продолжает оставаться единственным в мире минометом такого калибра и аналогов не имеет.

В это же время велась разработка 152-мм пушки с повышенной дальностью стрельбы. Пушка 2А36 была установлена на буксируемую установку «Гиацинт-Б», а пушка 2А37 – на самоходную артиллерийскую установку «Гиацинт-С». Из всех артиллерийских систем калибра 152 мм «Гиацинт-Б» обладает наибольшей дальностью стрельбы и по-прежнему отвечает всем современным требованиям – большой огневой мощью и мобильностью, ее можно перевозить всеми видами транспорта.

Коллектив КБ под руководством Калачникова разработал артиллерийскую часть для семейства 120-мм артиллерийских орудий «Нона»: орудие 2А51 для самоходного орудия 2С9 «Нона-С» (1981), 120-мм буксируемое орудие 2Б16 «Нона-К» (1986), 120-мм орудие 2А60 для самоходного орудия 2С23 «Нона-СВК» (совместно с ЦНИИ «Буревестник») (1990). И, наконец, знаменитые боевые и транспортно-заряжающие машины систем залпового огня «Ураган» (1976), «Смерч» (1986) и артиллерийскую часть боевой и транспортно-заряжающей машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Буратино» - также являются разработкой Юрия Николаевича.

Всего ОКБ и производственная база, созданная Юрием Калачниковым, выполнила свыше 150 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создала 20 изделий оборонного значения, 12 из которых было принято на вооружение. Все образцы, разработанные Калачниковым, отлично проявили себя во время боевых действий в Афганистане, первой и второй чеченских войнах, в конфликте на Украине и войне в Сирии.

О разработках Калачникова, сравнении с западными аналогами и их дальнейшей судьбе «Русской Планете» рассказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор музея войск ПВО​

Если мы сравним отечественные гаубицы с основной американской гаубицей «Паладин», которая является чисто американской разработкой (в свое время ряд артиллерийских систем создавала британская компания BAE Systems, она купила часть американских компаний, заводов, и сейчас выступает разработчиком артиллерийских частей, но «Паладин» - это чисто американская разработка), то увидим, что американцы не стали создавать орудия повышенной длины. Российские гаубицы «Мста» и «Коалиция-СВ», немецкая PzH 2000, южнокорейская К-9 имеют увеличенные стволы, обеспечивающие повышенную дальность и высокую точность. Американцы по этому пути не пошли, они стали модернизировать свою гаубицу и сделали ставку на высокоточные активно-реактивные снаряды, типа нашего «Краснополя». За счет этого они добиваются высокой точности и повышенной дальности.

Если сравнить американский «Паладин» периода 70-80 годов и наши гаубицы, то наши гаубицы превосходили американский аналог. Наши гаубицы мы опробовали в Афганистане, и оказалось, что там, особенно «Гиацинт» 204 мм, с величайшей эффективностью разрушал построенные в горах и скалах укрытия, что не могло сделать ни одно зарубежное орудие. Поэтому, мы уже тогда, что касается артиллерийской части, обогнали американцев лет на 10. Сейчас за счет электроники мы смогли этим орудиям дать второе дыхание, и они не уступают современным зарубежным аналогам.

«Паладин» однозначно уступал нашим артиллерийским системам по дальности и точности стрельбы, но превосходил их по использованию электроники – у него была система наведения, автоматизированная система управления целым комплексом батарей. В этом отношение американцы и европейцы нас превосходили, но потом мы тоже совершили рывок, в 2000-е годы и сейчас к старым гаубицам, к реактивным системам залпового огня, мы разработали новые виды ракет. Ракет, позволяющих вести огонь кассетными бомбами, ракет использующих систему ГЛОНАСС для высокой точности. Сейчас эти системы идут с буквой «М» - модернизированные.

Эти старые системы, которые, казалось, надо было списать и забыть, получили второе дыхание. Плюс автоматизированные системы наведения с новой оптикой. Всё это позволило увеличить точность поражения. Если мы говорим о тех системах советского периода, то там нет такой функции шквал огня. В системе «Коалиция» уже введен вариант введения огня - «шквал огня».

Смысл в чем? Поднимается ствол и за минуту производится 7 выстрелов, это колоссальная скорострельность. Мы эту скорострельность сейчас тоже обеспечиваем, и при этом при каждом выстреле меняется траектория, меняется угол наклона орудия, и за счет этого снаряды падают с определенной задержкой, но в одну и ту же точку. Т.е. складывается впечатление, что огонь ведут семь орудий. Этот режим гарантировано уничтожает цель на 100% буквально за минуту.

То, что мы открыли второе дыхание для прежних разработок, хорошо показала Сирия. Сирийская армия за счет того, что проведена модернизация системы наведения, широко применяет нашу артиллерию с высочайшей эффективностью и точностью. Т.е. используется не «классика», а современные электронные приводы, прицелы, координаты и т.д.

Если говорить о «Буратино» - это знаменитая вещь, которая с высокой эффективностью уничтожает непосредственно углубленные подземные ходы и убежища, которые исламистские боевики на большой глубине прорывали в сирийских городах.

Таким образом, разработки Калачникова после определенной модернизации показали превосходные результаты, они не просто эффективны в боевых условиях, а сверхэффективны. Эта техника прошла глубокую модернизацию и получила современные боевые характеристики.

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