Василий Ян – русский писатель, писавший о монголах

Василий Григорьевич Янчевецкий, такова настоящая фамилия писателя, родился 23 декабря 1874 года в Киеве, его дед был священником, а отец Григорий Андреевич известным переводчиком древнегреческих авторов и преподавателем греческого и латинского языков в гимназиях Киева, Риги и Ревеля.

Василий окончил ревельскую гимназию и Историко-филологический факультет Петербургского университета. Простым странником он путешествует по России, изучает жизнь и быт народа. По воспоминаниям писателя, по мере того как он «опускался все глубже и глубже в народную массу, к моему удивлению, весь окружающий меня бедный люд все возвышался, делался сложнее, люди оказывались задушевнее, серьезнее, типы интереснее».

Присоединиться к странствию по русским городам и весям Ян приглашал известного австрийского поэта Рильке. Результатом двухлетнего путешествия по России стали «Записки пешехода», вышедшие в 1901 году.

Следующий его очерк об англо-бурской войне «Английские настроения» написан в Англии, где Ян провел почти год в качестве корреспондента газеты «Россия».

После Британии он поехал далекую и опасную российскую провинцию – Закаспийскую область, где поступил на службу в канцелярию начальника области, располагавшуюся в Асхабаде. Здесь Василий изучал языки среднеазиатских народов, провел ревизию колодцев, располагавшихся на караванном маршруте Асхабад – Хивы, участвовал в исследовательской экспедиции вдоль персидско-афганской границы.

Ян полюбил голубые дали Средней Азии, они послужили основой для описания Востока в его романах, древний Хорезм в повести «Чингиз-хан» как раз оттуда.

Но прежде прославивших его романов будет Дальний Восток, где Ян работал корреспондентом во время русско-японской войны, Греция, Египет, Турция, во время Первой Мировой – Румыния, издание фронтовой газеты в армии Колчака, работа учителем в Урянхайском крае и экономистом в самаркандском банке.

Лишь в 1928 году по возвращении в Москву Василий Григорьевич приступил к написанию исторических романов и повестей. Первой вышла повесть «Финикийский корабль» (1931), когда-то в юношестве Василий, начитавшись Гомера, сам чуть не сбежал из дому на корабле. Примечательно, что источником для написания повести стала Библия – исторические книги Ветхого Завета. Затем была повесть «Огни на курганах», о центральноазиатском походе Александра Македонского.

Трилогию «Нашествие монголов» Ян писал около 20 лет. «Чингиз-хан» рассказывает о походах завоевателя в Среднюю Азию, «Батый» - о монгольском нашествии на Русь, «К последнему морю» - о завоевании Южной Руси и походе к Адриатическому морю.

В годы Великой Отечественной войны книги о борьбе с монгольскими захватчиками были очень популярны. Максим Горький, знакомый с «Чингиз-ханом» еще по рукописи, говорил:

«Грядет новый Чингиз-хан – Гитлер, и надо показать ужас его нашествия... важность и возможность ему сопротивляться...»

Интерес к трилогии Яна сохранился и в послевоенное время, один только «Чингиз-хан» выдержал более 100 переизданий.

Скончался Василий Григорьевич 5 августа 1954 года.

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