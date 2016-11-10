Виктору Сухорукову 65 лет!

Его актерская деятельность началась игрой в школьных спектаклях, творческая работа очень увлекала Витю, после восьмого класса он решил поступать в цирковое училище, сдал вступительные экзамены, но ему посоветовали прийти по окончании десятилетки.

Получив среднее образование, Сухоруков подал документы в Школу-студию МХАТ, но и здесь его ждала неудача, он не прошел конкурсного прослушивания. Во время службы в армии Сухоруков был ответственным за культурно-массовую работу в своей части, здесь он выступал на сцене армейского клуба.

Отслужив в армии, Сухоруков вернулся на «гражданку» и 2 года работал на хлопчатобумажном комбинате, еще одну попытку получить актерское образование Виктор предпринял в 1974 году, и она оказалась успешной, несмотря на большой конкурс, его приняли в ГИТИС. В ГИТИСе он учился на курсе у Всеволода Остальского.

Окончив институт, Сухоруков переехал в Ленинград по приглашению Петра Фоменко, здесь он играл в театре комедии имени Н.П. Акимова. Начинавшаяся успешно складываться карьера прервалась из-за ухода в «штопор». Сухоруков был уволен из труппы и на несколько лет «выпал» из профессии.

Его увлечение алкоголем доходило до того, что он пропивал свои вещи. Однажды он снял себя шикарный индийский свитер и обменял на бутылку портвейна. Но актеру удалось выбраться из этой ситуации, сам Сухоруков считает, что ему помог Господь, Он дал ему «некоего секретаря» (так Сухоруков называет ангела-хранителя) и тот вывел его с губительного пути. В 1986 году Сухоруков вернулся в театр, а вскоре стал сниматься и в кино. Хотя Виктор Иванович называет себя человеком «в кинематограф случайно залетевшим», он приобрел поистине всенародную славу.

Она пришла к нему после фильма Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Сухоруков так искренне и убедительно сыграл отмороженного брата Виктора Багрова, что его полюбили не меньше, чем Данилу Бодрова.

После этой роли актер был засыпан режиссерскими предложениями, в основном его приглашали на отрицательные роли: «Про уродов и людей» (1998), «Антикиллер» (2002), «Жмурки» (2005).

В 2003 году его пригласили на роль императора Павла в фильме «Бедный, бедный Павел», что сам Сухоруков воспринял с большим энтузиазмом: «Я был очень счастлив, буквально ошарашен этим предложением — я ведь никогда таких ролей не играл! Наконец-то появился шанс доказать, что я не только бритоголовый, не только отморозок, не только урод! Я мог уничтожить этот стереотип, показать свои актёрские способности, умение перевоплощаться!»

Среди других фильмов, в которых сыграл Сухоруков следует упомянуть «Остров», «Богиня: Как я полюбила», драму «Овсянки». В ближайшее время на экраны страны выйдет фильм Андрея Кончаловского «Рай», в ней Сухоруков сыграл одну из главных ролей.

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