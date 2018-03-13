Василий Демут-Малиновский – крупнейший представитель русского ампира

Конец XVIII–начало XIX веков в России были ознаменованы необычайным подъемом искусства монументальной скульптуры.

Это было связано с укреплением Российской империи и ростом национального самосознания. Огромное значение имели события Отечественной войны 1812 года. Героические темы по случаю победы над врагом, посягнувшим на независимость России, надолго стали ведущими в монументальной скульптуре. Крупнейшие мастера, вдохновляясь чувством пламенного патриотизма, в камне и бронзе воплощали идеи русского общества.

Одним из таких замечательных мастеров был Василий Иванович Демут-Малиновский. Он родился 2 (13) марта 1779 года в Петербурге, в семье резчика по дереву Ивана Демута. Обучение художественному искусству начал в Воспитательном училище при Академии Художеств, куда был определен в возрасте шести лет. Большое влияние на будущего скульптора оказал его учитель Михаил Козловский.

Первые самостоятельные работы Василием Ивановичем были выполнены в ученические годы, за рельеф «Взятие фрегатов при Гангуте» для пьедестала памятника Петру I, созданного Растрелли, он был удостоен Первой золотой медали. Вторую большую золотую медаль он получил за проект надгробного памятника своему почившему учителю. Это было первое крупное произведение молодого художника, в котором проявились характерные особенности его стиля, нашедшие развитие в дальнейшем творчестве мастера.

Демут-Малиновский принимал участие в создании скульптурного ряда для Казанского собора, гигантская фигура апостола Андрея Первозванного, расположенная в группе у северного входа с Невского проспекта, – его работа.

В годы Отечественной войны Василий Иванович обратился к героико-патриотической теме. Сразу после изгнания французов из пределов нашего Отечества он создал скульптуру «Русский Сцевола». Статуя изображает русского крестьянина, которого схватили и заклеймили солдаты армии Наполеона (на запястье левой руки виден след от наложенного клейма с латинской буквой «N»). Крестьянин, вырвавшись из плена, выразил свое презрение к врагам тем, что занес топор, чтобы отсечь руку с презренным клеймом.

Безымянного русского героя художник сравнил с легендарным римлянином Муцием Сцеволой, пожертвовавшим рукой, чтобы доказать решимость и мужество защитников Рима. В этой скульптуре Демут-Малиновский с присущей ему художественной убедительностью показал образ всей России – готовой к самопожертвованию ради победы над ненавистным врагом.

Искусствоведы называют этот памятник первым скульптурным изображением простого русского мужика.

Наибольшую известность из поздних работ скульптора получил памятник другому русскому мужику, спасшему царя и Отечество уже в Смутное время, это памятник Ивану Сусанину в Костроме, открытый после смерти зодчего. Бронзовая фигура Сусанина располагается внизу у колонны, увенчанной бюстом юного Михаила Федоровича. Раскрывая образ Сусанина, скульптор постарался передать сильный душевный порыв русского патриота, его готовность пожертвовать собою на благо Родины.

В годы революции замечательный памятник русскому патриотизму был уничтожен. Сегодня в Костроме стоит другой «Сусанин», созданный советским скульптором Лавинским в 1967 году, но как отмечают искусствоведы, памятник советского скульптора уступает своему предшественнику.

В наше время памятники известным святым создают наши не менее известные соотечественники. Так, скульптурный образ самого почитаемого в России святого – Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца создал путешественник и художник Федор Конюхов. Памятник по проекту Конюхова будет в ближайшее время установлен в Москве и Мурманске, но он может появиться и в Вашем родном городе. Чтобы это произошло, Вам нужно зайти на страницу сайта «Русской Планеты» и проголосовать, свой голос можно также отдать через социальную сеть Вконтакте.

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