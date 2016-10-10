Тува вошла в состав СССР
Кызыл. Панорама города

Кызыл. Панорама города

11 октября 1944 года Тувинская Народная Республика вошла в состав Советского Союза

Первые контакты русских с тувинцами относятся к началу XVII века. В 1609 году племя маады под предводительством князька Петея подошло к Томску, основанному в 1604 году русскими поселенцами, и просила принять их подданство русского царя. В дар царю тувинцы передали золото и 60 соболиных шкур.

В 1616 г. через Урянхайский край (так русские называли Туву) в ставку Алтын-хана проезжали первые русские послы, атаман города Тара Василий Тюменец и десятник Иван Петров. Местные племена приняли их очень дружелюбно и гостеприимно. Впоследствии, уже 1913 году, сами тувинцы будут говорить, что через послов они присягнули на верность Михаилу Федоровичу, первому русскому царю из династии Романовых.

Но в сфере политического влияния России Тува была не всегда, в 1727 году при установлении границы России с Китаем, тувинцы стали платить дань Маньчжурской династии. При этом торговые и экономические связи с Россией не прервались и продолжали развиваться. Тувинцы обменивали шкуры коз, китайский шелк, чай и дабу (бумажная ткань) на пушнину, холст, домашнее сукно и металлические изделия. Во второй половине XIX века товарооборот между Урянхайским краем и Россией увеличился, сюда стали переселяться русские крестьяне.

В 1914 году, после ряда обращений тувинских правителей к российскому императору с просьбой вновь принять их в состав Великой России, Николай II выразил свое согласие. Пять уделов Урянхайского края перешли под протекторат России. В этом же году в Туве началось строительство Белоцарска, первого города Тувы. Примечательно, что этот город является географическим центром Азии. После революции он стал центром политической жизни, в нем произошли главные столкновений между красными и белыми. Вскоре город, названный с честь русского (белого) царя, переименуют в Красный город (по-тувински Кызыл).

Во время Гражданской войны в Туве победу одержала красные. В 1921 году Республика Тану-Тува провозгласила свой суверенитет. Хотя она и называла себя независимым государством, в международных отношениях республика объявила себя действующей под покровительством Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, на этом настояла советская делегация.

С 1926 года Тува стала называться Тувинской Народной Республикой (ТНР), путь развития республики определяла Тувинская народно-революционная партия, которую с 1930 года возглавил первый тувинец-коммунист Солчак Тока. Правительство открыто провозгласило поддержку сталинского курса, Тока не скрывал своего намерения присоединить Туву к «народам великого Советского Союза». Для достижения этой цели им дважды проводилась «чистка» в рядах партии.

Вхождение Тувы в состав СССР произошло во время Великой Отечественной войны. 11 октября 1944 года Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил ходатайство Малого Хурала ТНР и предложил Верховному Совету РСФСР принять ТНР в состав РСФСР на правах автономной области. Указ о принятии ТНР в состав РСФСР последовал 14 октября.

Вхождение Тувы в состав СССР было одним из последних крупных территориальных приобретений Советского Союза.

Теги:
Места: Россия
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