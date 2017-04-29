Южноморской санаторий: здесь лечил доктор Айболит

«Санаторий имеет целью дать возможность неимущим и малоимущим родителям за малую плату и даже бесплатно лечить своих детей, пораженных туберкулезом... Сделать слабого, хворого человека здоровым гражданином своего Отечества, что может быть благороднее!», – гласил устав «Общества по устройству санатория для детей в Алупке».

Общество было основано хирургом Александром Алексеевичем Бобровым, продолжателем дела основоположника русской хирургии Николая Пирогова.

В широком спектре хирургической практики Боброва находился и вопрос лечения костного туберкулеза. В одной из своих научных работ он отмечал важность комплексного подхода в лечении костно-составного туберкулеза, для чего необходимо сочетание ортопедических, физиотерапевтических и климатических факторов.

Климат южного берега Крыма, по мнению доктора, отлично подходил для лечения этого заболевания, в России в начале XX века уровень заболеваний туберкулезом был довольно высоким. Страшная болезнь поражала и взрослых, и детей.

Бобров выступил инициатором создания на ЮБК детского санатория. В западной части Алупки на собственные деньги он арендовал гектар земли, на котором началось строительства детского санатория.

Здравница строилась на народные деньги, значительные суммы внесли состоятельные семьи, в которых были дети, больные костным туберкулезом. Идеи русского хирурга поддержали многие известные лица, они вошли в «Общество по устройству санатория для детей в Алупке». Члены общества следили за сооружением санатория, и впоследствии контролировали его деятельность.

Санаторий был открыт 16 (29) апреля 1902 года, как отмечал профессор Петр Корнев, учреждение, появилось «на два года раньше известного санатория Ролье в Швейцарии и является старейшим и лучшим учреждением этого типа».

Санаторий, как и задумывалось, принимал на лечение всех детей, и бедных, и богатых.

Основатель здравницы Александр Бобров через два года после начала работы санатория умер, его дело продолжил Петр Извергин. Именно он лечил Мурочку, больную дочь писателя Корнея Чуковского. Образ самоотверженного доктора писатель запечатлел в рассказе «Бобровка на Саре».

Знаменитый доктор «Айболит» тоже списан с Изергина. Главный герой фильма «Айболит-66», снятого по мотивам сказки Корнея Ивановича, является почти точной копией Петра Изергина. Исполнителя главной роли Олега Ефремова гримировали под Изергина с его фотографии.

При Изергине и его преемниках работу санатория курировали ведущие профильные специалисты страны. Сегодня профилем санатория является лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата и верхних дыхательных путей.

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