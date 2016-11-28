«Васнецов в музыке»

Александр Дмитриевич родился 16 ноября (по старому стилю) 1856 года в благочестивой семье. Отец его Дмитрий Иванович был священником и сподвижником святителя Филарета, митрополита Московского, в Московской духовной семинарии он преподавал ряд предметов.

Александр обучался в Московской консерватории, не закончив которую, устроился преподавателем музыки в провинциальное Техническое училище города Козлова (ныне Мичуринск), здесь же он руководил оркестром железнодорожников. По возвращении в Москву продолжил музыкальные занятия на ниве народного просвещения с рабочими Прохоровской Трехгорной мануфактуры.

С 1886 года поступил преподавателем по классу фортепиано в Московское синодальное училище церковного пения. Здесь готовились кадры для Синодального хора – лучшего певческого коллектива России.

Будучи помощником регента, занимался обработкой церковных песнопений. Музыка для богослужебных песнопений составляет лучшую часть в творческом наследии композитора. Среди произведений Кастальского «Херувимская», «Милость мира», «Благослови душе моя», «Блажен муж» и другие песнопения всенощного бдения и литургии, которые знает любой образованный регент хора.

Партитуры Кастальского, «несомненное, лучше всех нынешних, даже и высокопоставленных музыкантов», - отмечал руководитель Синодального хора и директор училища Степан Смоленский.

За 31 год служения в музыкальном учебном заведении он превратил училище в духовную консерваторию. В 1910 году Кастальский становится директором училища, а спустя 4 года он направил в законодательные инстанции документы о преобразовании училища в консерваторию. Только начавшаяся Мировая война и позже революция помешали реализоваться этим планам.

После революции, несмотря на трудности наступившего положения, продолжил занятия церковной музыкой. Пытался музыкально обрабатывать революционные песни новой власти, но малоуспешно, в историю он вошел как духовный композитор.

Кастальский является автором более 200 музыкальных сочинений и переложений, исполняющихся за богослужением. Он создал особенный стилевой образец церковной музыки, вклад Кастальского в музыку исследователи сравнивают с вкладом в живопись Васнецова.

Скончался Александр Дмитриевич 17 декабря 1926 года в Москве.

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