Василий Ключевский - один из самых ярких русских историков
Л. Пастернак «Портрет историка В.О. Ключевского». 1909

Л. Пастернак «Портрет историка В.О. Ключевского». 1909

Ключевский одновременно сочетал в себе талант историка-мыслителя с незаурядным писательским дарованием

Василий Осипович Ключевский родился 16 (28) января 1841 года под Пензой в селе Воскресенском в священнической семье. Фамилия Ключевский была дана отцу историка при его поступлении в духовное училище по названию его родного села Ключи, на Тамбовщине.

В девять лет Василий потерял отца, семья и без того жившая бедно, впала в крайнюю нужду.

«Был ли кто беднее нас с тобой в то время, когда остались мы сиротами на руках матери», – писал впоследствии Василий сестре.

Ключевский учился в Пензенском духовном училище и Пензенской духовной семинарии. На жизнь он зарабатывал репетиторством. Уже в бурсе Василий увлекся историей, хорошо знал труды многих историков и удивлял преподавателей и студентов своей обширной эрудицией. «Ключевский голова», «Ключевский с великими мозгами», - таким похвалами наделяли его однокурсники.

Свою жизнь он решил посвятить науке и ради этого намеренно на последнем курсе обучения оставил семинарию. Преодолев все трудности, Василий поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Здесь он слушал лекции Сергея Соловьева, Фёдора Буслаева, Степана Ешевского, Николая Тихонравова, Бориса Чичерина, Константина Победоносцева. По воспоминаниям однокурсника Ключевский «обладал необыкновенной способностью быстро схватывать произносимое с кафедры и заносить это на бумагу скорописью».

Темой его кандидатской диссертации стала работа «Сказания иностранцев о Московском государстве». По представлению Соловьева был оставлен при кафедре русской истории для подготовки к профессорскому званию.

Работа над магистерской диссертацией «Древнерусские жития святых как исторический источник» позволила автору из житийной литературы извлечь много ярких фрагментов, которые он с мастерством использовал для изображения различных сторон древнерусской жизни.

По смерти Соловьева стал читать курс русской истории в Московском университете. Если сравнивать работы этих историков, Соловьева и Ключевского, то можно увидеть, насколько легок для восприятия Ключевский. Будучи выдающимся ученым, он одновременно сочетал в себе талант историка-мыслителя с незаурядным писательским дарованием.

Полные ярких и образных характеристик исторические персонажи и события, они всякий раз заставляют восхищаться их автором, которому неизменно с блеском удавалось выделить в любой эпохе, любом явлении или биографии самое существенное, подчеркнуть его и изложить так, что прочитанное потом запоминалось на всю жизнь.

«Не только Андрей Боголюбский или Иван Грозный воскресают под его творческим прикосновением; оживает и безымянный, почти безмолвный строитель своей истории — обыденный русский человек», - писал о нем князь Александр Волконский.

Имя Ключевского было известно в придворных кругах. Министр финансов Сергей Витте считал, что «Ключевский - единственный историк, который представляет русскую жизнь не только в виде истории фактов, но и виде философии истории и дает наиболее глубокое и исчерпывающее представление о всех основных началах русской государственности».

Василий Осипович был приглашен читать лекции по всеобщей и русской истории великому князю Георгию Александровичу, читал он их и великому князю Сергею Александровичу в бытность его Московским генерал-губернатором.

Среди главных трудов Ключевского «Курс русской истории в 5-ти частях», над ним Василий Осипович трудился более тридцати лет.

Ключевский являл собой удивительный пример сочетания беспристрастного ученого и глубоко верующего человека. Всем памятны его проникновенные слова, сказанные о преподобном Сергии Радонежском и основанном им Троице-Сергиевом монастыре, который великий историк нарек «духовным сердцем России».

Научные работы Ключевского актуальны и по сей, не так давно президент России Владимир Путин сказал, что слушает в автомобиле аудиолекции Ключевского по дороге на работу. И действительно, его труды помогают с позиций прошлого понять и осмыслить настоящее.

Скончался Василий Осипович 12 (25) мая 1911 года в Москве.

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Места: Россия
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