«Вечный зов» писателя Анатолия Иванова
«Вечный зов» писателя Анатолия Иванова

В романах-эпопеях Иванова легко просматривается история нашей страны первой половины XX века

Анатолий Степанович Иванов родился 5 мая 1928 года, на Алтае, в селе Шемонаиха (теперь это Казахстан), там же он провел свою юность.

Учился на факультете журналистики Казахского государственного университета им. Кирова. Работал журналистом в ряде периодических изданий.

Когда Иванов стал писать прозу, он начал писать о том, что лучше всего знал – о жизни в сибирском селе. Идейный коммунист (в партию вступил в 24 года), он писал в духе соцреализма – о борьбе за коллективизацию в Сибири настоящих советских людей с врагами народа.

О трагических событиях отечественной истории Иванов писал интересно, его романы всегда отличал лихо закрученный, почти детективный сюжет, яркая прорисовка и живость характеров и взаимоотношений героев, простое и захватывающее изложение хода событий.

Хорошее знание сельского быта и образного сибирского разговорного языка, создало своеобразный сибирский колорит, который «лег» в романы «Повитель», «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов».

История одной сибирской деревни (роман «Тени исчезают в полдень») стала отражением судьбы всей России, в нем показаны последние годы империи, последующие после революции гражданская война, всеобщая коллективизация, Великая Отечественная война и восстановление народного хозяйства.

В сибирской саге «Вечный зов», рассказывающей о трех поколениях семейства Савельевых, свободно просматривается история России первой половины XX века. Как пишут литературоведы, правду о России наши потомки будут искать в таких романах, как «Тихий Дон» и «Вечный зов».

Но романы Иванова можно рассматривать не только как пособия по истории. Как говорит персонаж из «Вечного зова», «человек рано или поздно начинает задумываться над сутью и смыслом бытия, жизнью окружающих его людей, общества и над своими собственными делами и поступками. Это его заставляет делать властный зов жизни, вечное стремление найти среди людей свое человеческое место».

Романы быстро завоевали популярность советского читателя. Интерес к произведениям Иванова поддерживали снятые по ним сериалы – «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», которые также как и книги пользовались огромной популярностью.

Писатель–«почвенник» Иванов был вполне «правильным» советским писателем – занимал руководящие посты в Союзе писателей, но не это стало причиной его признания читателем, а талант и самобытность, с которыми написаны его произведения.

Общий тираж книг Анатолия Иванова превышает 30 миллионов экземпляров

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