Войска дяди Васи освободили от фашистов Херсон

Колет, гонит ворога

Первый батальон.

Здравствуй, славный город,

Городок Херсон!

После завершения Курской битвы стратегическая инициатива перешла к Красной Армии, продолжившей освобождение страны от оккупантов. Была освобождена Левобержная Украина, заняты плацдармы на правом берегу Днепра, что позволило создать условия для развертывания наступления на Правобережной Украине.

Если на севере Украины переправа через Днепр была произведена уже в конце сентября 1943 года, то на юге – позднее. К устью Днепра, начинавшемуся у Херсона, советские войска вышли лишь в начале марта 1944 года. Город был крупным узлом железнодорожных и водных коммуникаций и важным опорным пунктом обороны фашистов.

Здесь, как и на всей полосе правого берега Днепра, немцы создали мощные оборонительные сооружения: артиллерийские и минометные огневые позиции с убежищами и развитой сетью ходов сообщения.

В свою очередь красноармейцы имели большой дефицит в средствах переправы и часто форсировали реку на плотах, сколоченных из подручного материала. Лодки и плоты «херсонской флотилии» собирали из пустых снарядных ящиков, бочек из-под ГСМ, досок и вязанок камыша.

Форсировать реку и штурмовать город предстояло 49-й гвардейской и 295-й стрелковым дивизиям. Расположение хорошо укрепленного Херсона, имело и природное преимущество, город стоял на возвышенности, а левый берег Днепра, откуда красноармейцам предстояло форсировать реку, был пологим, и соответственно отлично простреливался.

Командир 49-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор В.Ф. Маргелов

Перед началом операции группа разведчиков во главе с сержантом Ноговициным переправившись на вражеский берег, захватила «языка», который прояснил важные моменты. 9 марта командующий (ИД) 49-й гвардейской стрелковой дивизии полковник Василий Маргелов отдал приказ о начале переправы через Днепр. Как впоследствии вспоминал Василий Филиппович, решение начать переправу он принял неожиданно:

«А не попытаться ли форсировать Днепр прямо сейчас? Ночь, хоть глаза выколи. Немцы сейчас, наверное, попрятались по блиндажам. Не любят они такой погоды. А пока очухаются, так не то что полк, а дивизию можно будет переправить…».

Взяв 67 бойцов пулеметной роты, Маргелов переправился через Днепр. Немцы обнаружили наших солдат, когда те находились на середине реки, один из плотов при попадании снаряда перевернулся, люди попадали в ледяную воду, однако быстро были вытащены соседями соседних плотов.

Десант высадился на берегу, выбил фашистов из ближайших укреплений и закрепился на участке дороги Бреслав-Херсон. В течение трех дней бойцы Маргелова удерживали плацдарм, командиру удавалось поддерживать связь со штабом дивизии, и на третий день, нащупав прореху в обороне немцев, полковник Шубин переправил на правый берег целый батальон.

12 марта переправились уже основные силы 49-й гвардейской и 295-й стрелковых дивизий (она находилась под командованием полковника Александра Дорофеева). Большую помощь в переправе тяжелой техники оказал пароход, угнанный херсонскими рыбаками у немцев.

Как вспоминал позже Василий Маргелов: «Теперь мы навязывали фашистам свою инициативу. В ходе упорных боев по расширению плацдарма полку А.И. Тюрина удалось выйти в район Пареводар, Новая Тягинка. По моему приказу полк продолжил развивать наступление вдоль берега Днепра на Херсон».

Очистив пригородные села, утром 13 марта советские воины начали решительный бой за освобождение Херсона. К полудню, пробив оборону в районе Военного форштадта, на юго-восточную окраину города ворвался 3-й батальон 1040-го полка во главе с майором Геворком Акопянцем.

Дом за домом, улицу за улицей, квартал за кварталом Херсона очищали советские солдаты от фашистов и к концу дня фактически завершили его освобождение.

Приказ Верховного Главнокомандующего за отличные боевые действия объявлял благодарность советским военнослужащим; наиболее отличившиеся соединения и части были представлены к присвоению наименований «Херсонских» и «Бориславских». 49-я гвардейская стрелковая дивизия получила почетное наименование «Херсонская».

За освобождение Херсона 15 офицерам было присвоено звание Героя Советского Союза, в том числе полковнику Василию Маргелову, будущему командующему Воздушно-десантными войсками. А спустя 24 года благодарные горожане ходатайствовали о присвоении Василию Филипповичу звания «Почетного гражданина города Херсона».

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «История»