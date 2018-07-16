Великая схизма: раскол, требующий исправления

В единой Римской империи пути Востока и Запада начали расходиться вскоре после переноса столицы из древнего Рима на берега Босфора. Константину Великому, принявшему христианство, языческий Рим был неприятен, а столицу, получившую название Новый Рим, он обильно украсил христианскими соборами и велел в 330 году освятить. Серьёзным фактором обособления Востока и Запада стали языки, двуязычие осталось в прошлом: население восточной части империи предпочитали греческий язык, жители западной части – латинский. Как сообщает писатель IV века святой Григорий Богослов, восточные стали считать западных «иноземцами». В Риме формировалась своя культура, своя богослужебная практика, в Константинополе, являвшимся политическим центром империи, своя, и с веками пути развития Востока и Запада серьёзно разошлись.

Во всех сферах жизни накопились самые разнообразные противоречия, и отчуждение двух мировых центров зашло слишком далеко. Наряду с политическими, культурными, обрядовыми различиями Римская Церковь ввела новое учение, и в Символ веры, главный догматический текст христиан, внесла нововведение – Filioque, слова о том, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына.

Двуглавому византийскому орлу, т.е. императору и патриарху, противостояла фигура римского папы, с веками рос не только его религиозный, но и политический авторитет, ведь понтифик находился в максимальном удалении от власти византийского императора. И именно в Риме зрели тенденции церковного «сепаратизма», если так можно назвать стремление к полному обособлению и главенству над Вселенской Церковью. Как считает профессор Острогорский, вина на произошедшем расколе лежит именно на Риме с его непомерными амбициями. Константинополь, наоборот, всеми силами старался сохранить единство Церкви: «В Византии самая сильная воля к церковному единству была у императорской власти».

Однако, в тот момент, когда на императорском престоле находился слабый Константин IX Мономах, а кафедры Рима и Константинополя возглавляли властные и бескомпромиссные предстоятели, в Риме – папа Лев IX, в Новом Риме – Михаил Керуларий, произошло непоправимое. Источником конфликта двух иерархов стало вмешательство Льва IX и западных епископов в богослужебную и обрядовую практику монастырей на юге Италии, в те годы находившегося под контролем Византии. Михаил Керуларий, недовольный вторжением в свою юрисдикцию, закрыл все латинские монастыри в Константинополе. Вслед за этим между двумя центрами возникла острая полемика на догматические и литургические темы, в неё оказались вовлечёнными предстоятели других православных Церквей Востока и славянских земель.

Для выяснения отношений папа направил в Константинополь делегацию во главе с кардиналом Гумбертом, которому удалось склонить императора Константина IX на свою сторону, тот пообещал «принести в жертву» авторитарного патриарха. Такое ручательство позволило римской делегации совершить смелый поступок, и 16 июля 1054 года на престол храма Святой Софии они положили грамоту с анафемой патриарха и его единомышленников. Но искусный дипломат Керуларий не собирался так просто оставлять первосвятительское место, ему удалось переубедить императора. Спустя 4 дня он созвал собор, на котором прозвучал симметричный ответ папским легатам.

Покровы с противоречий, копившихся столетиями, были сдёрнуты, 1054 год вошёл в историю как год Великого церковного раскола. Его последствия проявились не сразу, но очень скоро прежде натянутые отношения между Востоком и Западом, между православием и католицизмом, стали по-настоящему агрессивными. Спустя полтора столетия латиняне разграбят Константинополь, и создадут в нём, а также в других исконно православных центрах альтернативная католическую иерархию. Этот шаг, безусловно, стал восприниматься как окончательный раскол между Западной и Восточной Церковью.

Следует ли «лечить» Великий раскол и что нужно для этого сделать «Русской Планете» рассказал протоиерей Дмитрий Пашков, заместитель заведующего кафедрой истории Церкви и канонического права Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского Православного университета

Безусловно, этот раскол нужно врачевать. Для этого нужно, во-первых, объективно и беспристрастно заниматься наукой, изучать историю Церкви, богословие и богословские особенности, которые нас разделили. До сих пор не окончен процесс взаимного понимания, потому что при более детальном, внимательном и спокойном рассмотрении можно увидеть, что некоторые существующие догматические расхождения, является формальными, но не содержательными. Есть у католиков учения, которые православные будто бы не разделяют. Например, Filioque – учение, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына. Однако этот вопрос достаточно сложный, потому что некоторые весьма авторитетные святые отцы ещё I тысячелетия употребляли выражения, что Святой Дух исходит от Сына. И в таких вопросах нужно серьёзно разбираться, для этого нужна работа богословов, патрологов, церковных историков.

Если обобщать ответ, то верующие, конечно же, не должны мириться с тем, что христиане живут врозь. Нам больно видеть, как некогда дружная семья христиан разделилась. В богословском отношении нас с католиками не так много разделяет, мы принимаем постановления семи Вселенских соборов. Большая дистанция у нас с армянами-монофизитами и персидскими христианами – несторианами, из инославных с католиками мы ближе всех.

Хотелось бы отметить интересный и символический факт. Католики живут по григорианскому календарю и своей пасхалии, а практически все православные Церкви живут по Александрийской пасхалии, поэтому празднование Пасхи у нас совпадает очень редко. А в XXI веке будет рекордное количество совпадения дней празднования Пасхи – православной и католической. Такого совпадения не было в предшествующие пять столетий и не будет ещё несколько тысячелетий. Поэтому XXI век в этом отношении можно назвать особенным и это является свидетельством того, что Господь желает, чтобы мы шли навстречу друг другу.

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