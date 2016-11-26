Звуку в кино быть!

После изобретения кинематографа ученые долгое время не могли разработать технологию по совмещению звукового ряда с картинкой. Синхронизация была несовершенной, кинематографистам казалось, что кино останется беззвучным навсегда, и любые попытки к внедрению в фильмы звука расценивались как угроза универсальному языку кино и интернациональной аудитории. Среди активных противников звукового кино был Чарли Чаплин.

Тем не менее, изобретатели пытались наладить звуковое кино. Из зарубежных «синхронизаторов» речевых фонограмм известны имена Ли де Фореста, Теодора Кейса, Чарльза Хокси, у нас этим вопрос занимался Павел Тагер (1903-1971).

26 ноября 1926 года он сообщил своим коллегам по звуковой лаборатории о начале работ над системой звукового кино. Работы проводились в Научно-исследовательским институте Физики и кристаллографии при Первом Московском государственном Университете совместно с инженерами Джигитом и Шиловым.

Технология, разработанная Тагером, обеспечивала точную синхронизацию звука с изображением, и не зависела от настроек кинопроектора, за счет использования общего носителя. По имени изобретателя она получила название «Тагефон».

По своим техническим характеристикам «Тагефон» превосходил зарубежные аналоги «RCA Photophone» и «Western Electric». Остальные параметры системы совпадали с большинством уже существующих технологий, обеспечивая совместимость и возможность международного обмена фильмами.

В 1931 году с помощью «Тагефона» был снят первый звуковой советский фильм «Путевка в жизнь». Фильм посмотрели в 107 странах мира. Звуковое кино прочно вошло в жизнь, и со временем получила серьезное развитие. Теперь большинство кинозалов оснащено современной многоканальной звуковой системой «Dolby Digital». Таким образом, опасения, что звук в кино станет своего рода вавилонской башней, разделяющей людей, оказались напрасными.

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