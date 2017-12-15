Вратарь с «Золотым мячом»
Вратарь с «Золотым мячом»

Советский футболист Лев Яшин до сих пор остается единственным голкипером в мире, который получил высшую награду футбольной Европы «Золотой мяч»

Великий вратарь Лев Яшин, начиная с середины 50-х годов, восхищал своим блестящим мастерством весь мир. В Советском Союзе Яшин был национальным героем, подобным Гагарину. Болельщики были уверены, если в воротах стоит Яшин, значит будет победа.

Однако начало его футбольной карьеры было отнюдь не безоблачным. Начиная играть в футбольном клубе «Динамо», Яшин постоянно подводил свою команду, и лишь после того, как с ним начал работать опытный тренер Хомич, ситуация резко изменилась, и с середины 1950-х Яшин становится одним из лучших вратарей мира. Его мастерство росло день ото дня.

15 декабря 1963 года Яшин был признан лучшим футболистом и награжден специальным призом еженедельника «Франс-футбол» — «Золотой мяч». Он обошел 21 полевого игрока и 2 вратарей, немца Мануэля Нойера и бельгийца Тибо Куртуа, входивших в шорт-лист. На сегодняшний день никто из вратарей не смог повторить его успех, в то же время Лев Яшин остается единственным отечественным футболистом, получившим Ballon d'Or.

А ведь в 1962 году, после того, как команда СССР проиграла в четвертьфинале команде Чили, Яшин, пропустивший два мяча, решил расстаться с вратарским ремеслом.

Он удалился в деревню, но вскоре нашел в себе силы вернуться в большой спорт, решив доказать всем, что его блестящий талант не угас. Уже в следующем сезоне он получил «Золотой мяч», а возглавляемое им московское «Динамо» уверенно выиграло чемпионат страны.

За свою карьеру Яшин был капитаном сборной СССР, сборной УЕФА и ФИФА. Награжден четырьмя золотыми (1955,1957,1959,1963 года) и пятью серебряными (1956,1958,1962,1967,1970 года) медалями. Яшин выработал собственный стиль игры, который он совершенствовал годами. В Старом Свете невероятно ловкого голкипера называли «черной пантерой», в Южной Америке – «черным пауком». По версии Международной федерации футбольной истории и статистики Лев Иванович был признан лучшим вратарем XX столетия.

С его смертью, наступившей в 1990 году, закончилась целая эпоха отечественного футбола. 

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Места: Франция
События: футбол, спорт
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