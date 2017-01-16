470 лет со дня Венчания на Царство Ивана Грозного

16 января 1547 года Иван (Иоанн) Васильевич Рюрикович был венчан на царство как Иван IV в Успенском соборе Московского Кремля. Как свидетельствуют летописи, правящий митрополит возложил на него знаки царского достоинства: крест Животворящего Древа, бармы и шапку Мономаха. При этом старший сын великого князя московского Василия III и Елены Глинской стал номинально правителем еще в трехлетнем возрасте - в 1533 году.

Известный нашим современником преимущественно в образе "тирана" Иоанн Васильевич при жизни отметился прежде всего как видный реформатор. Именно при нем начались созывы Земских соборов, его волей в 1550 году был составлен Судебник, а также проведены реформы военной службы, судебной системы и государственного управления. Также Иоанн "Грозный" стал фактически основателем, вырадаясь современно, "системы местного смоуправления" (губная и земская реформы).

При царствовании Грозного Русское государство обогатилось новыми землями - Казанским и Астраханским ханствами, Башкирией, землями Ногайской Орды, Донскими землями, западной Сибирью. К завершению царствования Ивана Грозного общая площадь русских земель превысила площадь Европы.

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