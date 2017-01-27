Уральский сказочник, создатель «Малахитовой шкатулки»

138 лет назад родился Павел Бажов, писатель и фольклорист
Павел Петрович Бажов родился 15 (27) января 1879 года на Сысертском заводе бывшего Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Его отец был горнозаводским рабочим. Мать занималась домашним хозяйством и рукодельными работами по заказу.
Павла отдали на обучение в духовную школу, плата за обучение там была значительно ниже, чем в гимназиях. Бажов окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую семинарию, ему предложили продолжить образование в духовной академии. Он предпочел пойти сельским учителем, позже преподавал в школах Екатеринбурга и Камышлова, подрабатывал репетиторством, написанием статей и корректурой.
С детства интересовался местным фольклором, совершал этнографические экспедиции, собирал материал, связанный с определенным уральским районом.
В 1911 году 32-х летний Павел Петрович обвенчался с девятнадцатилетней Валентиной Иваницкой, она была дочкой псаломщика.
После октябрьского переворота вступил добровольцем в Красную Армию, участвовал в боевых действиях на Уральском фронте, был редактором красноармейской газеты «Окопная правда». В партию большевиков Бажова приняли в 1918 году. С 1923 года работал в свердловской «Крестьянской газете», на страницах которой рассказывал читателям о прежнем заводском быте, о нем Бажов знал не понаслышке.
В 1924 году выходит первая книга Бажова «Уральские были» – очерки о тяжелой доле горнозаводских рабочих и вопиющей социальной несправедливости.
Работа с письмами читателей вернула Павла Петровича к работе с фольклорным материалом. В 1936 году вышел первый из уральских сказов «Девка Азовка», в 1939 – первое издание сборника «Малахитовая шкатулка».
Сказы Бажова основаны на устных преданиях уральских старателей и горнодобытчиков, они вобрали в себя реальные и волшебные элементы, здесь наблюдается смешение сказочных образов и героев, прототипом которых выступают реальные люди, например, Данила Мастер. Несмотря на жанр сказки, писатель воспел в них труд простых горных рабочих.
«Шкатулка» была восторженно встречена критикой и принесла автору всенародную известность. За нее в 1943 году писатель был удостоен Сталинской премии 2-й степени. Сборник автором постоянно дополнялся, к концу его жизни он включал около 60 сказов. Книга переведена на многие языки мира.
«В волшебный мир старых уральских сказов Бажов погружал живых русских людей, и они своей реальной, земной силой побеждали условность сказочной волшебности», - так отзывались современники о сказках Бажова.
У Павла Петровича была большая дружная семья, как говорят его дети, он прожил счастливую жизнь.
Скончался Павел Бажов 3 декабря 1950 года.Далее в рубрике Надумал царь жениться16 января 1648 года царь Алексей Романов обвенчался с Марией Милославской
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