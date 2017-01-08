Василий Боткин – друг Виссариона Белинского

Василий Петрович Боткин родился 27 декабря 1811 года в Москве. Он происходил из известной купеческой династии, его отец Пётр Кононович был «пионером чайного дела в России», своим 14 детям он дал прекрасное образование. Сергей стал известным врачом, Михаил – художником и искусствоведом, Дмитрий – коллекционером произведений художественного искусства, Мария вышла замуж за поэта Афанасия Фета.

Как старший сын, Василий должен был унаследовать место отца и стать главой чаеторговой фирмы, но торговля его мало интересовала, по смерти родителя он передоверил руководство компанией брату Петру.

Его больше привлекали искусство и литература, в образовательных целях он посетил Германию, Францию, Италию и Испанию. В 1835 году сблизился с Белинским, со временем стал его ближайшим другом, по его приглашению пишет рецензии для журналов «Телескоп», «Молва», «Московский наблюдатель» и «Отечественные записки».

Большое влияние на Боткина оказал Михаил Бакунин, через него он увлекся идеями Гегеля, методологию которого использовал в своих критических статьях. От Гегеля он переходит к другим немецким философам, Шеллингу, Энгельсу, Марксу, с последним лично знакомится в Париже.

В середине 1840-х годов Боткин разделял либеральные идеи европейских философов, выступал против традиционных общественных институтов, Церкви и религии, церковного брака, но тем не менее, в 33 года обвенчался с французской модисткой Арманс Рульяр. Брак просуществовал всего три месяца.

В середине сороковых Боткин, как и многие российские «западники», увлекается Контом и позитивизмом, и под этим влиянием даже подумывал всерьез заняться изучением естественных наук.

Его ценили как рецензента, писатели посылали ему для оценки свои произведения, а критики прислушивались к его мнениям.

Боткин известен как автор «первой серьезной книги» об Испании, в ней он поделился впечатлениями от поездок по этой стране. Книга получила высокую оценку Николая Чернышевского и Максима Горького.

В 1855 году Василий Боткин сотрудничал с журналом «Современник», но не разделял революционно-демократических идей главных руководителей издания Чернышевского и Добролюбова. А после польского восстания 1863 года совместно с Фетом пишет крайне отрицательную рецензию на революционный роман «Что делать?», которую, впрочем, редактор «Русского вестника» Михаил Катков не решился опубликовать, чтобы основательная критика не сделала роману лишней рекламы.

Таким образом, политические взгляды Боткина претерпели серьезную эволюцию, из либерала-«западника» к концу жизни он стал консерватором-монархистом. Скончался Василий Петрович 10 октября 1869 года, задолго до крушения самодержавия. А вот его племянник Евгений Боткин, который был лейб-медиком последнего русского императора, не только доживет до этого момента, но и примет вместе с царской семьей мученическую смерть.

Далее в рубрике