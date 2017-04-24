«Волга-Волга»: любимая комедия Сталина

Музыкальная комедия режиссера Григория Александрова «Волга-Волга» вышла на экраны в то время, когда в стране в полную мощность работала машина репрессий.

Это был горький парадокс тридцатых годов – вал арестов, несправедливых приговоров, заканчивающихся лагерями или расстрелом, и в то же время искусство воспевало успехи социалистического труда, причем под неусыпным контролем власти.

Фразу Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселей», произнесенную в 1935 году, работники советского искусства старались воплотить в жизнь. В ряде случаев, заказ на «производство» поступал с «самого верха». Ценные указания по поводу создания фильма «Волга-Волга», как предполагают историки искусства, режиссер получил лично от Сталина.

«Перед нашим коллективом сейчас поставлена огромная задача – сделать эксцентрическую комедию на материале народного творчества», – говорил Александров.

В фильме народное творчество было представлено самодеятельным ансамблем из провинциального городка Мелководска, главной в труппе была девушка Дуня Петрова по прозвищу «Стрелка», ее блестяще сыграла Любовь Орлова. Ансамбль должен поехать в Москву на конкурс самодеятельности, но столкнулся с бюрократическими преградами в лице главного бюрократа Бывалова, его играет Игорь Ильинский. Для Ильинского, звезды немого кино, «Волга-Волга» стала первым «звуковым» фильмом.

Эксцентричная комедия в то же время затрагивала социальную проблематику, единственная критика, которую разрешали власти, была критика бюрократизма. И талантливый сценарист Николай Эрдман тонко посмеялся над советскими номенклатурщиками.

Эрдману, безусловно, хотелось бы сказать всю правду, что он думает о системе и высшем руководстве – ранее сценариста обвинили в написании политической сатиры и приговорили в ссылке в Сибирь, а после окончания срока запретили въезд в Москву, но это было невозможно.

Другого участника творческой группы оператора Владимира Нильсена прямо во время съемок «Волги-Волги» арестовали, обвинили в шпионаже и в 1938 году расстреляли.

Фильм снимался в очень сложных условиях. Режиссер даже думал, что съемки будут остановлены и проект закрыт. Но фильм вышел на экраны, кинокритиками и зрителями комедия была принята на ура. Особенно был доволен главный зритель – тов. Сталин.

Он смотрел фильм множество раз и довольно часто цитировал фразы из него. Фразы очень быстро стали крылатыми: «Благодаря моему чуткому руководству», «Он официант, он врать не будет», «Я на улице самокритикой заниматься не позволю», «Хочется рвать и метать». Музыка и песни из фильма зажили отдельной жизнь – их транслировали по радио и выпускали на грампластинках.

А сам фильм стал классикой советского кинематографа.

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