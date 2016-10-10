Владимир Обручев - «Бомба»-геолог
Владимир Обручев - «Бомба»-геолог

153 года назад родился русский геолог, географ и писатель Владимир Обручев

Владимир Афанасьевич Обручев родился 28 сентября (10 октября по новому стилю) 1863 года в селе Клепенино Ржевского уезда Тверской губернии. По окончании Виленского реального училища он поступил в Петербургский Горный институт. За неукротимую энергию и сверхактивность однокурсники дали ему прозвище «Бомба». В отличие от своих институтских товарищей, которые по окончании института устраивались на доходные и спокойные должности инженеров горных заводов, он решил стать геологом. Штатных геологов в России то время было всего семь человек.

Это значительно позже, в советское время профессия геолога будет овеяна ореолом романтики, чему в немалой степени содействовал сам Обручев. Он не только публиковал статьи по геологии, но и писал романы, популяризирующие эту профессию. «Землей Санникова» и «Плутонией» зачитывались все советские школьники. И кто-то из них избрал профессию геолога.

В 1886 году Обручев отправился в свою первую экспедицию в Среднюю Азию, в Каракумы. По возвращении из экспедиции он женился на своей первой любви, Елизавете Лурье, ей он посвятил множество стихов. Вскоре после свадьбы, с женой и грудным ребенком Обручев отправился в Иркутск, где стал первым штатным геологом Сибири – здесь была открыта штатная должность геолога при Горном управлении.

В Восточной Сибири Владимир Афанасьевич занимался геологическими изысканиями, изучал запасы слюды, которыми богато южное Прибайкалье, и лазурита. Геологические разведки он проводил и в северных районах губернии, в бассейне рек Витим и Олёкма. Результаты исследований Обручев записывал в тетрадку, записи впоследствии вырастут в многотомные исследования «Геология Сибири» и «История геологического исследования Сибири». Последняя в 1950 году будет отмечена Сталинской премией.

В 1892 году по предложению Русского географического общества он принял участие в экспедиции путешественника Григория Потанина, которая занималась исследованием в Китае и Южном Тибете.

За время своих центральноазиатских экспедиций Обручев собрал 5800 образцов горных пород, 1200 окаменелостей ископаемых животных и растений. Не один месяц потратил Владимир Афанасьевич на изучение горной системы Наньшаня, он проложил маршруты будущим китайским геологам, которые до сих пор с благодарностью вспоминают русского ученого.

Обручев завершил изучение Центральной Азии, начатое его предшественниками, другими русскими исследователями. «Белых пятен» здесь практически не осталось.

«Белых пятен» не осталось на всей земле, но Обручев в своем обращении к молодежи призывал молодых исследователей дерзать, не бояться браться за большие дела и не отрекаться от юношеских устремлений.

«Счастливого пути вам, путешественники в третье тысячелетие!», - с таким пожеланием и напутствием обращался великий ученый к своим преемникам, т.е. к нам.

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