«Верный оплот славного оружия русского в Заилийском крае»
Верный, Свято-Казанский храм, 1898 год

Верный, Свято-Казанский храм, 1898 год

163 года назад русские основали укрепление Верный. Со временем город переименовали в Алма-Ату, сегодня это крупнейший город Казахстана

Во внешнеполитической программе Российской империи Восток всегда занимал особое место. Продвижение на восток, начавшееся после присоединения Казанского ханства, вскоре приобрело постоянный характер.

В странах Азии российские правители видели выгодного торгового партнера, Петр I считал важным установление экономических связей с азиатскими странами.

«Ключом» и «вратами» Азии российский император называл Казахское ханство. При преемниках Петра началось вхождение казахских жузов – племенных союзов казахов в состав Российской империи. Вхождение жузов происходило добровольно, оно было обусловлено рядом обстоятельств, среди которых, угроза со стороны Джунгарского ханства. Джунгарская опасность вынуждала местных правителей искать покровительства у могущественного Белого царя. Так, в середине XVIII века российской короне присягнули ханы трех жузов, Младшего, Среднего и Старшего.

Чтобы обезопасить себя от набегов кочевников, а позже и хивинцев, русские возводили опорные пункты и крепости. В Семиреченском крае было основано укрепление Капал (1847), Раим (1847) и другие форты. Из Капала, который стал административным центром, была отправлена военная экспедиция, ей предстояло определить место для строительства следующей русской крепости и построить ее.

Место для будущей крепости выбрали очень живописное, в долине орошаемой семью реками, у подошвы хребтов Заилийского Алатау.

«Вот здесь будет… построено укрепление, верное помыслам нашего государя императора, верный оплот славного оружия русского в Заилийском крае», - вспоминал о выборе места участник экспедиции фельдфебель Михаил Аликин.

Строительство крепости началось после Высочайшего одобрения, Николай I велел назвать крепость Верным, ее основание самодержец считал «делом первостепенной важности и необходимости».

Резолюция императора была подписана 4 (16) февраля 1854 года. Эта дата считается днем основания города Верный. Строительство форта продолжалось полгода, в сентябре 1854 года укрепление было торжественно освящено православным священником.

Уже на следующий год к 470 солдатам и офицерам присоединились переселенцы из ближайших округов южной Сибири, среди них казаки и крестьяне. Впрочем, не все крестьяне прибыли сюда по своему желанию, но для их обустройства позаботилось руководства форта, за казенный счет были выделены земледельческие орудия и фураж для скота на зиму.

Позже здесь разбили «Казенный сад», построили водяную мельницу и пивоваренный завод. За пять лет число жителей поселения выросло до 5 тысяч человек. «Наше укрепление растет не по дням, а по часам», – сообщала столичная пресса в 1859 году. Укрепление становилось городом.

В 1850-1860 годы в Семиречье русскими было основано 19 станиц и 15 выселков. К освоению этого края русские приступили с присущей им основательностью. Эти территории были не просто присоединены к Российской империи, русские вложили в развитие этого края свою душу.

Верный в 1921 году был переименован в Алма-Ату, долгое время он был столицей Казахстана и по-прежнему остается самым крупным его городом. Но без русского присутствия история этой страны была бы совсем иной.

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