Владимир Комаров – человек, отдавший жизнь освоению космоса

Владимир Михайлович Комаров родился 16 марта 1927 года в Москве. По окончании семилетки поступил в 1-ю Московскую спецшколу Военно-Воздушных сил, готовившую молодежь к поступлению в авиационные и другие военно-технические училища.

В 1949 году он окончил авиационное училище, а в 1959-м — Военно-воздушную инженерную академию. В марте 1960 года военный летчик Владимир Комаров зачислен в первый отряд космонавтов. С этого момента его жизнь стала связанной с космосом.

Комаров был назначен командиром трехместного космического корабля «Восход», запущенного 12 октября 1964 года. Вообще-то это был одноместный «Восток», переоборудованный для трех человек. Из-за отсутствия места космонавты не имели скафандров и систем катапультирования, что делало полет довольно опасным.

У советских инженеров и конструкторов не было времени, чтобы в быстрые сроки найти иное инженерное решение, позволяющее сохранить важный функционал корабля: нужно было опередить американцев, запланировавших запуск двухместного корабля.

Идея перестройки «Востока» принадлежала Константину Феоктистову, которого удалось смотивировать Сергею Королеву, он был вторым пилотом. Третьим членом экипажа стал врач Борис Егоров. Полет прошел нормально и свою задачу выполнил. Но без скафандров больше не летали. В последующие годы сконструировали и построили настоящий многоместный корабль «Союз».

23 апреля 1967 года был запущен пилотируемый Владимиром Комаровым корабль «Союз-1». Предполагалось, что на следующий день после запуска в космос поднимется «Союз-2» с тремя космонавтами на борту. Корабли должны были состыковаться, а один из космонавтов должен перейти в «Союз-1». Затем планировалась расстыковка кораблей и возвращение на Землю.

Однако на «Союзе-1» возникли технические неполадки, и Комарову пришлось возвращать корабль на землю в режиме ручного управления. Спуск был начат успешно, но у спускаемого аппарата отказала парашютная система и парашют не раскрылся. Он был слишком плотно упакован, и вытяжной парашют не смог вытянуть основной. 24 апреля 1967 года Владимир Комаров погиб.

К месту гибели космонавта, в Оренбургскую область, помимо поисковой группы вылетели коллеги Владимира Михайловича. Когда место крушения корабля и останки пилота были найдены, именно они провожали космонавта в последний путь.

Среди тех, кто нес гроб с телом Комарова по взлетной полосе орского аэродрома, были Юрий Гагарин и Николай Каманин. Как вспоминал Василий Мишин, главный конструктор КБ Королева в 1966-1974 годах, Юрий Гагарин, узнав о гибели Комарова, заплакал, с Владимиром они были большими друзьями.

Официальная пресса о гибели космонавта отозвалась достаточно скупо:

«Безвременная гибель выдающегося космонавта инженера-испытателя космических кораблей Владимира Михайловича Комарова является тяжелой утратой для всего советского народа», - сообщил 25 апреля ТАСС.

Кратер на Луне и малая планета №1836 – носят имя Владимира Комарова. Оно навсегда вошло в историю изучения и освоения космоса.

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