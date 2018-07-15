Взятие «лифляндской девственницы»

Прибалтийские земли, издревле населённые разными племенами, среди которых были и славяне, в конце XII века стали объектом немецкой католической экспансии. Достигнув территории современной Литвы, в 1186 году немцы обратились к псковскому князю Владимиру Мстиславичу с дозволением обращать в христианство чудь и лифляндцев. Об этой просьбе первого епископа Лифляндского Мейнарда, сообщает средневековый европейский хронист Матфей Страубич.

Католический иерарх обратился к князю Владимиру по той причине, что племена Лифляндии платили дань Пскову. Но вслед за обращением язычников в христианство последовало отчуждение местного населения от власти русских. Крестоносцы действовали решительно и для закрепления в этом регионе закладывали города и крепости, так в 1201 году немцы основали Ригу. Примечательно, что в «Историческом атласе России» Николая Павлищева издания 1873 года, основание этого города рассматривается как уступка русскими своей территории немцам:

«Мы позволили немцам построить на нашей земле Ригу и церковь для крещения тамошних язычников».

Иноземная экспансия в Прибалтику на этом не закончилась, в 1219 году датчане захватили русский город Колывань и переименовывают его в Таллин, в 1224 году немецкие рыцари взяли другой русский город Юрьев. С падением Юрьева, по словам Павлищева, «прекращается надолго древнее владычество наше в Ливонии».

В Прибалтику русские вернутся лишь при Петре I, отвоевавшим эти территории уже у шведов в ходе Северной войны. Победа в Полтавской битве и возобновление союза с Саксонией и Данией позволили перенести театр военных действий в Прибалтику. Первоначально целью появления русской армии в этих землях, была вовсе не широкая аннексия прибалтийских территорий, а принуждение шведов к миру.

Первым городом, который был определён главной целью русских, стала Рига. Совершив тяжёлый переход от Полтавы через разорённые шведами земли, 40-тысячная русская армия под командованием генерал-фельдмаршала Бориса Шереметева в октябре 1709 года вступила на территорию Лифляндии и Курляндии, и 27 октября взяла Ригу в осаду.

Рижская крепость являлась одной из мощнейших в Европе, она имела крепкие и высокие стены с 5 бастионами, которые окружал глубокий ров с водой. На противоположном берегу Западной Двины находился форт Коброншанц, в крепости располагались 563 пушки, 66 мортир и 12 гаубиц. Под командованием генерал-губернатора Нильса Штремберга состоял гарнизон численностью свыше 13 тысяч человек.

Уход шведов из форта Коброншанц позволил русским установить артиллерийские орудия и держать под прицелом город и фарватер Двины. В то же время были развёрнуты работы по возведению укреплений и батарей на обоих берегах реки между крепостью Динамюнде и Ригой. Пётр I, прибывший в лагерь Шереметева, велел начать непрерывную бомбардировку города, и досконально изучив обстановку, принял решение крепость штурмом не брать, но держать её в осаде. Шёл одиннадцатый год войны и Пётр берёг каждого солдата.

Выполнение задачи по осаде города возлагалось на генерала Аникиту Репнина, под его командованием оставалось порядка 6 тысячи человек, остальные отправились на зимние квартиры.

Весной 1710 года Пётр I направил в Ригу Александра Меншикова, которому надлежало обезопасить территорию от захода в Двину шведских кораблей и высадки десанта. Меры были предприняты своевременно, и уже в апреле русские батареи интенсивным огнём воспрепятствовала проходу 9 шведских каперов.

В то же время вернувшаяся с зимних квартир дивизии расположились в местах возможного десантирования шведов, которые не преминули оказать помощь осаждённым. В начале июня в устье Западной Двине появилась эскадра из 24 кораблей, но десант шведам высадить не удалось, огонь русской артиллерии отогнал противника обратно в залив. Более шведы не пытались прийти на помощь рижанам.

Шереметев предложил руководству города сдаться, но генерал-губернатор Штремберг, упорствовал, питая призрачную надежду на шведскую поддержку. Более сговорчивым его сделал интенсивная 10-дневная бомбардировка, причинившая городу большие разрушения. К тому же эпидемия чумы, бушевавшая как в Риге, так и в русском лагере, и унесшая огромное число жизней, вынудили рижского магистрата, духовенства и лифляндского рыцарства надавить на Штремберга.

4 (15) июля 1710 года после достижения условий сдачи, Рига капитулировала. «С Божьей милостью мне удалось с главным лифляндским городом Ригой, который до сего времени никогда и никакими средствами не был взят и во всей Европе непреступной девственницей считался, обручиться и привести его, как невесту, к честному соглашению», – сообщал самодержцу Шереметев.

Из 5 132 взятых в плен шведов, часть отпустили домой, а часть оставили для размена с русскими, взятыми в плен под Нарвой в 1700 году. 12 (23) июля в город торжественно въехал Шереметев, принявший присягу от членов рижского магистрата, купечества, духовенства и лифляндского рыцарства. Пётр I высоко ценил взятие Риги и ставил её фактически на один уровень с полтавской викторией.

Прибалтийско-немецкое дворянство, привольно жившее под властью шведов, при новой власти стало жить ещё лучше: все старые привилегии были сохранены и к ним добавлены новые. Для Риги, как и для всей Прибалтики, начался новый этап жизни в составе Российской империи.

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