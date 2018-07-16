Великая схизма: раскол, требующий исправления
Великая схизма: раскол, требующий исправления

В 1054 году произошло разделение Церкви на Православную и Католическую

В единой Римской империи пути Востока и Запада начали расходиться вскоре после переноса столицы из древнего Рима на берега Босфора. Константину Великому, принявшему христианство, языческий Рим был неприятен, а столицу, получившую название Новый Рим, он обильно украсил христианскими соборами и велел в 330 году освятить. Серьёзным фактором обособления Востока и Запада стали языки, двуязычие осталось в прошлом: население восточной части империи предпочитали греческий язык, жители западной части – латинский. Как сообщает писатель IV века святой Григорий Богослов, восточные стали считать западных «иноземцами». В Риме формировалась своя культура, своя богослужебная практика, в Константинополе, являвшимся политическим центром империи, своя, и с веками пути развития Востока и Запада серьёзно разошлись.

Во всех сферах жизни накопились самые разнообразные противоречия, и отчуждение двух мировых центров зашло слишком далеко. Наряду с политическими, культурными, обрядовыми различиями Римская Церковь ввела новое учение, и в Символ веры, главный догматический текст христиан, внесла нововведение – Filioque, слова о том, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына.

Двуглавому византийскому орлу, т.е. императору и патриарху, противостояла фигура римского папы, с веками рос не только его религиозный, но и политический авторитет, ведь понтифик находился в максимальном удалении от власти византийского императора. И именно в Риме зрели тенденции церковного «сепаратизма», если так можно назвать стремление к полному обособлению и главенству над Вселенской Церковью. Как считает профессор Острогорский, вина на произошедшем расколе лежит именно на Риме с его непомерными амбициями. Константинополь, наоборот, всеми силами старался сохранить единство Церкви: «В Византии самая сильная воля к церковному единству была у императорской власти».

Однако, в тот момент, когда на императорском престоле находился слабый Константин IX Мономах, а кафедры Рима и Константинополя возглавляли властные и бескомпромиссные предстоятели, в Риме – папа Лев IX, в Новом Риме – Михаил Керуларий, произошло непоправимое. Источником конфликта двух иерархов стало вмешательство Льва IX и западных епископов в богослужебную и обрядовую практику монастырей на юге Италии, в те годы находившегося под контролем Византии. Михаил Керуларий, недовольный вторжением в свою юрисдикцию, закрыл все латинские монастыри в Константинополе. Вслед за этим между двумя центрами возникла острая полемика на догматические и литургические темы, в неё оказались вовлечёнными предстоятели других православных Церквей Востока и славянских земель.

Для выяснения отношений папа направил в Константинополь делегацию во главе с кардиналом Гумбертом, которому удалось склонить императора Константина IX на свою сторону, тот пообещал «принести в жертву» авторитарного патриарха. Такое ручательство позволило римской делегации совершить смелый поступок, и 16 июля 1054 года на престол храма Святой Софии они положили грамоту с анафемой патриарха и его единомышленников. Но искусный дипломат Керуларий не собирался так просто оставлять первосвятительское место, ему удалось переубедить императора. Спустя 4 дня он созвал собор, на котором прозвучал симметричный ответ папским легатам.

Покровы с противоречий, копившихся столетиями, были сдёрнуты, 1054 год вошёл в историю как год Великого церковного раскола. Его последствия проявились не сразу, но очень скоро прежде натянутые отношения между Востоком и Западом, между православием и католицизмом, стали по-настоящему агрессивными. Спустя полтора столетия латиняне разграбят Константинополь, и создадут в нём, а также в других исконно православных центрах альтернативная католическую иерархию. Этот шаг, безусловно, стал восприниматься как окончательный раскол между Западной и Восточной Церковью.

Следует ли «лечить» Великий раскол и что нужно для этого сделать «Русской Планете» рассказал протоиерей Дмитрий Пашков, заместитель заведующего кафедрой истории Церкви и канонического права Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского Православного университета

Безусловно, этот раскол нужно врачевать. Для этого нужно, во-первых, объективно и беспристрастно заниматься наукой, изучать историю Церкви, богословие и богословские особенности, которые нас разделили. До сих пор не окончен процесс взаимного понимания, потому что при более детальном, внимательном и спокойном рассмотрении можно увидеть, что некоторые существующие догматические расхождения, является формальными, но не содержательными. Есть у католиков учения, которые православные будто бы не разделяют. Например, Filioque – учение, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына. Однако этот вопрос достаточно сложный, потому что некоторые весьма авторитетные святые отцы ещё I тысячелетия употребляли выражения, что Святой Дух исходит от Сына. И в таких вопросах нужно серьёзно разбираться, для этого нужна работа богословов, патрологов, церковных историков.

Если обобщать ответ, то верующие, конечно же, не должны мириться с тем, что христиане живут врозь. Нам больно видеть, как некогда дружная семья христиан разделилась. В богословском отношении нас с католиками не так много разделяет, мы принимаем постановления семи Вселенских соборов. Большая дистанция у нас с армянами-монофизитами и персидскими христианами – несторианами, из инославных с католиками мы ближе всех.

Хотелось бы отметить интересный и символический факт. Католики живут по григорианскому календарю и своей пасхалии, а практически все православные Церкви живут по Александрийской пасхалии, поэтому празднование Пасхи у нас совпадает очень редко. А в XXI веке будет рекордное количество совпадения дней празднования Пасхи – православной и католической. Такого совпадения не было в предшествующие пять столетий и не будет ещё несколько тысячелетий. Поэтому XXI век в этом отношении можно назвать особенным и это является свидетельством того, что Господь желает, чтобы мы шли навстречу друг другу.

Теги:
Взятие «лифляндской девственницы» Далее в рубрике Взятие «лифляндской девственницы»15 июля 1710 года, Рига, считавшаяся непреступной крепостью, после многомесячной осады сдалась русским войскам

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО