Вячеслав Клыков – скульптор и патриот
Скульптор Вячеслав Клыков работает над памятником маршалу Г.К. Жукову / Юрий Кавер, РИА Новости

Скульптор Вячеслав Клыков работает над памятником маршалу Г.К. Жукову / Юрий Кавер, РИА Новости

19 октября 1939 года родился русский скульптор Вячеслав Клыков

Вячеслав Клыков родился в крестьянской семье в глухом селе Мырмыжи Курской области. Учился в строительном техникуме и курском пединституте. В 1968 году окончил факультет скульптуры Суриковского художественного института. Обучение проходил у Николая Томского и Матвея Манизера.

По признанию самого Клыкова влияние на него оказали скульпторы Александр Матвеев, Сергей Коненков и Георгий Мотовилов. Первой работой Клыкова стала композиция «Юность», изображающая мальчика с жеребенком.

С середины 1980-х годов в своем творчестве обратился к православной и патриотической тематике. Наряду с другими патриотами Вячеслав Михайлович был первым, кто участвовал в возвращении обществу и народу исторической памяти. В 1987 году он создал памятник преподобному Сергию Радонежскому, патриоты хотел установить памятник в подмосковном селе Городок (ныне Радонеж) в канун годовщины Куликовской битвы. 

Но власти воспротивились этой идее. Для них Сергий Радонежский был «религиозным черносотенцем», подъезды к месту установки памятника перекрыли, а сам памятник удалось установить лишь в год тысячелетия Крещения Руси.

Православие и русская история – основные темы в творчестве скульптора. Клыков считал, что из болота легче всего выйти «по вешкам, оставленным для тебя добрыми людьми. Так и я ставлю на пути россиян образы великих предков, чтобы не сбили их с истинного пути мутные соблазны нашего времени».

Таких вешек Вячеслав Михайлович оставил много, среди его работ можно упомянуть памятники преподобным Илье Муромцу и Серафиму Саровскому, равноапостольным Кириллу и Мефодию, Владимиру и Ольге, великим князьям Святославу и Александру. Скульптурные работы Клыкова украшают не только русские города, они находятся и за рубежом, в Италии, Греции, Болгарии и Сербии.

Клыков горячо переживал искусственное разделение братских славянских народов, происшедшее в 1991 году, как художник он выступал за скорейшее объединение украинцев, русских и белорусов. Он считал, что разъединительные процессы славянских народов инспирируются извне.

И в этом он оказался прав, хотя слова произносил задолго до своей кончины, наступившей в 2006 году и задолго до событий на киевском Майдане. Великий русский скульптор отошел в мир иной, но его памятники продолжают выполнять свою патриотическую миссию.

Теги:
Места: Россия
133 года назад в Петербурге заложен храм Спаса на Крови Далее в рубрике 133 года назад в Петербурге заложен храм Спаса на КровиПервый камень в основание собора положил Александр III Читайте в рубрике «Герои «Русской планеты»» Кинематографическая «экспансия» РоссииВ Ливане, а затем в Марокко пройдут фестивали российского кино Кинематографическая «экспансия» России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО