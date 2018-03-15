Юрий Бондарев – мастер военной прозы

Юрий Васильевич Бондарев родился 15 марта 1924 года в городе Орске Оренбургской губернии, в семье народного следователя (эта должность была учреждена в 1920 году). Отец, Василий Васильевич, был бесстрашным и отважным человеком, по слова Юрия Бондарева, он учил сына стойкости. С другой стороны большое влияние на формирование мальчика оказали мужественные герои Джека Лондона.

Поэтому, когда пришла война, Юрий еще школьником, вместе с другими москвичами отправился рыть окопы под Смоленском, а в 1942 году, окончив 2-е Бердичевское пехотное училище, был направлен командиром минометного расчета под Сталинград. И далее военными дорогами он дошел до самой Победы 1945 года. Закончил войну с наградами и ранениями, имея в послужном списке форсирование Днепра, освобождение Украины, Польши и Чехословакии.

В мирное время, окончив Литературный институт и став писателем, Бондарев войну не забыл, она вошла в большинство его произведений. «Горячий снег», «Берег», «Выбор», «Юность командиров», «Батальоны просят огня», «Последние залпы» эти книги не только широко известны, но и любимы читателями.

Война в них – это не просто противостояние с противником, а жизнь каждого человека в нечеловеческих условиях. Ведь, как отмечал Юрий Васильевич, «в окопную жизнь входит многое: от малых деталей до главных человеческих проблем: жизни и смерти, лжи и правды, чести и трусости. В окопах возникает необычайно емкий душевный микромир солдата и офицера — радости и страдания, патриотизма и ожидания».

Многие из произведений Бондарева экранизированы, примечательно, что консультантами некоторых фильмов выступали знаменитые военачальники. Маршал Жуков, с которым писатель неоднократно встречался, помог в работе над сценарием «Освобождения» и «многое прояснил в… военной стратегии».

Перестройку писатель воспринял не как свободу и обновление, а как смутное время, в котором тонет все светлое и человечное, что он любил в своей стране и что защищал в страшной войне. Бондарев сравнил горбачевский проект с самолетом, который поднялся в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка.

Свои чувства и мысли о постперестроечном времени писатель вложил в роман «Бермудский треугольник». Другое произведение Бондарева, сборник литературно-философских эссе «Мгновения» вобрал в себя впечатления всей жизни писателя. Короткие пронзительные зарисовки описывают тончайшие оттенки чувств, глубину и благородство суждений автора. «Данная нам жизнь есть мгновение, а мгновение - жизнь», — объясняет Бондарев название книги, а, может быть, и свое ощущение жизни.

Сегодня писателю исполнилось 94 года, и «Русская Планета» поздравляет Юрия Васильевича с днем рождения!

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