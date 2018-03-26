Василий Адодуров – учитель Екатерины II и Ломоносова
Василий Адодуров – учитель Екатерины II и Ломоносова

Ученый Василий Адодуров известность приобрел в двух мало соприкасающихся сферах: филологии и математике

Василий Евдокимович Ададуров (Адодуров), происходивший из древнего дворянского рода, истоки которого уходят в XIV век, появился на свет 15 (26) марта 1709 года на Новгородчине, в имении своего отца, деревне Бургеево.

Образование он получил в школах братьев Лихудов, сначала в Новгороде, затем в Москве, в знаменитой Славяно-греко-латинской академии, начинавшейся как совместный церковно-государственный образовательный проект. Из стен этого заведения вышли выдающиеся государственные и церковные деятели, дипломаты и ученые, поэты и художники.

Наряду с естественными науками Адодуров изучал латинский, французский и немецкий языки. Впоследствии эти два рода знаний станут основой его профессиональной деятельности: Василий Адодуров известен и как математик, и как филолог. Он общается с поэтом Василием Тредиаковским и с ученым из Швейцарии Даниилом Бернулли, возглавлявшим в Академии с 1728 года кафедру математики.

Адодуров занимается переводами с иностранных языков, составляет в качестве приложения к немецко-русско-латинскому лексикону краткий грамматический очерк русского языка, выпущенный Академией в 1731 году. Работы Адодурова по грамматике являются серьезным этапом в разграничении русского и древнеславянского языков.

В 1728 году в «Кратком описании Комментариев Академии Наук» была напечатана обстоятельная статья «О щете интегральном» в переводе Ададурова. Кроме занятий наукой в Академии Василий Евдокимович нес административную нагрузку. Он осуществлял общее «смотрение» за 12 москвичами, прибывшими в столицу на обучение, среди которых был Михаил Ломоносов.

В 1741 году, оставив все посты в Академии, но, не порывая с ней отношений, Адодуров перешел на службу в Герольдмейстерскую контору. Здесь он подготовил сотни гербовых пожалований русскому дворянству. В память вклада ученого в российскую геральдику, в 2009 году Гильдия геральдических художников учредила Адодуровскую премию, ставшей первой в истории российской геральдики профессиональной наградой.

В 1744 году ученого привлекли к обучению невесты наследника престола Петра III, Софье Фредерике Августе, принцессе Ангальт-Цербстской.

 «Фике старалась как можно скорее «обрусеть» и со всем пылом своей натуры взялась за освоение русской речи… О-о, как это было трудно! Регулярно, в три часа ночи, Фике усилием воли заставляла себя покинуть постель, до рассвета зубрила: баба, плетень, дорога, большой, маленький, ложка, превосходительство, чепуха, красавица, капуста, белка, корабль, указ, воинство, клюква…», - так описывает самостоятельные занятия невесты Петра III писатель Валентин Пикуль.

Под руководством русского ученого и педагога принцесса Софья в изучении русского языка достигла хороших результатов. Василий Евдокимович стал для будущей правительницы больше, чем преподаватель. От лица Софьи он вел переписку с канцлером Бестужевым, и был в курсе плана возведения ее на престол, что привело к его отстранению от двора и удалению из столицы. Впрочем, опала была недолгой, сразу после своего прихода к власти Екатерина II вызволила своего учителя и советника из оренбургской ссылки. Он стал куратором Московского университета и президентом Мануфактур-коллегии в Москве.

Скончался Василий Евдокимович 5 ноября 1789 года в Москве.

Теги:
Места: Россия
События: наука
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