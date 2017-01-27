Уральский сказочник, создатель «Малахитовой шкатулки»

Павел Петрович Бажов родился 15 (27) января 1879 года на Сысертском заводе бывшего Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Его отец был горнозаводским рабочим. Мать занималась домашним хозяйством и рукодельными работами по заказу.

Павла отдали на обучение в духовную школу, плата за обучение там была значительно ниже, чем в гимназиях. Бажов окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую семинарию, ему предложили продолжить образование в духовной академии. Он предпочел пойти сельским учителем, позже преподавал в школах Екатеринбурга и Камышлова, подрабатывал репетиторством, написанием статей и корректурой.

С детства интересовался местным фольклором, совершал этнографические экспедиции, собирал материал, связанный с определенным уральским районом.

В 1911 году 32-х летний Павел Петрович обвенчался с девятнадцатилетней Валентиной Иваницкой, она была дочкой псаломщика.

После октябрьского переворота вступил добровольцем в Красную Армию, участвовал в боевых действиях на Уральском фронте, был редактором красноармейской газеты «Окопная правда». В партию большевиков Бажова приняли в 1918 году. С 1923 года работал в свердловской «Крестьянской газете», на страницах которой рассказывал читателям о прежнем заводском быте, о нем Бажов знал не понаслышке.

В 1924 году выходит первая книга Бажова «Уральские были» – очерки о тяжелой доле горнозаводских рабочих и вопиющей социальной несправедливости.

Работа с письмами читателей вернула Павла Петровича к работе с фольклорным материалом. В 1936 году вышел первый из уральских сказов «Девка Азовка», в 1939 – первое издание сборника «Малахитовая шкатулка».

Сказы Бажова основаны на устных преданиях уральских старателей и горнодобытчиков, они вобрали в себя реальные и волшебные элементы, здесь наблюдается смешение сказочных образов и героев, прототипом которых выступают реальные люди, например, Данила Мастер. Несмотря на жанр сказки, писатель воспел в них труд простых горных рабочих.

«Шкатулка» была восторженно встречена критикой и принесла автору всенародную известность. За нее в 1943 году писатель был удостоен Сталинской премии 2-й степени. Сборник автором постоянно дополнялся, к концу его жизни он включал около 60 сказов. Книга переведена на многие языки мира.

«В волшебный мир старых уральских сказов Бажов погружал живых русских людей, и они своей реальной, земной силой побеждали условность сказочной волшебности», - так отзывались современники о сказках Бажова.

У Павла Петровича была большая дружная семья, как говорят его дети, он прожил счастливую жизнь.

Скончался Павел Бажов 3 декабря 1950 года.

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